Comparez la visite de Blinken en Haïti et celle en République dominicaine !

Jeudi 5 septembre 2024, le secrétaire d’état américain Anthony Blinken est entré en Haïti où il a passé 5 heures. Durant ce temps, il a profité pour rencontrer Edgard Leblanc du Conseil présidentiel de Transition aussi bien que le Premier Ministre Conille et certains partis politiques, notamment ceux qui font partie du conseil présidentiel, à l’exception du dirigeant du parti En Avant, l’ancien député Jerry Tardieu qui semble t-il serait l’heureux candidat de l’impérialisme américain aux prochaines élections qu’il compte organiser l’année prochaine 2025 par le truchement de leur CPT.

Comme nous l’avons signalé la semaine dernière, effectivement il n’a pas rencontré les deux soi-disant chefs du pouvoir exécutif haïtien en une réunion commune mais bien séparément et qui pis est au même endroit à l’ambassade des Etats-Unis.

C’est à l’aéroport Toussaint Louverture, au moment qu’il s’apprêtait à laisser le pays pour la république voisine qu’il a fait une conférence de presse lui-même sans être accompagné d’aucun des deux dirigeants de l’exécutif haïtien. Il n’a pas osé dire à Port-au-Prince ce qu’il allait faire à Santo Domingo mais de l’autre coté, il a tout parlé d’Haïti, n’est-ce pas une illustration qu’Haïti n’est plus un pays souverain pour ce fils de l’empire américain.

Cela indique que le ministre des Affaires étrangères américain considère ces individus qu’ils ont imposé au pouvoir en Haïti comme des fantoches, des laquais, voilà pourquoi il n’a manifesté aucun brin de respect envers eux et cela ne semble pas les concerner. Edgar Leblanc pour sa part s’est tellement réjoui qu’il a été convoqué à l’ambassade qu’à son retour à la Villa d’accueil, il a donné sa propre conférence de presse pour exprimer sa joie, son contentement tout en citant pour les journalistes ce que son patron lui a dit.

Pourtant à l’autre aile de l’ile, on pouvait voir un autre secrétaire d’État américain avec le dirigeant de la République dominicaine. Ce n’est pas à l’ambassade des Etats-Unis que le président Abinader a rencontré Blinken, non ce dernier a été accueilli au Palais présidentiel et ont donné une conférence de presse commune.

Une grande partie de cette conférence a eu pour sujet la crise haïtienne comme quoi Blinken et Abinader sont tous deux préoccupés par la crise haïtienne. Certes, ils utilisent cette crise pour humilier davantage Haïti, Abinader n’a-t-il pas déclaré que « La crise haïtienne a provoqué une augmentation du nombre de migrants essayant d’entrer en République dominicaine », tout en ajoutant « qu’ils submergent les écoles et les hôpitaux ».

Blinken et Abinader ont tous deux manifestés leur hypocrisie à l’égard d’Haïti quand ils prétendaient « qu’ils faisaient pression pour normaliser les relations entre la République dominicaine et Haïti » « Nous avons tout intérêt à essayer d’aider Haïti à réussir », a pour sa part déclaré Blinken, non pas à aider mais à essayer d’aider…

Il a noté ensuite que la République dominicaine possède la plus grande économie des Caraïbes et l’une des plus dynamiques d’Amérique latine. Pour stimuler cette croissance, Blinken a annoncé la première phase d’un investissement de 3 millions de dollars dans la chaîne d’approvisionnement via l’USAID pour améliorer la formation de la main-d’œuvre et construire des parcs industriels dans le pays des Caraïbes.

Ce n’est pas sans raison que la République Dominicaine avance économiquement, elle a la liberté de développer des relations avec la Grande Chine populaire, la Russie vient d’annoncer qu’elle construira sous peu une ambassade à Santo Domingo. Cependant Haïti est-elle condamnée éternellement à faire affaire avec Taiwan, dans la mesure où les puissances dominantes particulièrement les Etats-Unis ne lui laissent pas le choix d’être libre, et les dirigeants haïtiens répètent bien souvent que les américains ne veulent pas qu’ils fassent ceci ou cela. Un jour viendra où le peuple réagira révolutionnairement car la liberté ne se donne pas, on la prend !

Blinken a passé la nuit du 5 chez Abinader, sans doute pour le remercier du vol de l’avion vénézuélien avant qu’il retourne chez lui, aux Etats-Unis le vendredi 6 septembre 2024.