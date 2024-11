Trump dans notre Amérique et au-delà…

« Ni Cuba, ni le Venezuela, ni le Nicaragua ne tombent avec des paroles et des fantaisies lâches, ni avec des guerres de faible intensité. Cela a été clairement démontré. »

Cette Amérique est la nôtre, la leur est celle du « Nord révolté et brutal », destiné à « semer la misère » dans notre Amérique.

Nous ne sommes le « jardin » de personne.

À ce stade du processus, nous considérons comme inacceptable un nouvel appel au monroisme et, plus encore, les prétentions insensées du trumpisme et d’autres variantes du néofascisme.

Dans cette Amérique… l’or, le lithium, les terres rares, le titane, l’Amazonie, la biodiversité, les côtes, les plages et les rivières ne viennent pas des États-Unis.

Ils sont les nôtres et nous allons les défendre.

Que Trump, Elon Musk, Laura Richardson et Marco Rubio le sachent !

Faites-le savoir à la CIA, à l’USAID, au Commandement Sud, au Pentagone et à leur cabinet de faucons !

Ni sa rhétorique de la terreur, ni son colonialisme raciste, ni ses guerres d’intensités et de générations variables ne nous effraient.

Ils n’ont pas la capacité d’intimider les États et les peuples exerçant leur droit à l’autodétermination.

Ce sont des os durs qui rugissent.

Ni Cuba, ni le Venezuela, ni le Nicaragua ne tombent à cause de paroles et de fantasmes lâches, ni à cause de guerres de faible intensité.

C’est un racket éprouvé.

Il faudrait qu’il essaie de les renverser ou de les écraser avec des armes et des invasions de gros calibre !, et ce n’est pas facile, car les envahisseurs courent vers l’envahissement comme il l’a fait dans d’autres parties de la planète.

Mais d’ailleurs Cuba, le Venezuela, le Nicaragua, la Bolivie ne sont pas seuls au monde, ni sur ce continent.

Cuba et le Venezuela ont la puissance militaire nécessaire pour revenir. En fait, sous d’autres latitudes, la Corée du Nord se trouve à proximité immédiate de la Corée du Sud et du Japon, alliés charnels et quartiers généraux des bases militaires américaines.

La haine coloniale néofasciste pointe même contre le Mexique, la Colombie et le Brésil en faveur de l’extrême droite dans ces pays, malgré la trahison de Lula envers le Venezuela et les récentes incohérences de Petro avec la patrie de Bolívar et Chávez.

Le Trumpisme verse de la glace vers le Mexique et de ses entrailles jaillissent des sanctions inacceptables et des menaces contre la dignité de son gouvernement et de son peuple, et il ne sera pas facile pour le gouvernement Trump d’imposer ses conceptions ; car il ne lui sera pas facile non plus de mettre à exécution sa xénophobie brutale, ni de tenir ses promesses racistes contre les flux migratoires et l’immigration du « tiers-monde » que les puissances néocoloniales elles-mêmes ont provoquées.

Les conceptions néfastes du trumpisme ont été avouées

Toutes ces prétentions impériales ont été avouées par les faucons « élus » ou nommés, avec toute l’impudence du monde.

Nous savons aussi ce que Trump, Vance, Musk, Laura Richardson et Rubio peuvent faire, pour ensuite les laisser dans ce quintette désastreux, unis dans l’anticommunisme, le racisme, la xénophobie et la voracité pour la richesse naturelle des autres.

Rubio est plus blond que Trump et plus colonialiste et néofasciste que l’ombre des deux nouveaux principaux locataires de la Maison Blanche. Il a été élevé et formé politiquement dans le terrier de Miami, tandis que Musk est un produit de l’apartheid sud-africain, de l’élitisme capitaliste et de son existence opulente.

Nous savons, à travers leurs vantardises, que leurs “amis à part entière” dans ces régions sont Milei, Noboa, Bukele, Bolsonaro, Kast, Murillo, Uribe, Duque, Marie Corina-González Urrutia… et avec eux et d’autres de même acabit, ils proposent de construire le bloc régional du néofascisme mondial ; qui sera sûrement béni par Trump, Netanyahu, Zelensky, Giorgia Meloni et Le Pen…

Le plan comprend l’expansion de ce bloc, l’assaut contre d’autres États du continent et le programme visant à tenter d’inverser par la force tous les processus que les États-Unis ne contrôlent pas à l’échelle continentale.

Les agressions bien connues du Trumpisme et sa proposition empoisonnée d’État attendent Porto Rico, avec désormais moins de chances de succès, compte tenu des événements (électoraux et non électoraux) qui révèlent la montée de la conscience indépendantiste du peuple de Borinquén.

Et à Haïti une plus grande dose de violence, de racisme et d’oppression.

Parmi les candidats ayant des « mérites » pour cette expansion figurent entre autres Luis Abinader, le nouveau Premier ministre d’Haïti, Alix Didier Fils-Amé, le président Buluarte du Pérou, le président Santiago Peña Palacios du Paraguay.

Causes de la retraite violente vers notre Amérique

Trump et ses faucons ne l’admettent pas ainsi, mais il s’agit en réalité d’un repli vers « l’arrière-cour », avec un fort accent sur le déplacement de la Chine, de la Russie et de l’Iran de cette région ; déstabiliser et renverser les gouvernements de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua et la détermination de s’emparer de leur patrimoine naturel par tous les moyens.

La voracité minière et les nouveaux assauts contre la nature non humaine ont des porte-parole.

Le général Laura Richardson, chef du Commandement Sud, l’organisation chargée de préserver militairement les richesses étrangères des États-Unis, a ouvertement proclamé l’intérêt que cette superpuissance porte au « triangle du lithium (Argentine, Chili et Bolivie) », au « réserves de pétrole (les plus importantes au monde), de gaz naturel, de cuivre et d’or du Venezuela”, dans “les forêts d’Amazonie (les poumons de la planète)” et dans “31% de l’eau douce mondiale”

De son côté, Elon Musk a avoué avoir parrainé le coup d’État contre Evo Morales en Bolivie et a déclaré qu’après le lithium et les minéraux essentiels aux technologies de pointe, il était en mesure de mener un coup d’État là où cela était nécessaire.

Les sociétés pétrolières, minières, chimiques et informatiques ainsi que le Pentagone, son Commandement Sud, la CIA et le Département d’État convergent dans la même direction rapace. Sa faim de combustibles fossiles, de lithium, de titane, d’or, de terres rares, d’eau et de biodiversité, renforce la voracité impériale.

L’hostilité contre la Chine avait jusqu’à récemment une matrice bipartite et un caractère stratégique, et il est clair que Trump et ses faucons sont prêts à hausser le ton.

Mais récemment, la momie de Biden a été utilisée dans la transition par une faction de la puissance américaine fracturée, pour mettre une pierre sur le chemin de TRUMP ; L’administration actuelle a étonnamment adopté une attitude conciliante à l’égard de la Chine, dont les dirigeants du géant oriental ont profité pour réitérer et rendre encore plus clair ce que cette superpuissance n’accepterait pas de la part de Biden, de Trump ou de qui que ce soit d’autre.

Le retrait ici, avec la contre-offensive annoncée, a sa raison d’être dans la défaite de l’OTAN en Ukraine et dans les critères d’importants secteurs du pouvoir qui ont soutenu le Trumpisme, sur la nécessité d’apaiser ce chapitre épuisant de la guerre mondiale infinie déclenchée par les États-Unis, pas les autres.

À cette négociation, Biden lui-même a répondu en autorisant l’Ukraine à utiliser des missiles à longue portée contre la Russie, ce qui a été rejeté par la France et l’Angleterre ; une autre preuve de la fracture croissante des élites impérialistes européennes et américaines, et des risques qui menacent l’humanité au milieu de ce processus tumultueux de décadence et de décomposition du système impérialiste occidental.

Trump et ses faucons ne représentent pas la paix.

Ce n’est pas que Trump et ses faucons soient pacifistes, mais que les États-Unis ont perdu cette guerre et que si elle continue, la situation pourrait être pire.

La puissance politico-militaire américaine est obligée de négocier avec la Russie et la montée en puissance de Trump offre cette opportunité. La condition ne sera pas imposée par Trump, mais par Poutine, qui contrôle le territoire et pourrait avancer davantage. Dans tous les cas, il s’agit d’une négociation à la fois nécessaire et complexe, qui peut être retardée.

Le complexe militaro-industriel-financier-informatique a obtenu ces dernières années d’énormes bénéfices et peut se payer le luxe d’une rupture de guerre en Europe, en faveur de l’allégement du fardeau du déficit budgétaire des États-Unis et de sa dette colossale. C’est ainsi qu’opère le pouvoir profond de ce colosse décadent.

Le fardeau économique américain sur l’OTAN est élevé et l’Europe occidentale, considérablement décimée, est sous la pression de Trump en termes de financement, contrainte elle aussi de céder face à la Russie.

Ce n’est pas le cas de la guerre contre la Palestine, déjà largement régionalisée au Moyen-Orient.

Les relations charnelles avec Israël et le lobby américain du grand capital sioniste l’obligent à perdurer.

Trump n’admet pas l’existence de l’État palestinien et incite Netanyahu à achever l’holocauste palestinien, puis à tenter de coloniser la côte ouest de Gaza, à cesser les combats et à concentrer la pression sur l’IRAN.

Il reste difficile d’écraser le Hamas et encore plus difficile de vaincre les Huties et le Hezbollah yéménites.

Le « pacifisme » de Trump est allé au diable lorsqu’il fait référence à la guerre dans cette région, où, en outre, existe une résistance palestinienne qui ne croit pas aux contes de fées et qui a démontré une capacité offensive contre un sionisme de plus en plus discrédité et vulnérable.

Il est vrai que les dirigeants du Parti Démocrates-PD et de ses enclaves mondialistes sont terriblement belliqueux, mais supposer que l’adversité des guerres se déroule dans les entrailles du pacte néofasciste qui soutient Trump, le Trumpisme et sa nouvelle admiration est plus que stupide, étant donné que leur essence est une domination violente et que le retrait d’Ukraine est le résultat d’un grand revers militaire, comme ce fut le cas en Afghanistan. Même ce pacte contient de puissants ingrédients d’un mondialisme « démocratique », transféré aux « républicains » fidèles à Trump.

Du néofascisme en tant que produit d’un déclin agressif de l’impérialisme occidental et de sa superpuissance dominante, dans le contexte d’un durcissement du néolibéralisme néocolonial, on ne peut en général s’attendre qu’à une continuité politique sous la forme de diverses combinaisons de guerres.

Seule l’insurrection mondiale de l’humanité était menacée d’extinction. Nous pouvons vaincre ces desseins impériaux et créer le nouveau, en combinant tous les acteurs de cette grande transformation vers un monde juste, diversifié, multiculturel et solidaire.

Aporrea News 18 Novembre 2024