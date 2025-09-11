Organisons la rébellion contre le mini-Trump

Un symposium sur les menaces qui pèsent sur la démocratie en République dominicaine s’est tenu les 30 et 31 août à Saint-Domingue. Parmi les participants figuraient la journaliste Altagracia Salazar ; le politologue Elvin Calcaño ; le président et haut fonctionnaire de l’APD Max Puig ; le président d’Alianza País Guillermo Moreno ; le président d’Option Démocratique José Horacio Rodríguez ; et la chercheuse María Fernanda López. Lors de sa présentation, la présidente du Frente Amplio, María Teresa Cabrera, a souligné la persistance de l’impunité et l’insuffisance des condamnations pour corruption ces dernières années, le déclin du Code pénal et la montée des secteurs ultraconservateurs et pro-Trumpistes comme autant de menaces concrètes pour la démocratie.

Calcaño a présenté quelques réflexions sur le contexte de la montée de l’extrême droite, qu’il a lié aux effets sociaux des politiques néolibérales, à la montée de certains mouvements évangéliques en Amérique latine et à l’antipolitique de la classe moyenne, entre autres phénomènes. Salazar a évoqué la crise du journalisme dominicain, soulignant que depuis 2004, le gouvernement est le principal employeur de journalistes. Les gouvernements influencent également les politiques éditoriales grâce au poids de la publicité officielle et disposent de ressources telles que les fermes de robots pour manipuler l’opinion publique via les réseaux sociaux. Il a souligné que les secteurs d’extrême droite ont utilisé ces fermes pour promouvoir un discours raciste anti-haïtien.

Puig a évoqué l’érosion de la démocratie, considérée comme une coquille vide par une grande partie du peuple dominicain. Rodríguez a estimé que les inégalités démontrent que la démocratie n’a pas tenu ses promesses, citant en exemple le fait que le pays compte 20 % d’émigrants économiques. Il a critiqué le fait que, malgré la faiblesse des salaires et des investissements sociaux, le gouvernement impute la responsabilité des problèmes sociaux aux travailleurs immigrés haïtiens.

López a souligné que des sondages récents montrent que les deux tiers des jeunes souhaitent émigrer et a formulé diverses critiques à l’égard du gouvernement et de l’absence de réaction des secteurs autoproclamés progressistes face aux atteintes aux droits démocratiques. Enfin, Moreno a critiqué le système électoral, notamment l’absence de limites aux dépenses de campagne et le manque de contrôle des dépenses par la JCE, qui favorisent une « oligarchie partisane ».

Nous pouvons partir d’une compréhension commune de la nécessité de cet espace d’échange : un recul antidémocratique est bel et bien en cours. Ce phénomène a commencé à attirer l’attention dans le pays après l’attaque néonazie d’octobre 2023 contre une manifestation pro-palestinienne et l’attaque du 27 avril 2025 contre la marche commémorant le 60e anniversaire de la Révolution d’avril, mais il n’est pas nouveau. L’objectif de notre contribution à ce débat est donc d’explorer ses conséquences politiques ultimes afin de définir une ligne de conduite permettant d’inverser la dérive autoritaire actuelle.

Quelle démocratie ?

Tout d’abord, une délimitation conceptuelle fondamentale s’impose : de quoi parle-t-on lorsque l’on parle de démocratie en République dominicaine ? Depuis des années, les positions divergent quant au type de régime politique en vigueur dans le pays. Une partie de la gauche affirmait, dans les dernières années du gouvernement de Danilo Medina, que nous étions dans un régime dictatorial et qu’il était donc inapproprié de participer aux élections. D’autres secteurs ont utilisé des qualificatifs similaires, mais pour justifier leur soutien au PRM. Certains considèrent le gouvernement du PRM comme dictatorial ou fasciste. D’autres estiment que, grâce aux élections qui ont lieu tous les quatre ans, nous vivons dans un pays « démocratique ». Nous partageons le profond rejet des gouvernements du PLD et du PRM actuel. Cependant, le régime politique dans lequel nous vivons présente certaines différences avec les régimes dictatoriaux de Trujillo et Balaguer. Nous présenterons notre point de vue à ce sujet ci-dessous.

Du point de vue de la classe ouvrière et socialiste, ceux d’entre nous qui aspirent à la libération sociale et au dépassement de l’exploitation capitaliste et de la domination impérialiste, nous comprenons que la prétendue « démocratie dominicaine » est un régime politique au service des milliardaires locaux et des intérêts impérialistes, notamment américains. Puisqu’il n’y a jamais eu de rupture révolutionnaire avec les dictatures de Trujillo et Balaguer, mais que leurs appareils répressifs ont été recyclés et maintenus presque intacts, nombre des anciennes pratiques ont perduré au fil du temps. Le régime actuel utilise des institutions répressives pour maintenir le peuple dans le droit chemin, sans lui accorder de droits sociaux, et se contente de voter tous les quatre ans pour des partis presque identiques, comme le PRM, le PLD et le FP. Lorsqu’on parle de système politique, il faut définir à quelle classe sociale il s’adresse. La démocratie bourgeoise signifie que les partis de cette classe sociale peuvent alterner au pouvoir. La démocratie au sens socialiste est très différente : elle signifie que les travailleurs peuvent véritablement décider des questions cruciales de leur vie, qu’ils exercent véritablement le pouvoir par l’intermédiaire de leurs propres organisations.

Dans le cadre du capitalisme, il existe différents types de régimes. Il existe des régimes bonapartistes, fondés sur des institutions répressives sous le contrôle centralisé d’un chef d’État, et des régimes parlementaires, où les institutions délibératives comme le Congrès ont une influence plus grande. Chaque régime utilise une combinaison différente de répression et de négociation dans l’exercice du pouvoir. Il existe également des régimes intermédiaires, semi-bonapartistes, comme le régime dominicain, qui hérite de fortes tendances autoritaires de son histoire dictatoriale du XXe siècle, avec lesquelles il n’a jamais rompu franchement. N’oublions pas que le gouvernement « démocratique » du PRD a commis en 1984 l’une des pires répressions contre la population de cette année-là, motivée par les mesures du FMI.

Sous les gouvernements du PRD, du PLD et du PRM, on a assisté à des manifestations de dissidence politique légale qui n’existaient pas sous Trujillo et Balaguer. Bien que le nouveau Code pénal intègre un terme d’« outrage » punissant d’emprisonnement toute critique à l’encontre des représentants du gouvernement, il est toujours possible de critiquer publiquement le gouvernement. Parallèlement, il est clair qu’Abinader ne respecte pas les limites que sa propre Constitution impose à l’exercice du pouvoir. L’état d’urgence de fait est en vigueur, ce qui permet au gouvernement de procéder à des expulsions massives, de procéder à des milliers de perquisitions sans mandat chaque semaine, et même à de nombreuses exécutions policières. Les pouvoirs en place garantissent l’impunité pour ces violations des droits humains, compte tenu du contrôle exercé par le gouvernement sur le soi-disant « système judiciaire indépendant ».

En ce sens, les organisations sociales et de gauche n’ont rien à défendre face au régime oligarchique dirigé par le PRM, qui se dit « démocratique ». Mais nous devons défendre bec et ongles les rares droits démocratiques que nous avons conquis au prix de grands sacrifices en tant que peuple et qui sont menacés par la montée d’une droite néo-trujilloise, raciste et anti-ouvrière comme celle représentée par le PRM. En bref, nous défendons nos droits, actuellement menacés et attaqués, afin de pouvoir, à l’avenir, passer à l’offensive et construire une véritable démocratie au service des travailleurs, grâce à laquelle nous pourrons surmonter cette caricature capitaliste de démocratie au service des inégalités et de l’exploitation.

Abinader représente les courants régionaux d’extrême droite.

C’est là que se situe notre différence fondamentale avec les partis politiques qui ont participé à la manifestation des 30 et 31 août. Il est impossible de faire face aux attaques contre nos droits démocratiques sans une analyse précise des forces politiques qui les attaquent. La principale menace pour les droits démocratiques de la classe ouvrière dominicaine est actuellement représentée par le gouvernement oligarchique, raciste et pro-impérialiste du PRM. Cette définition était absente des discours des représentants du Frente Amplio, de l’Alliance pour la démocratie, de l’Option démocratique et de l’Alianza País. En fait, parmi ces quatre partis, trois ont formé des alliances électorales avec le PRM en 2024. L’exception était l’Option démocratique, qui a formé une alliance avec le PLD et le FP.

Le gouvernement Abinader est l’un des plus à droite de la région. Privatiseur acharné, ennemi de la liberté syndicale, il continue de fonder la croissance économique sur la dette extérieure, les transferts de fonds et la surexploitation de la main-d’œuvre dominicaine et haïtienne, tout en exemptant d’impôts les grands capitalistes. Par conséquent, malgré la croissance économique, la plupart des jeunes ne voient aucun avenir dans ce pays et souhaitent émigrer au plus vite. De plus, Abinader est un prédateur environnemental insatiable qui cherche à tout détruire sur son passage pour favoriser les intérêts miniers.

Le président est un promoteur fanatique de l’intervention militaire en Haïti et soutient le génocide sioniste contre le peuple palestinien. Sa soumission aux États-Unis est totale : il a cédé les gisements de terres rares de Pedernales et le port de Manzanillo aux États-Unis. Il a signé un traité « ciel ouvert » favorisant les compagnies aériennes américaines et a accepté le protocole de pré-contrôle, qui permet aux autorités américaines d’effectuer des contrôles d’immigration sur le territoire dominicain.

Cette soumission aux États-Unis s’inscrit dans la tradition de Balaguer et des gouvernements PRD et PLD. Rappelons qu’Hipólito Mejía a envoyé des troupes dominicaines occuper l’Irak et soutenu le coup d’État contre Aristide en 2004. Le président Abinader a justifié sa subordination aux États-Unis par la théorie selon laquelle nous traversons une nouvelle Guerre froide. De plus, Abinader est millionnaire comme Trump ; tous deux partagent une ferveur raciste et d’extrême droite qui les place à l’avant-garde d’une vague réactionnaire qui balaie la région, et qui s’exprime par la dictature salvadorienne de Bukele, le gouvernement corrompu du « libertaire » Milei, et les gouvernements réactionnaires du Panama, du Costa Rica et de l’Équateur. Avec ces trois derniers, Abinader forme l’« Alliance pour le développement dans la démocratie ».

Trump et Abinader criminalisent tous deux les immigrants, les qualifiant de fardeau économique et de menace pour la souveraineté, les accusant d’envahisseurs, afin de violer leurs droits et de procéder à des expulsions massives. Le plan de Trump prévoit d’expulser un million d’immigrants par an dans un pays de plus de 340 millions d’habitants, tandis qu’Abinader prévoit d’expulser plus d’un demi-million de personnes par an dans un pays de 10,7 millions d’habitants, ce qui, proportionnellement, est bien pire.

L’administration Abinader imite également l’administration Trump dans son utilisation arbitraire de l’étiquette de « terroriste », alors que la loi dominicaine stipule que ce sont les tribunaux, et non le président, qui sont compétents en la matière. Abinader et Trump ont tous deux qualifié de « terroristes » des gangs du crime organisé haïtien et des représentants du gouvernement vénézuélien. Paradoxalement, Abinader n’a jamais pris de mesures contre l’oligarque Gilbert Bigio, sanctionné par le Canada et les États-Unis pour son rôle dans le financement de groupes armés en Haïti. Bigio contrôle la chaîne de stations-service de l’entreprise américaine Texaco en République dominicaine. Daniel Portes, membre du groupe d’affaires de Bigio, est conseiller économique du gouvernement Abinader.

C’est le gouvernement Abinader qui a imposé un Code pénal autoritaire et même adopté une loi quasi dictatoriale sur le renseignement, heureusement déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle en décembre 2024. C’est lui qui a cautionné des actions violentes telles que la marche néonazie de Friusa ou l’attaque contre la gauche du 27 avril 2025. Les paramilitaires néonazis seraient insignifiants sans la protection et le soutien qu’ils reçoivent du gouvernement.

Compte tenu de ces considérations, nous pensons que la gauche, pour jouer un rôle pertinent dans la situation actuelle, doit s’opposer ouvertement et frontalement à ce gouvernement d’extrême droite, raciste, misogyne et pro-impérialiste. Il n’y a pas de place pour les demi-mesures. Au-delà des divergences stratégiques, théoriques et organisationnelles entre les organisations de gauche, le point de départ d’une action unifiée doit être l’opposition à ce gouvernement et la confrontation à la montée du paramilitarisme néonazi.

L’organisation d’une grande marche nationale antifasciste pourrait être le point de départ d’un vaste mouvement de défense de nos droits démocratiques, susceptible d’élargir ses objectifs au droit à la sécurité sociale et aux soins de santé, au rejet de la corruption et de l’impunité, à la condamnation des homicides commis par la police, à la défense de l’environnement, à une opposition sans faille au racisme et à l’apartheid, et à la revendication de salaires décents et de la liberté d’association. Telle est, selon nous, la tâche qui nous attend. Nous invitons ceux qui partagent cette perspective à nous rejoindre pour avancer dans cette direction.

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine 9 septembre 2025