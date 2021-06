Pourquoi AMLO a-t-il accusé l’USAID d’un « coup d’État contre le Mexique » ?

Le président mexicain a multiplié les attaques contre les groupes de la société civile.

« Ce n’est pas comme si l’USAID allait envahir quelqu’un », a déclaré Gayle Smith, chef de l’ère Obama de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), au New York Times en avril.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador n’en est apparemment pas si sûr.

Des organisations américaines comme l’USAID, le National Endowment for Democracy, la Fondation Ford et la Fondation MacArthur ont depuis longtemps des accords de financement avec des organisations de la société civile au Mexique, une caractéristique des relations bilatérales depuis environ 60 ans. Les principaux efforts de la société civile au Mexique pour promouvoir la liberté de la presse, l’accès à la justice, la transparence du gouvernement, la responsabilité des entreprises et l’absence de violence sexiste sont soutenus en partie ou en totalité par de telles initiatives de financement. Et ils le sont depuis un certain temps.

Aussi anciens que soient ces partenariats, López Obrador s’est récemment mis à dénoncer les sources étrangères de financement des organisations de la société civile, affirmant que la souveraineté du Mexique était menacée. Les accusations de longue date du président selon lesquelles diverses agences étrangères tentent de saper son gouvernement ont abouti à une note diplomatique envoyée en mai à l’ambassade des États-Unis au Mexique. S’exprimant lors d’une conférence de presse, López Obrador a accusé le gouvernement américain d'”un acte d’interventionnisme qui viole notre souveraineté”.

Le prétendu « acte d’interventionnisme » est la fourniture de fonds par l’USAID à l’organisation à but non lucratif Mexicans Against Corruption and Impunity (MCCI). En 2018, MCCI a reçu une subvention de 2,3 millions de dollars sur trois ans via les fonds désignés de l’agence pour soutenir les activités de lutte contre la corruption au Mexique. López Obrador a également critiqué Article 19, une organisation non gouvernementale qui défend la liberté d’expression et dont le travail avait été cité par le département d’État américain dans son rapport annuel sur les droits humains.

Les accusations publiques de López Obrador ont un but politique. Le président semble affronter ses détracteurs dans la société civile en partie en puisant dans le ressentiment des Mexicains face à l’interdépendance inégale de leur pays avec les États-Unis. Les sondages d’opinion suggèrent que cela peut fonctionner. Le Mexique se rend aux urnes ce week-end et le parti de López Obrador, Morena, semble susceptible de gagner plus de gouverneurs d’État, plus de maires et plus de députés au Congrès national. Pourtant, ce n’est peut-être pas la majorité qualifiée dont le président a besoin pour réaliser ses vastes ambitions. López Obrador veut continuer à réduire les dépenses publiques, à augmenter l’utilisation des combustibles fossiles et à étendre le rôle des forces armées. Certains pensent qu’il a également lancé des attaques contre les États-Unis dans l’espoir de gagner le terrain dont il a besoin.

Les déclarations de López Obrador au sujet de l’USAID et du National Endowment for Democracy (NED), une organisation à but non lucratif financée par le gouvernement américain, s’inspirent également de la colère du public face à l’intervention américaine en Amérique latine. Bien que l’USAID puisse ne pas « envahir quelqu’un », il ne fait aucun doute que l’agence a été critiquée pour avoir soutenu les objectifs militaires américains. En tant qu’exercice de soft power, le financement du gouvernement américain, en particulier par l’intermédiaire de l’USAID, a été impliqué dans les tentatives de renversement des gouvernements vénézuélien et cubain ces dernières années.

Lors de sa conférence de presse matinale quotidienne du 7 mai, López Obrador a déclaré que les États-Unis «promeuvent un coup d’État» en fournissant des fonds à MCCI.

La récente rhétorique du président intervient alors que le gouvernement modifie également sa position politique envers les États-Unis. En janvier, López Obrador a promulgué un projet de loi adopté par le Congrès national pour restreindre l’activité des « agents étrangers » sur le sol mexicain, déclarant que le Mexique ne coopérerait pas aux enquêtes transfrontalières sur les crimes liés à la drogue « sans respect pour notre souveraineté », à la suite de l’arrestation du général Salvador Cienfuegos pour trafic de drogue et de blanchiment d’argent aux États-Unis. Cienfuegos a ensuite été renvoyé au Mexique, où il a été innocenté des charges retenues contre lui, au grand dam des procureurs américains. Pendant ce temps, la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a récemment déposé une plainte contre l’industrie énergétique américaine auprès du ministre mexicain de l’Économie, après que des entreprises ont déclaré que les récents changements apportés aux lois mexicaines sur l’électricité et les hydrocarbures – des modifications suspendues par les tribunaux mexicains – ont créé des difficultés dans le secteur.

Au-delà d’une tentative de marquer des points politiques en passant à l’offensive contre les États-Unis, les caractéristiques du discours de López Obrador – répression parrainée par l’État du journalisme indépendant et campagnes de désinformation généralisées – annulent sa prétention à protéger le pays de la déstabilisation par des forces extérieures.

Dans le cas de MCCI, la note diplomatique envoyée le 6 mai a été apparemment déclenchée par un article du magazine Contralínea, qui a rapporté que MCCI est en partie financé par l’USAID et la NED. L’article explique également que le MCCI a été dirigé de 2019 à 2020 par Claudio X González Guajardo, un homme d’affaires issu d’une famille politique qui dirige également une coalition d’organisations connue sous le nom de Sí por México, qui s’oppose fermement à López Obrador.

La note de López Obrador indiquait que « les membres de [MCCI], tels que Claudio X. González, ont été explicites dans leur militantisme politique contre le gouvernement mexicain ». La note demandait à l’ambassade de confirmer si elle soutenait la MCCI et, dans l’affirmative, lui demandait « d’envisager de suspendre » les fonds dans un esprit de respect mutuel et de non-intervention. Lors de sa conférence de presse matinale quotidienne du 7 mai, López Obrador a déclaré que les États-Unis «promeuvent un coup d’État» en fournissant des fonds à MCCI. « C’est pourquoi nous demandons des éclaircissements. Aucun gouvernement étranger ne peut donner d’argent à des groupes politiques dans un autre pays. (Dans une déclaration publiée sur Twitter, MCCI a déclaré « nous rejetons fermement l’utilisation de concepts tels que l’ingérence, l’interventionnisme ou le complot, qui ont été utilisés … pour disqualifier notre travail. »)

Les programmes de l’USAID au cours des dernières années ont été consacrés à “[soutenir] les efforts mexicains pour relever les principaux défis pour améliorer la sécurité des citoyens” pour “aider les communautés à résister aux effets du crime et de la violence” et pour “protéger les droits des citoyens”. Avec une nouvelle administration présidentielle à Washington, il y aura inévitablement des discussions sur l’allocation des fonds de l’USAID. Plusieurs jours après la note de López Obrador, les médias mexicains ont rapporté que Bruce Abrams, directeur de mission de l’USAID au Mexique, a déclaré lors d’une réunion inter-agences organisée par le Secrétariat mexicain des Affaires étrangères qu’« une organisation civile qui est contre le gouvernement ou contre le secteur privé n’est pas la réponse à long terme du Mexique » et a déclaré que l’agence « réévalue ses priorités » alors qu’une nouvelle relation transfrontalière s’installe sous le président américain Joe Biden. On ne sait pas s’il faisait référence à une organisation ou à une initiative spécifique. L’USAID a été contactée pour commentaires.

Les accusations de coup d’État de López Obrador ne se sont pas limitées au MCCI. Le président a fait des déclarations similaires au cours des 12 derniers mois au sujet de l’article 19 et des groupes opposés à son méga-projet Tren Maya. Fin mars, López Obrador a affirmé que l’article 19, qui milite pour la sécurité des journalistes dans le pays le plus meurtrier du monde pour les journalistes, est « soutenu par des étrangers » et aligné « sur le mouvement conservateur qui est contre » son gouvernement. Il ripostait spécifiquement au rapport national 2020 du département d’État américain sur le Mexique, qui critiquait le pays pour ses problèmes d’état de droit; on estime que 94 % des crimes en 2020 n’ont pas été signalés ou n’ont fait l’objet d’aucune enquête. Le document du département d’État cite spécifiquement un rapport de l’article 19, où l’organisation a enregistré une augmentation de 45% des agressions contre les journalistes par rapport à 2019.

Pour sa part, l’Article 19 a constaté qu’en 2020, il y avait eu des attaques coordonnées de fonctionnaires sur les réseaux sociaux contre d’anciens employés de l’agence de presse financée par l’État Notimex et contre des employés actuels qui étaient alors en grève. Le syndicat du personnel et de nombreux journalistes couvrant la question ont affirmé que certains employés avaient été injustement licenciés ou harcelés par la direction désignée de López Obrador. Article 19 a critiqué López Obrador pour avoir refusé de condamner les attentats et pour avoir soutenu Sanjuana Martínez, la directrice de l’agence qui est contre le syndicat. Les chercheurs d’Article 19 ont également allégué que le rédacteur en chef avait influencé le travail de l’agence de presse, écrivant « Martínez a sapé l’indépendance éditoriale de Notimex, ordonnant aux journalistes d’éviter de couvrir des sujets particuliers, y compris sur les institutions publiques et les responsables mexicains ».

« Pourquoi êtes-vous contre mon président, pourquoi êtes-vous contre le développement du pays ? »

L’hostilité de López Obrador a eu des conséquences. Les impacts des commentaires du président en mars sur l’article 19 et sur la liberté d’expression sont graves, a déclaré Paula Saucedo, agente de protection et de défense à Article 19. Un pourcentage croissant des incidents d’agression contre des journalistes documentés par l’organisation « sont perpétrés par des individus dans la société – des gens venant au hasard voir des journalistes dans la rue et leur disant : « Pourquoi êtes-vous contre mon président, pourquoi êtes-vous contre le développement du pays ? »

Comme la plupart des organisations de la société civile au Mexique, Article 19 entretient des relations de financement avec de nombreuses organisations internationales, dont l’USAID, la Fondation Ford, la Fondation Heinrich Böll et Google, ainsi qu’avec plusieurs autres gouvernements étrangers, tels que l’Irlande, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Inti Cordera, directeur exécutif du festival international du film documentaire DOCSMX, a déclaré que de tels arrangements sont simplement pragmatiques. “Nous avons trouvé NED parce que nous recherchions des financements et qu’ils en avaient”, a déclaré Cordera. “Nous avons trouvé qu’il y avait une correspondance avec nos valeurs, qui sont aussi de promouvoir la démocratie.” Il n’y a pas d’autre agenda particulier impliqué dans la relation entre NED et DOCSMX, a-t-il ajouté.

La rhétorique de López Obrador contre les sources de financement étrangères pour les organisations de la société civile au Mexique soulève également la question de savoir d’où pourrait provenir l’argent pour ces efforts. Au cours de la première année de son mandat, López Obrador a réduit le financement des programmes sociaux, laissant des milliers d’organisations de la société civile se démener pour financer leur travail dans les domaines de la santé, des droits des femmes, des droits de l’homme, de la défense des intérêts autochtones, de la protection sociale, de la science et de la culture. , ce qui a amené de nombreuses personnes à rechercher des financements à l’extérieur du Mexique pour continuer à rester opérationnelles.

“Il y a certainement eu un écart par rapport à la fourniture de ressources publiques pour ce travail, même s’il y a une promesse tacite au peuple mexicain dans la constitution de développer la culture”, a déclaré Cordera, ajoutant qu’idéalement la société civile aurait plus de financement du Mexique. Cordera voit également de la place pour la construction d’une «culture des donateurs», dans laquelle le financement participatif et la collecte de fonds dollar pour dollar (où le gouvernement égale les dons de citoyens privés) deviennent plus courants. En tant que secteur qui promeut la démocratie et la transparence et milite pour la justice sociale, « la société civile est le plus grand allié du gouvernement mexicain » en soutenant la population là où l’État ne le fait pas ou ne le peut pas.

López Obrador ne le voit peut-être pas de cette façon. Mais les organisations de la société civile au Mexique ne se laissent pas impressionner par les critiques du président. “Nous n’allons pas nous arrêter parce que le président fait ce qu’il fait”, a déclaré Saucedo. « Au contraire, nous continuerons à faire notre travail pour défendre la liberté d’expression et le droit à l’information.

*Ann Deslandes est une écrivaine et chercheuse indépendante basée à Mexico.

Foreign Policy 5 juin 2021