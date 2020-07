Sur G-9 Anfanmi e Alye, et autres…

Je viens de lire un article sur « Les élections sous le contrôle des bandes armées… », etc, signé d’un éminent sociologue.

A mon humble avis, cet auteur ne comprend rien à rien, parce qu’il ne voit que les apparences (les élections, ce pillard de Jovenel, les organisations de droits humains, les crimes, elatriye…) et pas du tout l’essence: le contrôle total de la lumpen-oligarchie Syro-Libanaise – les 5 familles – sur notre économie flibustière et la vie politique de notre pays. Ni que c’est la même lumpen-oligarchie vampire qui a produit les gangs armés comme outil de contrôle de nos masses populaires et, ce faisant, provoqué, équipé, payé et encouragé les gangs exécutants de ses basses œuvres: vols, viols, assassinats, incendies criminels, massacres, et j’en passe, mais non des moindres…

L’INSECURITE n’est que le dernier recours en date, pour garder son pouvoir mal acquis et continuer son extraction sans investissement aucun du sang du Peuple Haïtien, d’une oligarchie de voleurs de grand chemin qui ne prend même plus l’élémentaire précaution de se prétendre Haïtienne, tant est grand son mépris de notre Peuple k ap monte lesyèl pa do, et de ses sous-tyoul qui, aveuglés par Le Dieu Vert des Yankees, ne voient pas ce qui leur crève les yeux – ce qui arriva aux colons en 1804-1805.

C’est ce qu’aurait dû écrire notre sociologue. Et c’est ce que dit nul autre que Barbecue, qui n’est certainement pas du bon côté de la Loi et de la Morale, mais a, sans aucun doute, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et un cerveau qui pense. Qui pense bien.

Quant à ce qui va arriver, je serais bien en peine de le prédire. Je ne suis pas Antoine Lan Gommiers. Mais il me semble qu’il se pourrait que les choses ne puissent plus se passer comme avant. Et dans le monde entier…