Visite de Gustavo Petro en Haïti

Le président du gouvernement progressiste de la Colombie, Gustavo Petro, arrivera sur le sol haïtien le mercredi 22 janvier 2025, quelles seront les grandes répercussions pour le peuple haïtien de cette visite officielle du chef de l’État colombien.

Après Francisco de Miranda, Simon Bolivar, Carlos Andrés Perez, Hugo Chavez et Nicolas Maduro qui ont visité le pays pour rendre hommage à la solidarité et à l’internationalisme haïtien, Gustavo Petro entrera lui aussi dans la symbolique historique du peuple haïtien, d’autant plus qu’il se rendra dans la ville de Jacmel où ses prédécesseurs Miranda et Bolivar ont été reçus avec hospitalité.

Cependant, cette grande visite a rendu certaines personnes très méfiantes, puisqu’elles savent que la majorité des dirigeants haïtiens sont très malhonnêtes et sont prêts à commettre n’importe quelle bêtise. De plus, elles n’accordent aucune confiance aux neuf membres du Conseil présidentiel de transition, sachant qu’ils ne sont pas des dirigeants sincères et cohérents.

La majorité de la population craint que cette visite ne soit pas un coup au peuple. Car elle semble cacher d’autres perspectives non- dévoilées. Il s’agirait d’offrir à Petro comme cadeau de voyage, la libération des mercenaires colombiens emprisonnés en Haïti.

Si la population reste sceptique, ce n’est pas de sa faute, elle a ses raisons car elle a déjà pris beaucoup de mauvais coups de la part de cette classe politique traditionnelle sans scrupules, sans colonne vertébrale. Rien n’est impossible à ces escrocs à la tête de l’État, quand il s’agit de trahir la nation et de tromper les masses populaires.

Les flammes du doute sont allumées puisque c’est pour la première fois que l’on voit la justice mobilisée avec 3 audiences tenues au tribunal en l’espace d’un mois avec la convocation des 17 tueurs colombiens à la Cour d’appel. Plus d’un se demande, pourquoi toutes ces démarches, au moment précis de la visite de Petro ?

Le peuple haïtien n’a aucun problème avec le président Petro, mais il a manifesté avec vigilance devant la Cour d’Appel, le lundi 20 janvier, pour voir si les juges commettraient un autre acte de trahison pour libérer les mercenaires. Selon des riverains, cela faisait partie des plans de cette convocation. Drôle de coïncidence, certains prisonniers Colombiens ont été vus avec leurs valises de voyage au tribunal. Et ce n’est pas le fruit du hasard.

Mais les juges par crainte des représailles de la population n’ont pas osé avancer dans leur forfaiture. Ils furent obligés de les renvoyer dans leurs cellules. Pour le moment le complot a évidemment échoué en attendant qu’on en concocte un autre.

Si cette libération illégale s’était faite, cela aurait réveillé quand bien même la population de son sommeil. Un fait est certain, si le pouvoir et les juges corrompus ont pour le moment fait marche arrière, c’est par crainte d’une réaction de révolte des masses, car le peuple aurait pu même les arrêter, attacher, ligoter, comme il l’avait déjà fait avec les mercenaires colombiens.

Pour dissimuler les rumeurs, le gouvernement haïtien a donné une conférence de presse à Jacmel, le mardi 21 janvier; le ministre de la Culture et de la Communication Patrick Delatour a fait savoir que « S’agissant des Colombiens emprisonnés en Haïti en lien avec l’assassinat du président Jovenel Moïse, la justice suit son cours. Il n’y a aucune demande de la part du président Gustavo Petro. Il n’y a aucune relation entre la visite du président Petro et le travail de la justice sur ce dossier ».

Toujours dans le cadre de cette visite du président Pétro, le vice-ministre colombien des affaires étrangères Françisco Guy Granados est déjà à Jacmel. Il est arrivé aujourd’hui 21 janvier et a été malheureusement accueilli faute d’éthique non par son homologue des Affaires étrangères mais par les conseillers présidentiels Leslie Voltaire et Egard Leblanc Fils.

Au programme de la visite de Petro, il y aura entre autres, un Conseil des ministres et la signature d’une déclaration conjointe portant sur le commerce, l’éducation, la sécurité et l’aide humanitaire dans le cadre de la coopération entre les deux pays Haïti et la Colombie.