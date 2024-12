Tentative de recyclage pour tromper la vigilance du peuple !

(English)

Ainsi, les dés sont jetés.

Les 12 et 13 décembre 2024, un autre feuilleton en trompe-l’œil a débuté dans le pays avec la publication successive de trois déclarations faites par des maîtres chanteurs de la classe politique moribonde. En définitive, c’est la déliquescence des institutions et la décrépitude de la vie politique qui ont pris de plus en plus d’ampleur grâce au soi-disant Conseil Présidentiel de Transition, bâti sur le principe d’allégeance aux oligarques. Une mascarade sans pareille mise en selle par les puissances impérialistes pour nous empêtrer davantage. Cet acte qui prévaut actuellement, a prouvé à quel point ces politiciens peuvent, à l’unisson, se montrer ridiculement dociles et surtout cyniques lorsqu’il s’agit de collaborer avec l’ennemi du peuple et de servir dans des projets politiques toxiques qui vont à l’encontre de l’intérêt du pays.

Tout d’abord, on peut remarquer dans ces notes pour la presse que certains individus de la classe politique sont capables du pire pour parvenir délibérément à leur objectif. Il y a quelques mois, en effet, certaines organisations ont concocté avec la CARICOM, un sous-traitant de l’impérialisme pour faire naître cette honte nationale du Conseil Présidentiel qui leur donne la haute main sur la politique et la situation générale du pays.

Au lieu de faire leur autocritique, ces girouettes tournant au gré du vent ont au contraire fait une sorte de diagnostic, sans indiquer où se trouve la source du problème. Une manière de s’exonérer avec leur sinistre projet de remodelage sinon de correction de certaines erreurs qui pourraient sans doute les aider à réhabiliter leur sale besogne, dans l’optique bien sûr, de la continuité du système politique pourri et corrompu qu’ils ont contribué à mettre en place. C’est une gymnastique intolérable et inacceptable, que les organisations politiques ci-dessous à travers trois lettres au contenu quasi-distinct s’imaginent se laver les mains de ce qui se passe en Haïti depuis des décennies.

Qui sont ces organisations et les individus qui ont signé ces tribunes ? Pour la première, il y a Magali Comeau Denis, Ted Saint-Dic et Ernst Mathurin agissant pour le Bureau de Suivi de l’Accord Montana (BSA). Ensuite pour le compte du parti Fanmi Lavalas, on trouve les signatures de Maryse Narcisse, Joël Édouard Vorbe, Anthony Dessources et Jean Myrto Julien. Enfin, la troisième portant les signatures de Saurel Jacinthe et Me André Michel pour l’Accord du 21 décembre, Clarens Renois et Liné Balthazar pour le Collectif du 30 Janvier, Claude Joseph et Claude Edouard pour EDE/RED et Gue Verilien du parti Pitit Dessalines.

Il convient dans cette perspective d’analyser leurs déclarations tout en se rappelant que les Conseillers Présidentiels ne sont victimes d’aucun lavage de cerveau. Tous, sans exagération et sans exception, ainsi que les organisations qu’ils représentent, ont accepté de prêter le sermon d’allégeance à ceux prônant l’occupation du pays. C’est pourquoi ils sont prisonniers du capitalisme et soutiennent à juste titre la démarche de domination impérialiste. Ce que ces organisations prétendent critiquer, en réalité, pour tromper la vigilance ou la naïveté des masses populaires, comme si elles n’avaient rien à voir avec le chaos actuel, c’est l’échec du Conseil Présidentiel de Transition et la démagogie et la corruption de leurs représentants au sein de l’appareil d’État.

Leurs principales préoccupations, en fait, sont de sauvegarder un système barbare et de satisfaire leurs intérêts. Ce qu’elles disent dénoncer dans leurs discours sont insignifiants, vides de sens par rapport à leur comportement antipatriotique face aux méthodes les plus antinationales de soutien à l’occupation du pays. Il s’agit là d’une tentative de recyclage !

En d’autres termes ce ne sont que des voleurs qui crient : Aux voleurs ! Que pouvaient-ils espérer d’autre que de la décomposition du pays qui est en cours ? La question est importante car depuis des années, elles ne font que courtiser Washington dans le but de s’assurer ses bonnes grâces pendant que l’Etat haïtien se démantèle jour après jour avec l’assentiment, voire la complicité de celui-ci.

A voir la façon dont le pays est géré, en ces temps de Transition, on peut tout à fait conclure qu’il a été livré aux prédateurs de la classe politique et de l’oligarchie traditionnelle. L’une des raisons pour lesquelles ces trois déclarations arrivent presque simultanément, est que ces organisations s’inquiètent déjà du dénouement et veulent se racheter, surtout avec les nouveaux scandales de crimes et d’assassinats d’État qui s’ajoutent. C’est une honte nationale ! Il n’y a pas de mots pour décrire le ridicule de ces individus qui de près ou de loin ont apporté leur pierre à ce château de carte prêt à s’effondrer qu’est devenu Haïti.

Pour ne donner qu’un exemple, un des signataires de la note critique de Fanmi Lavalas, Anthony Dessources, a son nom sur la liste du Conseil Présidentiel pour être ambassadeur d’Haïti au Canada et l’intéressé, tout en critiquant ses amis, n’a même pas la décence de décliner le poste. On peut aussi signaler qu’un bon nombre d’activistes du Groupe Montana et de Rasin Kan-pèp la sont embauchés dans les bureaux des Conseillers Présidentiels et de la plupart des ministres pour profiter de l’argent des contribuables. Un autre fait notable à noter, le Secteur Démocratique Populaire, branche de Nènèl Cassy, ​​et non celle de Saurel Jacinthe et d’André Michel, occupe aujourd’hui la Primature en nommant dans de nombreuses sinécures des militants à des postes rentables au sein de l’administration publique.

Le mouvement populaire n’a rien à céder aux maîtres chanteurs, vassaux de l’impérialisme qui persistent et continuent d’hypothéquer lourdement toute possibilité réelle de progrès et de changement dans le pays. A l’heure actuelle, on ne peut que combattre tous les microbes attaquant notre immune politique quelles que soient leurs formes utilisant l’insécurité comme prétexte pour ne pas prendre leurs responsabilités. N’est-ce pas prendre une fausse direction prétendre lutter contre l’insécurité quand tant de jeunes issus de quartiers défavorisés ou de non-droits sont abandonnés à eux-mêmes sans école, au chômage sans aucune perspective d’avenir et confrontés eux-mêmes à toutes sortes d’insécurité ?

Quelle triste ironie du destin de notre pays, quand à la tête de l’Etat l’on ne trouve que des corrompus, des laquais et des agents patentés des puissances impérialistes ? Que ces traîtres à la cause haïtienne sachent que leurs actes et leurs déclarations ne tromperont personne sauf leurs alliés. L’habit du système est usé. Il ne peut plus être rapiécé, régénéré pour bafouer les masses. Ces démarches désespérées à l’attention soit de la CARICOM, soit des officines des puissances impérialistes sont loin d’effrayer ceux qui ne se laisseront certainement pas détourner du chemin qu’ils ont choisi, celui de combattre jusqu’à la victoire finale pour la libération nationale d’Haïti.