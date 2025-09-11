La mission kényane prendra fin en octobre !

Les solutions militaires ne sont pas un remède à l’insécurité. Les pays impérialistes le savent bien, mais comme ils portent dans leur ADN un virus anti-peuple, ils sont antagoniques à la véritable solution pouvant garantir à chacun la possibilité de vivre décemment en tant qu’êtres humains. Mais cela leur paraît insensé. La seule pilule qu’ils peuvent administrer aux “bandits” sociaux, c’est de les éliminer comme on tue des cafards.

Malgré qu’ils en aient déjà tué beaucoup, les conditions au lieu d’améliorer s’empirent. Les fauteurs de guerre, réactionnaires authentiques n’ont aucune faculté de penser autrement. La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) a passé 14 ans sans une réponse réelle, alors que pouvait-on attendre de la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) mal encadrée, mal équipée, seulement 30 % du matériel proposé a été livré ?

Le patron impérialiste n’a pas respecté ses promesses. Il avait promis la poule aux œufs d’or pour le job, or le président Williams Ruto est obligé de crier à l’exploitation : on le fait travailler, on ne le paie pas !

Il a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à guider une « transition responsable » de la MSS en Haïti, dont le mandat actuel expire en octobre. Ruto a fait cette déclaration lors d’une réunion bilatérale avec la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, en marge du deuxième sommet de la Communauté Afrique-Caraïbes (CARICOM), qui s’est tenu au siège de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Le président kenyan a expliqué que lors de cette réunion, « nous avons discuté des moyens de renforcer nos liens et examiné les défis urgents en matière de sécurité mondiale, en accordant une attention particulière à la mission en Haïti ». Alors que le mandat expire prochainement, Ruto a souligné « l’urgence pour le Conseil de sécurité de guider une transition responsable et rapide ».

Il est évident l’administration Trump ne va pas payer cette dette au Kenya, puisqu’elle a déjà une autre idée machiavélique en tête et le chef du gouvernement haïtien Alix Didier Fils-Aimé a participé, mardi 9 septembre 2025, par visioconférence, à cette réunion avec le Conseil de sécurité des Nations unies.

Au cours de cette réunion, le gouvernement haïtien a apporté son soutien à la résolution visant la transformation de la MSS en une force de répression des « gangs ».

« Au nom du gouvernement et du peuple haïtien, le Premier ministre a exprimé son appui résolu au projet de résolution visant à transformer la [MSS] en une force de répression des gangs (FRG), dotée d’un mandat renforcé et opérationnel. Cette évolution, attendue par la population haïtienne, représente un pas décisif pour soutenir l’autorité de l’État, protéger les communautés et contribuer à la stabilité nationale et régionale », peut-on lire dans le communiqué de la Primature.

Juste après cette réunion, la Primature a, dans un communiqué, indiqué que le Premier ministre: « Alix Didier Fils-Aimé a souligné que la transformation de la [MSS] en une force de répression des gangs constituera également un atout majeur pour permettre à Haïti d’organiser des élections démocratiques dans les meilleurs délais, renforçant ainsi la gouvernance et la légitimité des institutions. Le gouvernement haïtien réaffirme, dans cet esprit, son attachement à la coopération internationale et à la solidarité entre les nations. Il exprime sa profonde reconnaissance au Conseil de sécurité pour l’attention portée à la situation du pays et pour son engagement constant en faveur de la stabilité, de la paix et du processus démocratique en Haïti ».

Qui vivra verra ! Si l’impérialisme avait la moindre pitié pour les victimes de la violence, il aurait depuis longtemps mis fin au génocide du peuple palestinien. Partout, l’impérialisme américain ne défend que ses propres intérêts, rien de plus !