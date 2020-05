Coronavirus: nombreuses coïncidences et deux jungles (2)

Un accident?

Tout en excluant une intention maligne, Richard Ebright de l’Université Rutgers, mentionné ci-dessus, note: «il est également possible que ce virus soit entré dans la population humaine par l’infection accidentelle d’un employé de laboratoire effectuant une collecte sur le terrain, ou un accident par un employé caractérisant l’échantillon dans un laboratoire”. Cette seule phrase a été suffisante pour déclencher un barrage d’accusations contre l’Institut de virologie de Wuhan – avec le fait qu’il est le seul laboratoire BSL-4 en Chine et est situé très près (14 km) du marché Huanan où il y a eu parmi les premiers cas de Covid-19.

Pour sa part, Ebright a toujours été un grand critique de la sécurité des laboratoires, en particulier ceux de haute sécurité, partout dans le monde. Et ce dès 2004, lorsque l’administration Bush a affecté des centaines de millions de dollars à l’érection de laboratoires BSL-4 tels que Fort Detrick, “multipliant par huit l’espace global consacré à la haute technologie”. L’excuse pour une telle politique était pour les scientifiques “d’explorer les menaces posées non seulement par les germes naturels mortels, mais aussi par les agents pathogènes concepteurs – des supermicrobes génétiquement modifiés qui pourraient surpasser le pouvoir de destruction des virus et des bactéries”. Mais Elbright a déclaré que ces nouveaux laboratoires étaient «coûteux, inutiles et dangereux», et il a cité une étude de 2001 qui a révélé que «sur 21 attaques de germes connues au cours des décennies, la plupart ont été menées non par des terroristes, mais par des chercheurs professionnels qui avaient eu accès à des pathogènes humains”.

Depuis lors, il y a eu une augmentation rapide des accidents de laboratoire aux États-Unis “impliquant des microbes pouvant causer des maladies graves’‘, de 16 accidents en 2004 on est passé à 128 en 2008 et 269 en 2010, selon un article de 2012 des Centers for Disease Control (CDC). Dix ans plus tard, en juillet 2014, le Congrès étatsunien a tenu des audiences sur des accidents importants: a) «au moins 62 employés CDC ont pu avoir été exposés à des bactéries du charbon vivantes après que des échantillons potentiellement infectieux aient été envoyés à des laboratoires non équipés pour les manipuler», b) un «laboratoire CDC a accidentellement contaminé un échantillon de grippe relativement bénin avec une souche dangereuse de grippe aviaire H5N1 qui a tué 386 personnes depuis 2003″, et c) “deux de six flacons de variole récemment trouvés stockés dans un laboratoire du National Institutes of Health [NIH] depuis 1954 contenaient des virus vivants capables d’imfecter des personnes”. Selon des rapports fédéraux, ces accidents ne représentaient «qu’une infime fraction des centaines qui se sont produits au cours des dernières années dans un réseau tentaculaire de laboratoires universitaires, commerciaux et gouvernementaux qui fonctionnent sans normes nationales claires ni supervision» aux États-Unis.

Six mois plus tard, à Noël 2014, malgré de nouvelles mesures de sécurité, le CDC d’Atlanta a mélangé deux échantillons risquant d’exposer un technicien au virus mortel Ebola. Le directeur d’alors des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) basé à Atlanta, Thomas Frieden, a rejoint Ebright – comme tous les deux témoignaient devant le Congrès en juillet 2014 – disant que «le monde doit réduire au minimum absolu le nombre de laboratoires manipulant des agents dangereux». «Vous pouvez avoir toutes les procédures de sécurité dans le monde, mais vous ne pouvez pas prévoir l’erreur humaine», a conclu Peter Hale, fondateur de la Foundation for Vaccine Research, qui milite pour plus de financement pour les vaccins mais s’oppose à la recherche sur le «gain de fonction» , c’est-à-dire des recherches visant à augmenter la transmissibilité et / ou la virulence des pathogènes.

Malgré ce tableau étatsunien déplorable, les médias occidentaux continuent de marteler les quelques cas où le SRAS s’est échappé des laboratoires BSL-4 et BSL-3 à Taiwan, Singapour et Beijing déclenchant des épidémies mineures en 2004. «Les virus mortels sont connus pour s’échapper des laboratoires chinois!” s’est exclamé un journaliste conservateur, Andrew Kerr, qui a cité cette phrase susmentionnée d’Ebright. Concernant le cas actuel du SRAS-CoV-2, des sources de la CIA ont souligné une nouvelle «théorie». “Qu’un travailleur mal payé dans le laboratoire de virologie de Wuhan, cherchant à gagner un peu plus d’argent, a pris un animal mort dans une expérience et l’a vendu au marché alimentaire local, au lieu de l’incinérer, selon le protocole approprié”. La source de cette accusation est Steven W. Mosher, un militant anti-avortement notoire, membre fondateur du “Comité sur le danger actuel: la Chine”, et l’auteur de «La brute de l’Asie: pourquoi le ‘rêve’ chinois est la nouvelle menace pour l’ordre mondial», et dont l’article a été publié dans la feuille de chou conservatrice New York Post. Et lorsque le ministère chinois des Sciences et de la Technologie a publié le 15 février des “Lignes directrices pour le renforcement de la gestion de la biosécurité du nouveau laboratoire de microbiologie virale de haut niveau des coronavirus”, Mosher a pris cela comme preuve que le coronavirus avait fui de l’Institut de virologie de Wuhan.

Un autre faucon, l’animateur de Fox Business, Lou Dobbs, est allé jusqu’à dire que les États-Unis devraient entrer en guerre avec la Chine sur la possibilité que le coronavirus ait été un “acte conscient et manifeste de la part de l’armée chinoise” pour libérer, “intentionnellement ou non”, une “arme biologique ».

Passons à l’aspect scientifique de ces accusations. La directrice du Centre des maladies infectieuses émergentes de l’Institut de virologie de Wuhan, Shi Zhengli, s’est elle-même demandée quand elle a entendu parler des cas de coronavirus le 30 décembre: “Auraient-ils pu venir de notre laboratoire?” Membre de l’American Academy of Microbiology avec un doctorat de l’université de Montpellier, France, la plus ancienne école de médecine d’Europe célébrant en août prochain ses 800 ans, Shi est appelée la “femme chauve-souris” car elle recherche des virus dans les grottes de chauves-souris depuis 2004 , et c’est elle qui a découvert à l’époque que le virus du SRAS provenait de chauves-souris.

Après plusieurs tests – à l’intérieur et à l’extérieur de l’Institut de virologie de Wuhan – des échantillons des nouveaux patients, y compris la vérification «de toute mauvaise manipulation du matériel expérimental, en particulier lors de l’élimination», elle a constaté qu’aucune des séquences «ne correspondait à celles des virus que son équipe avait échantillonnés dans les grottes de chauves-souris. ‘Cela m’a vraiment soulagé’, dit-elle. ‘Je n’avais pas fermé l’œil depuis des jours’”.

La même chose s’était produite lors des accidents de laboratoire de 2014 avec le directeur étatsunien du CDC Thomas Frieden, qui avait déclaré: «J’ai perdu le sommeil à cause de cela» et conclu: «Nous sommes formellement certains que personne n’a été exposé”. À l’époque, il y avait également eu des retards importants: la contamination par la grippe aviaire H5N1 a été découverte le 23 mai, mais les hauts responsables du CDC n’ont été informés que le 7 juillet, et il leur a fallu 48 heures supplémentaires pour informer leur patron. La nouvelle a finalement atteint le public avec un article du 11 juillet dans le New York Times, soit sept semaines plus tard.

Pourtant, dans le cas du SRAS-CoV-2, les Chinois ont réagi rapidement à la fois pour limiter l’épidémie en mettant en quarantaine des millions de personnes, dont les 11 millions d’habitants de Wuhan, le 23 janvier, et pour partager des informations scientifiques cruciales. Paul McCray, pneumologue à la faculté Carver de médecine de l’Université d’Iowa, dont le laboratoire étudie les coronavirus, a déclaré au magazine professionnel The Scientist que les chercheurs chinois «ont publié la séquence génomique incroyablement rapidement en ligne. . . . Ils ont été très ouverts en partageant la première information la plus importante» sur le SRAS-CoV-2, le virus à l’origine de Covid-19. «Le fait que des scientifiques du monde entier aient eu accès à cette séquence génomique a rendu possible de nombreuses recherches préliminaires».

Fin janvier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également félicité la Chine et Xi Jinping pour leur gestion de l’épidémie. Maintenant, les États-Unis disent que l’OMS est manipulée par la Chine. En 2009, la Banque mondiale avait pareillement loué ce pays: «La Chine est l’un des rares pays au monde à avoir augmenté rapidement son couvert forestier. Il parvient à réduire la pollution de l’air et de l’eau ». Dirons-nous également que la Banque mondiale – depuis toujours dominée par les États-Unis et avec un président étatsunien à l’époque, Robert Zoellick, secrétaire d’État adjoint étatsunien et représentant étatsunien au commerce – est manipulée par la Chine?

La communauté scientifique est à nouveau venue à la rescousse du laboratoire BSL-4 de Wuhan avec une lettre du 19 février dans The Lancet, la plus ancienne revue du monde (fondée en 1823!) et la plus prestigieuse des revues médicales: «Le partage rapide, ouvert et transparent des données sur cette épidémie est maintenant menacé par des rumeurs et des informations erronées sur ses origines. Nous nous unissons pour condamner fermement les théories du complot suggérant que COVID-19 n’a pas d’origine naturelle. Des scientifiques de plusieurs pays ont publié et analysé les génomes de l’agent causal, le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2), et ils concluent à une écrasante majorité que ce coronavirus est originaire de la faune sauvage, comme tant d’autres agents pathogènes émergents. Ceci est en outre soutenu par une lettre des présidents des National Academies of Science, Engineering et Medicine des États-Unis et par les communautés scientifiques qu’ils représentent. Les théories du complot ne font que créer la peur, des rumeurs et des préjugés qui mettent en péril notre collaboration mondiale dans la lutte contre ce virus».

Terminons l’hypothèse d’accident de laboratoire avec deux autres conclusions scientifiques. Un groupe de chercheurs dirigé par le biologiste informaticien Kristian Andersen déjà mentionné, a publié son étude dans Nature Medicine le 17 mars 2020 et a catégoriquement déclaré qu’”il ne croyait pas qu’un quelconque scénario en laboratoire soit plausible. Le SRAS-CoV-2 n’est pas un virus délibérément manipulé”. Cela a été pleinement approuvé par le propre porte-parole scientifique de Trump, le Dr Fauci, qui, ce 17 avril, “a rejeté une théorie du complot selon laquelle le nouveau coronavirus a été créé et s’est échappé d’un laboratoire chinois”, alors même que son propre gouvernement ne cesse de répéter cette accusation à l’encontre de l’Institut de virologie de Wuhan.

Mise à jour: une déclaration publiée ce 30 avril par le bureau du directeur des Services nationaux de renseignements a déclaré que les États-Unis pensaient que le coronavirus n’était “ni d’origine humaine ni génétiquement modifié”. Interrogé à ce sujet lors d’une conférence de presse le même jour, Trump n’était apparemment pas au courant de cela et souhaitait seulement savoir qui l’avait dit, probablement avec l’intention de renvoyer cette personne comme il le fait avec quiconque le contredit. Acculé par un journaliste persistant, il a offert une de ses fabulations typiques – au-delà d’un mensonge – qu’il avait personnellement vu des preuves que le virus venait de l’Institut de virologie de Wuhan, mais qu’il n’était pas autorisé à les montrer.

L’autre opinion scientifique est celle du pneumologue Paul McCray susmentionné: «Cette capacité à se déplacer entre différents hôtes animaux est une caractéristique des coronavirus. C’est exactement ce que nous avons appris dans les études sur le SRAS en 2002 et 2003 et le MERS en 2012.. . . Donc, le concept que cela se reproduise ne devrait pas surprendre […] Nous n’avons pas besoin de chercher des théories farfelues lorsque les séquences du génome et les caractéristiques de ces virus soutiennent ce que nous voyons”.

Le marché Huanan

Dans un article publié en février dernier dans Nature, l’équipe de Wuhan dirigée par Shi a découvert que le nouveau virus, à l’origine de Covid-19, est identique à 96% à celui d’un coronavirus qu’ils avaient identifié dans des chauves-souris fer à cheval de la famille des rhinolophes du Yunnan. «Il est parfaitement clair que les chauves-souris sont, encore une fois, le réservoir naturel», explique Peter Daszak, écologiste des maladies, président d’EcoHealth Alliance, une organisation de recherche à but non lucratif basée à New York qui collabore avec des scientifiques dans le monde entier, tels que Shi, pour découvrir de nouveaux virus dans la faune sauvage. Il ajoute: “Il est extrêmement important de localiser la source de l’infection et la chaîne de transmission entre espèces”, ainsi que de “traquer d’autres agents pathogènes apparentés – les ‘inconnus connus’ – afin d’empêcher que des incidents similaires ne se reproduisent”. Les chercheurs affirment aussi que “les données indiquent également un passage unique à l’être humain suivi d’une transmission interhumaine soutenue”.

«Les données génomiques ne peuvent pas déterminer l’origine, mais elles montrent que le passage des animaux aux humains s’est produit récemment», explique Marion Koopmans, virologue au Erasmus Medical Center de Rotterdam, aux Pays-Bas, la première institution de ce genre en Europe. «Plusieurs groupes ont calculé que le virus a commencé à se propager vers la mi-novembre 2019, ce qui confirme la thèse selon laquelle la propagation aurait pu se produire avant l’un des cas liés au marché. Un groupe a indiqué l’origine de l’épidémie dès le 18 septembre 2019″, comme le rapporte le très respecté magazine Science.

«Cela indique que le marché a joué un rôle dans la propagation du virus, explique Daniel Lucey, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Georgetown, mais il dit que d’autres données suggèrent que ce n’était pas l’origine. Le premier patient connu est tombé malade le 1er décembre 2019 et n’avait aucun lien avec le marché, selon un article publié par des chercheurs chinois dans le prestigieux Lancet le 24 janvier qui a fourni des détails sur les 41 premiers patients de Wuhan. Dans ce groupe, 12 autres n’avaient également aucun lien avec le marché».

Lucey, qui étudie depuis les années 1990 le VIH, le SRAS, la grippe aviaire H5N1, la grippe porcine H1N1, le virus nipah, le MERS, Ebola, Zika, la fièvre jaune, le chikungunya, le H7N9 et la peste, et est également chercheur associé en anthropologie au Smithsonian National Museum of Natural History, «soutient que le virus circulait déjà silencieusement parmi les humains avant de contaminer le marché de produits de mer, peut-être par des animaux infectés, des humains ou les deux», peut-être même avant octobre, «à l’intérieur et / ou en dehors de Wuhan, ou n’importe où le long de la chaîne d’approvisionnement d’animaux infectés »,« même en nombre limité vers certains autres pays ». Et les cas n’ont pas été reconnus «en raison de la prévalence simultanée de maladies respiratoires telle que la pneumonie».

Le chercheur Yu Wenbin du Jardin botanique tropical de Xishuangbanna – dans la zone privilégiée des chauves-souris du sud-ouest de la Chine – de l’Académie chinoise des sciences a collecté 93 nouveaux échantillons de coronavirus de 12 pays sur quatre continents (au 12 février) et a découvert qu’ils possédaient 58 haplotypes , c’est-à-dire des variétés. «Les haplotypes de patients du marché de produits de mer du sud de la Chine étaient liés au H1, tandis que les types de gènes plus anciens H3, H13 et H38 provenaient hors du marché de produits de mer du sud de la Chine».

Étant donné que le virus semble assez stable et que de nombreuses personnes infectées présentent des symptômes bénins, et encore plus se révèlent asymptomatiques – 60% des cas d’infection selon certains! – (*), les scientifiques soupçonnent que l’agent pathogène a peut-être existé depuis des semaines, voire des mois, avant que les premiers cas graves ne sonnent l’alarme. «Il y a peut-être eu des mini-épidémies, mais le virus s’est éteint», avant de causer des ravages, explique Ralph Baric, virologue à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. À New York, Adriana Heguy, une historienne des maladies virales, membre d’une équipe de la Grossman School of Medicine de l’Université de New York, a trouvé quelques virus de New York qui partageaient des mutations uniques introuvables ailleurs: «C’est à ce moment-là qu’on sait qu’il y a eu une transmission silencieuse pendant un certain moment”.

Bin Cao, spécialiste pulmonaire à la Capital Medical University de Beijing et auteur correspondant de l’article du Lancet, conclut: «Il semble maintenant clair que [le] marché de produits de mer n’est pas la seule origine du virus. Mais pour être honnête, nous ne savons toujours pas d’où vient le virus».

(*) Soit dit en passant, les Occidentaux devraient agir de manière responsable et suivre l’exemple de tous les Asiatiques de l’Est qui portent un masque en public afin non seulement de se protéger mais surtout de ne pas infecter les autres – et laisser de côté leur individualisme.

Les marchés frais sont bons

Richard Ebright, le professeur susmentionné de l’Université Rutgers si critique à l’égard de la sécurité des laboratoires, a rejeté le déni de faute de Shi Zhengli qui avait écrit que c’était “la nature punissant la race humaine pour avoir gardé des habitudes de vie non civilisées”. Elle avait voulu dire que c’était un «ennemi des habitudes barbares et du mode de vie de certaines personnes – comme manger du gibier sauvage, y compris des chauves-souris».

Pourtant, manger de la faune sauvage fait partie de la tradition culturelle non seulement du sud de la Chine mais de toute la région: Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge, Myanmar, Malaisie. En Afrique du Sud, au Congo et au Mali, les parties de chimpanzés sont utilisées en médecine et comme viande. Faut-il également mentionner les grenouilles, les kangourous, toutes espèces de cerfs, les antilopes, les sangliers, les lièvres, non seulement mangés, mais élevés en ferme par les Européens?

Prenez le pangolin, que l’on croit être «l’hôte intermédiaire», entre les chauves-souris et l’être humain. Également appelé fourmilier à écailles, c’est le mammifère le plus trafiqué au monde, avec plus de 100.000 tués l’an dernier. L’industrie de la faune sauvage en général représente une valeur de 76 milliards de dollars avec environ 14 millions de personnes impliquées – y compris les passeurs qui les importent en Asie du Sud-Est venant d’aussi loin que le Sahara et l’Amérique latine – selon un rapport de 2017 commandé par l’Académie chinoise d’ingénierie.

De toute façon, vous n’avez pas besoin d’un marché de faune sauvage pour créer un problème. Magda Bermejo est une primatologue espagnole et une autorité mondiale du gorille des plaines occidentales qui vit et travaille dans le camp d’Odzala Ngaga en République du Congo. Elle était dans la région lors de l’épidémie d’Ebola en 2003 et 2004, et explique: “On pense que l’épidémie a commencé à cause des chauves-souris mangeant des kakis dans les forêts. Les chauves-souris, les gorilles et les chimpanzés adorent ces fruits. Cette année-là, quand les arbres ont mûri, les chauves-souris ont afflué vers les arbres et tout était recouvert de guano de chauve-souris. Pendant la journée, les gorilles et les chimpanzés mangeaient le fruit [couvert de guano de chauve-souris] et ont développé le virus d’Ebola. Il s’est propagé assez rapidement par la suite. Les chasseurs ont trouvé les [carcasses de gorilles] et les ont utilisées comme viande de brousse et ont ensuite attrapé le virus Ebola à partir de ces animaux [morts]».

De toute façon, seule une minorité de marchés ouverts vendent de la faune, alors qu’ils fournissent des produits propres et frais à la population et n’ont pas encore été déplacés par les supermarchés. N’avons-nous pas cette tendance en Occident avec les marchés fermiers? «Une étude de 2015 pour l’Organisation mondiale de la santé a comparé le nombre d’années de vie perdues pour 100.000 personnes en raison de maladies d’origine alimentaire, d’invalidité et de décès. La région englobant la zone de marchés ouverts de la Chine et de la Corée du Sud jusqu’à la plus grande partie de l’Asie du Sud-Est a le meilleur bilan en matière d’infections microbiennes en dehors des Amériques, de l’Europe et des pays riches du Pacifique”. Et ces maladies sont les ténias, les douves et autres vers parasites tout simplement causés par le manque de cuisson de la viande et du poisson, comme l’a rapporté David Fickling, journaliste à Bloomberg News, Dow Jones, Wall Street Journal, Financial Times et Guardian.

De plus, un ingrédient clé du cocktail génétique de Covid-19 n’est peut-être pas le gibier sauvage, mais le bétail domestique. «Le commerce et la consommation d’espèces sauvages ne sont qu’une partie du problème», explique Shi, la «femme chauve-souris», et elle mentionne 25.000 porcs morts du syndrome de diarrhée aiguë porcine (SADS) à Guangdong, dans le sud de la Chine, en 2016, à 100 km de l’épidémie de SRAS, causée par un virus dont la séquence génomique était identique à 98% à un coronavirus trouvé dans des chauves-souris fer à cheval de la famille des rhinolophes dans une grotte voisine. «C’est un grave sujet de préoccupation», explique Gregory Gray, épidémiologiste des maladies infectieuses à l’Université Duke. «Les porcs et les humains ont un système immunitaire très similaire, ce qui facilite le passage des virus entre les deux espèces», et le virus SADS pourrait également infecter les rongeurs et les poulets.

Les conditions de forte densité dans les exploitations agricoles du monde entier constituent donc un autre danger majeur, comme la grippe aviaire, qui a nécessité la mise à mort de dizaines de milliers de poulets en Amérique du Nord en 2014, et l’Escherichia coli qui affecte 90 000 Nord-Américains chaque année.

(A suivre)