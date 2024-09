Une nouvelle gifle, la visite de Blinken en Haïti

La visite du secrétaire d’État Américain Anthony Blinken en Haïti ne surprend personne, car ne dit-on pas que le criminel revient toujours sur les lieux du crime?

En effet, comme un proconsul, Antony Blinken annonçait une aide humanitaire de 45 misérables millions de dollars à Haïti et a passé des ordres à ses restavèk du Conseil présidentiel de la transition et à son Premier ministre Garry Conille qui espérait que son chef allait dissoudre le CPT pour lui donner les coudées franches de séparer le gâteau à sa guise. Antony Blinken a eu l’audace de remercier le président, les militaires et policiers du Kenya qui ont aidé à l’amélioration du climat sécuritaire en Haïti et qui ont permis la réouverture de l’Aéroport et la reprise des vols commerciaux sur Port-au-Prince. Peut être qu’Anthony Blinken ne sait pas que le trafic automobile est toujours interdit de Martissant à Gressier, de Cannaan à Cabaret, et que les populations déplacées de la zone métropolitaine ne peuvent toujours pas retourner à leurs maisons; même le ministre de l’Intérieur ne peut pas siéger au local du ministère à la rue de la Réunion. Pas de quoi pour remercier le président du Kenya et ses militaires et policiers, la situation devient pire, les groupes armés non étatiques ne se sentent nullement inquiétés, et se présentent en « Live » sur TIK TOK avec leurs milliers d’abonnés presque chaque jour tandis que les militaires Américains ramassent de la boue dans une des rivières des Pédernales sur la frontière avec la Dominicanie à la recherche de minerais (terres rares).

Le Proconsul était venu passer des ordres à ses subordonnés : la formation d’un conseil électoral, l’organisation d’un referendum sur la nouvelle constitution et l’organisation des élections, peu importe le climat sécuritaire.

Nous disons non à toute réforme de la constitution, au contraire nous exigeons l’application de la constitution de 1987. Nous nous opposons à tout referendum bidon sur la question constitutionnelle, nous nous opposons à toute élection sous occupation, notre lutte est pour la libération du pays de la domination impérialiste des USA et de la France. Il est criminel et raciste de concevoir des élections dans les conditions où se trouve Haïti actuellement; des élections dans ces conditions pour renforcer la mainmise étrangère sur Haïti et la domination impérialiste. Les masses populaires des villes et bidonvilles sont appauvries, les petits paysans ruinés, la jeunesse désorientée n’aspirant qu’à quitter le pays par la première opportunité.

Le Secrétaire d’État Américain Antony Blinken a rencontré et salué son homologue Haïtiens, Mme Dominique Dupuy sur le Tarmac de l’Aéroport de Mais Gâté seulement; il rencontre son Premier ministre Gary Conille et le président de son Conseil Présidentiel Edgard Leblanc à la résidence officielle de l’ambassadeur Américain en Haïti, puis il a convoqué le chef de la police nationale sur la base de la force multinationale d’appui à la sécurité en Haïti, enfin il a invité ses restavèk des secteurs politiques ayant des représentants au Conseil présidentiel à l’ambassade Américaine à Tabarre. Puis, il s’est rendu en Dominicanie pour y passer le reste de la journée, où il a fait mention du renouvellement de la loi HOPE/HELP alors que le parc industriel ne fonctionne presque plus du fait de l’insécurité affectant la zone métropolitaine.

Quelle indignation! L’État en Haïti n’a pas de local approprié pour recevoir un Secrétaire d’État américain durant sa visite de 5 heures de temps, l’équivalent d’un ministre des Affaires étrangères. Les Hauts fonctionnaires non-élus de l’État y étaient pour seulement présenter leurs dossiers personnels et non les dossiers brulants de l’insécurité qui ravage la zone métropolitaine et le département de l’Artibonite, ou la crise humanitaire que traverse le pays avec l’appauvrissement des masses populaires, le chômage chronique, la non-existence des services sociaux de base etc…etc. Quelques semaines auparavant, on avait assisté à un spectacle macabre d’indignité lorsque les responsables Taiwanais avaient remis 400 gilets pare-balle imprimés avec le drapeau Taiwanais au Premier ministre Gary Conille et au directeur général de la PNH Rameau Normil.

Les Haïtiens vivant à l’étranger peuvent contribuer mieux quand des autorités légitimes en ont fait la demande; les Haïtiens vivant à l’étranger n’avaient-ils pas offert un véhicule privé blindé au commissaire du gouvernement de Miragoâne?

Les autorités Haïtiennes savent qu’elles ne jouissent d’aucune légitimité qu’elles n’oseraient même pas soulever la relance de certains accords économiques passés autrefois entre les deux plus anciens États du continent particulièrement la réactivation du Système généralisé de préférences (SGP) établi par le Trade Act of 1974 dont Haïti était bénéficiaire pour faciliter l’importation des produits Haïtiens sans payer les tarifs.

A ce tournant de notre histoire, si nous ne sommes pas indignés par ces avilissements, c’est que nous ne sommes pas des hommes; et si nous sommes indignés mais que nous nous ne révoltons pas, c’est que nous ne sommes pas des hommes. Alors il est temps de créer l’homme Haïtien nouveau à travers une révolution socialiste pour réformer notre caractère, rétablir notre dignité et notre patriotisme et rompre à jamais la domination impérialiste des États-Unis et de la France et établir des liens diplomatiques avec les pays du BRICS et les pays du sud global pour une saine coopération et un développement économique social durable.

Progressistes Haïtiens, unissons-nous pour une lutte de libération nationale d’Haïti.

Liberté ou La Mort! La Patrie ou La Mort!