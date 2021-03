Cérémonie de graduation de 397 diplômés à l’UNIFA

Le dimanche 14 mars 2021 a eu lieu à l’Université de la Fondation Aristide, une série de remise de diplômes. Voici le discours du président de l’Unifa l’ancien président Lavalas Jean Bertrand Aristide. Cet exercice nous montre qu’il peut parler mais qui le retient alors ? Si c’est un choix volontaire de sa part, c’est encore plus grave que l’on pense.

Distingués Membres du Conseil d’Administration de l’UNIFA, Distingués Membres du Rectorat, des Décanats et du Corps professoral, Rév. Père David César, Chef de l’Orchestre philarmonique Sainte Trinité, Distingués invités, chers parents, Chers amis du 11me Département, Très chers Récipiendaires, très chers Unifaristes, Chers amis de la presse, Mesdames, Messieurs,

Comme deux notes de musique à l’octave, la voix de Minouche et la mienne s’unissent pour vous saluer et vous adresser une cordiale bienvenue à cette troisième cérémonie de graduation. L’année dernière, face à la propagation du coronavirus, nous avons dû annuler cette célébration de collation de diplômes. Ce matin, enfin, enfin, que nous sommes heureux de nous retrouver en votre compagnie ! Aussi, avons-nous le plaisir de saluer votre contribution à la formation de nos 3103 étudiants par un applaudissement chaleureux. Si la passion habite près de l’amour, UNIFA habite au cœur de Minouche. Elle s’y donne avec amour et passion. A nous aussi de lui témoigner notre gratitude par ce concert d’applaudissements. De ces innombrables rayons d’amour qui émanent des membres de notre Conseil d’Administration, je suis témoin. De leur passion pour la croissance de l’UNIFA, je suis un témoin privilégié. Qu’il me soit permis de vous adresser, distingués Membres du Conseil, nos sincères remerciements.

Jouissant d’une excellente réputation, les Membres du Rectorat, les Doyens et les Professeurs incarnent des valeurs précieuses. Leur savoir scientifique illumine la Faculté de Médecine, la Faculté des Sciences Infirmières, la Faculté d’Odontologie, l’Ecole de Physiothérapie, la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, la Faculté de Génie et d’Architecture, la Faculté des Sciences Economiques et Administratives, la Faculté des Sciences de la Nature et de l’Agriculture, la Faculté d’Education Permanente. Comme le cerveau consomme 20% de l’énergie du corps, les Unifaristes voudraient consommer 80% de l’énergie cérébrale du Corps professoral. Puissent nos cœurs et nos mains exprimer à nos Profs, notre profonde gratitude ! Nous adressons également un merci particulier aux centres hospitaliers qui accueillent nos étudiants pour les stages pratiques, aux Conseillers juridiques et à vous tous qui contribuez à la croissance de notre communauté universitaire. Donner le goût du bonheur aux enfants, tel est l’un des plus beaux rêves des parents. L’éclosion de ces rêves de bonheur s’accompagne d’une symphonie de gratitude que nous entonnons à l’endroit de tous les parents.

Que d’hôpitaux, que d’infrastructures sanitaires on aurait pu construire avec les milliards de Petrocaribe !

Depi nou ti bebe nan tete, lèt manman n Kòmanse ban nou myelin pou ogmante Siyal kominikasyon kap fèt nan sèvo n. San myelin, siyal la fè 2 mèt chak segonn. Avèk myelin, li fè 120 mèt chak segonn. Manman n te fòtifye entèlijans nou ak bon jan lèt. Jodia, nap ponpe lèt rekonesans pou nou ofri yo, Pandan nap felisite tout papa ak tout lòt paran ki Sakrifye yo pou edukasyon pitit yo. Bravo pou nou!

L’UNIFA s’unit à vous tous, chers parents, pour donner le goût du bonheur à vos enfants. Ne soyez pas surpris si ce matin, je parlerai de la neuroscience du bonheur. En effet, de l’intelligence humaine à l’intelligence artificielle, les scientifiques nous révèlent un potentiel cognitif remarquable. Nos facultés mentales nous ouvrent un monde nouveau où, jour après jour, nous pouvons acquérir de nouvelles connaissances. Au moment où chez nous, la dictature accélère la descente aux enfers, la neuroscience du bonheur nous interpelle. Chers Récipiendaires, Vous rêvez sans doute de bonheur et de plénitude. C’est normal. Il y a relativement peu de temps, vous étiez en première année. Votre intelligence et votre détermination vous ont conduits à ce sommet de gloire. Et oui, voilà, aujourd’hui, vous terminez ce cycle d’études en apothéose. Compliments ! Bravo ! Plus d’un seraient tentés de vous couronner rois et reines de cette célébration. Voyons ce qu’en disent vos parents, vos profs et amis… Etes-vous d’accord ? Pour? Contre? …

Alors, nos rois et nos reines, applaudissons-les unifaristement ! Encore une fois, félicitations à nos 397 Récipiendaires dont 32 en Droit, 34 Infirmières, 38 Physiothérapeutes et 293 Médecins. Chers Unifaristes, Le bon étudiant qui rêve du bonheur, aime écouter son cerveau lui dire : sois conscient de ton inconscient. Notre cerveau reptilien existe depuis 400 millions d’années. Chaque être humain a en lui un reptile agressif, impulsif, égoïste et sauvage, toujours prêt à s’enfuir ou à se battre pour sa survie. Fight or flight. Les fonctions vitales, telles que respiration, éveil, sommeil sont assurées par cette première structure de notre cerveau. Tandis que la partie centrale, dite cerveau limbique, gère nos émotions depuis environ 65 millions d’années, la partie supérieure ou néocortex, siège de notre intelligence, n’a que 3,6 millions d’années.

Pour être plus clair, permettez-moi de passer de la phylogénétique à cette métaphore : Sèvo a se tankou yon kay ki gen 3 etaj. Premye etaj la genyen 400 milyon ane. Dezyèm nan genyen 65 milyon ane, Twazyèm nan genyen 3,6 milyon ane. Au-delà du poids de leur âge, le reptile inconscient, le cerveau limbique et le néocortex exerceront une influence décisive sur chacun de nous. Ces trois composantes cérébrales sont inextricablement liées au secret du bonheur. Nous comprenons mieux cette chimie du bonheur en observant les mécanismes de la neuro-imagerie fonctionnelle. Celle-ci, en effet, met en évidence les changements d’activité cérébrale associés à nos prises de décision. Les choix rationnels ne sont pas toujours déconnectés du circuit cérébral de la récompense incluant le préfrontal, le noyau accumbens et l’aire tegmental ventral. En général, notre cerveau se prépare à déclencher un mouvement avant qu’on prenne la décision de l’accomplir. Votre cerveau décide avant vous et ça se passe en moins de 300 millisecondes. Les décisions sont donc prises subconsciemment mais la conscience peut exercer son droit de veto. Chers Récipiendaires, Face à la tentation de placer le dollar au-dessus de l’humain, violant ainsi le serment d’Hippocrate ou l’éthique professionnelle, que votre conscience exerce son droit de véto ! Face à la tentation d’être heureux en rendant l’autre malheureux, reproduisant ainsi le modèle des néocolons, que votre conscience exerce son droit de véto ! Avec fierté, il faut refuser d’obéir à l’inconscient colonial. Que d’hôpitaux, que d’infrastructures sanitaires on aurait pu construire avec les milliards de Petrocaribe ! Le droit à la santé est inhérent à la dignité humaine. Défendre la dignité haïtienne face à l’inconscience coloniale est un devoir de conscience. Science sans conscience est un axone sans influx nerveux.

Il est temps que la conscience morale aille au-delà des influx de la proprioception inconsciente. Outre les massacres perpétrés à La Saline, Tokyo, Bel-air, Cité Soleil, Grand Ravine, Carrefour Feuille, Mariani, Croix-des-Bouquets, Arcahaie, Savien…, le nombre d’assassinats et de kidnappings enregistrés par jour nous laisse l’impression que la conscience morale des assassins est véhiculée par les tractus spino-cérébelleux vers le cervelet où l’information demeure inconsciente. Kidonk, nivo konsyans moral la tèlman ba, ou ta di : Enfòmasyon an pase nan mwèl epinyè a, Li mache vi n chita dèyè tèt la, nan sèvelè a. Sèvelè a ou ti sèvo a se tankou yon manadjè Kap dirije, kontwole tout mouvman kap fèt. Là se trouvent des informations inconscientes.

Chers Récipiendaires, Ce rappel neuro-physiologique nous exhorte à être conscients de notre inconscient. Chaque Unifariste doit maintenir la maîtrise de soi pour le plein épanouissement de ses ressources psychiques. Ceci, bien sûr, favorisera l’équilibre à établir entre le bien-être hédoniste, pôle du plaisir et le bien-être eudémoniste, pôle du bonheur. Dans ce contexte, le plaisir que vous éprouvez en exerçant votre profession peut entrainer une augmentation de l’activation du striatum ventral dont les faisceaux de fibres, vous le savez bien, font partie des ganglions de la base. Lè w woule balon gradyasyon an sou teren lanmou sa a, Ou pa bezwen rele Lionel Messi pou w gen 6 balon dò. Balon dò pa ou yo pap soti nan FIFA men nan UNIFA. Kidonk, sous lanmou Inivèsite w la pap janm sèch pou ou. Nap toujou avè w chak fwa yon abit sifle w awoutsay Paske ou kanpe twò lontan anndan kare chomaj la. Nap toujou avè w lè wap tann abit la fin verifye nan var. Bò isit, var a toujou avèg paske sistèm nan Pwograme l pou elimine ekip majorite a. Pou nou rive depwograme òdinatè sa a, Il faudra, en vérité, une révolution d’amour.

Chers Récipiendaires, L’Amour de son peuple et l’amour professionnel cristallisent une source de bonheur. Celui ou celle qui souhaite s’épanouir pleinement, éprouvera le désir de donner et de se donner. Générosité et bonheur sont corollaires. L’Unifariste généreux sera heureux. En fait foi l’augmentation de l’activation du striatum au moment d’un don : don d’argent ou don de son temps pour défendre les opprimés; don de sang ou don de soi pour la prise en charge des malades. Car, chers amis, donner est plus qu’un verbe. C’est un indice de bonheur. Cette vérité est aussi le reflet de la conscience sociale. En 1804, cette conscience sociale s’était exprimée par la révolution des esclaves. En 2019, le réveil de cette conscience s’est exprimé par le rejet du système néocolonial. Depuis le 7 Février 2021, cette conscience sociale s’oppose diamétralement à la dictature. Toujours debout malheureusement, le tronc cérébral du système néocolonial est rongé par le cancer de la corruption. Par analogie, je disais que le tronc cérébral du système néocolonial est rongé par le cancer de la corruption. Il ne peut pas produire le taux nécessaire de sérotonine car les noyaux du raphé ont été détruits par le poison du mensonge.

Et donc, du 29 Février 2004 à nos jours, la descente aux enfers se poursuit aveuglement.

Conséquences : baisse du taux de sérotonine donc augmentation de la criminalité, désinhibition de la violence institutionnelle, irruption des instincts sauvages et des pulsions reptiliennes. Face à la multiplication des gangs et au fléau du kidnapping, l’inconscience coloniale se révèle de plus en plus toxique. D’où la propagation non du coronavirus mais du ‘ coloniavirus.’ Et donc, du 29 Février 2004 à nos jours, la descente aux enfers se poursuit aveuglement. Rappelons-nous l’histoire des rats cohabitant pacifiquement avec des souris dans une cage. Une fois la sérotonine des rats épuisée, ils ont dévoré toutes les souris. Et ceci, aux yeux des chats dont vous suivrez les regards. Comment éviter le pire ? Il faut absolument passer du locked in syndrome à une transformation du système néocolonial. Volonte Toussaint Louverture se pou peyi a Pat rete tout tan lòk nan sistèm esklavaj la. Se pou sa nan jounen ki te 22 mas 1801 an, Li te otorize Borgella òganize yon reyinyon Pou te kòmanse ekri Konstitisyon 1801 an.

Soti mwa mas 1801 rive jodia, nan mas 2021, Sa fè 220 lane depi nap chèche kijan pou n pa Rete lòk anndan zantray sistèm esklavaj sa a. Atik 3 Konstitisyon 1801 an te deja endike n Bon direksyon pou nou pran an, lè l di : Isit, Pa dwe gen esklav, fòk tout moun viv lib.

Lespri Tousen an te klè : li di Tout moun. Donk, se pa sèlman yon ti minorite zwit Ki pran pri Nobèl nan kidnape ni leta a, Ni richès piye a, ni dwa Pèp Ayisyen an Genyen pou l soti nan lanfè kolonyal sa a.

Majorite moun debyen nan Peyi a admèt Ke pwason koripsyon an pouri nan tèt. Majorite entèlektyèl Ayisyen kap viv isit Ou aletranje montre yo swaf yon lòt Ayiti.

Plizyè milyon sitwayen isit kòm lòt bò dlo Deja mande pou chodyè koripsyon an chavire. Jènès ayisyèn ki pap janm bliye petrokaribe a, Pap janm bouke egzije chanjman sistèm nan.

Plis sewòm patriyotik la kontinye mache Nan san nou tout Ayisyen ki renmen Ayiti, Plis nap antann nou pou nou delivre Peyi a.

Le bonheur d’Haïti dépend Des Héros et non des zéros. Les zéros adorent la dictature. Les Héros préfèrent la démocratie.

Aimez-vous les zéros ? Aimez-vous les zéros barrés ? Aimez-vous les Héros ? Alors, ‘EWO BARE ZEWO.’

Oui, après 220 années, il faut cette transition de rupture devant nous conduire au salut public. Salut public pour le bonheur de tous les Haïtiens et de toutes les Haïtiennes. Cette route du bonheur, Toussaint l’a ouverte; d’où son nom Louverture ! Dessalines l’a suivie jusqu’au Pont Rouge où son sang irrigua la voie royale de la liberté. Fièrement, Christophe nous en parle à travers la Citadelle. Au-delà du temps, que l’esprit de ces Héros nous illumine et nous guide vers la nouvelle Haïti ! Que ces Génies de la race revitalisent l’unité des Fils et des Filles de la Patrie commune !

En hommage aux Pères Fondateurs de notre Patrie, A l’UNIFA, le bonheur s’écrit au tableau d’honneur. A l’UNIFA, le bonheur s’écrit toujours au singulier Mais s’épelle : Bonheurs car, il se donne aux autres. A l’UNIFA, le bonheur s’écrit toujours au singulier Mais s’épelle : Bonheurs car, il est amoureux du pluriel. Cet amour inclut, bien évidemment, la construction de votre hôpital universitaire. Achevé à 90%, votre hôpital de 5040 m2, bientôt, vous ouvrira les portes de son cœur.

Chers Récipiendaires,

Que les ondes de bonheur générées par votre graduation se propagent à travers le pays et la diaspora haïtienne ! Que les cellules gliales de votre Alma Mater demeurent cette source où vous puiserez la myéline du bonheur !

A vous tous que j’aime beaucoup, Succès, Bonheur ET BEAUCOUP D’AMOUR !

Merci.

Dr Jean-Bertrand Aristide