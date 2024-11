NON à toute autre force de « maintien de la paix » de l’ONU pour occuper militairement Haïti !

Le mercredi 20 novembre 2024, à 15 heures, le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) se réunira à nouveau pour discuter de l’opportunité de déployer une autre mission militaire de l’ONU en vertu du Chapitre 7 en Haïti, similaire à la Mission des Nations Unies pour la stabilisation d’Haïti (MINUSTAH), déployée de 2004 à 2017.

La réunion a été motivée par une résolution du 13 novembre adoptée par le Conseil permanent de l’Organisation des États américains (OEA) qui cherchait à « encourager le CSNU à soutenir d’urgence la demande d’Haïti de transformer la mission MSS [Multinational Security Support] en une UNPKO [Opération de maintien de la paix des Nations Unies] sous mandat des Nations Unies, tout en continuant à soutenir une coordination solide entre le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) et la mission MSS. »

Il faut savoir que la « demande d’Haïti » émane de Leslie Voltaire, l’actuel président du Conseil présidentiel de transition.

En septembre, Washington avait déjà tenté de transformer le MSS en UNPKO, mais n’avait pas réussi à l’obtenir auprès du Conseil de sécurité de l’ONU. En guise de compromis, le 30 septembre, le Conseil a approuvé à l’unanimité le renouvellement du mandat du MSS pour un an, à compter du 2 octobre (la Russie et la Chine se sont abstenues lors du vote en 2023).

Au cours de la session du 20 novembre, en plus du représentant du BINUH, les États-Unis feront venir un représentant de la « société civile » haïtienne pour faire pression en faveur de l’UNPKO. Cependant, la Russie et la Chine, qui sont au courant du jeu de Washington, ont invité Dan Cohen, un journaliste indépendant bien connu et respecté qui a couvert de manière intensive Haïti au cours des quatre dernières années, produisant cinq films et de nombreux reportages sur la situation dans le pays.

Ci-dessous l’intégralité de mon discours au Conseil de sécurité de l’ONU.

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil,

Je suis journaliste d’investigation et réalisateur de documentaires, l’un des rares journalistes indépendants à avoir fait des reportages en Haïti ces dernières années. Mon film le plus récent s’intitule Haïti : intervention contre révolution.

Le Conseil de sécurité de l’ONU est invité à approuver le déploiement d’une autre mission dite de « maintien de la paix » en Haïti. Rappelons qu’Haïti a été occupé par les États-Unis et l’ONU pendant 21 des 30 dernières années, de 1994 à 2000 par la MINUHA, la MANUH, la MITNUH et la MIPONUH, et de 2004 à 2019 par la MINUSTAH et la MINUJUSTH. Cependant, ces deux décennies d’occupation n’ont jamais atteint leurs objectifs déclarés. En fait, les soldats de l’ONU, sous le prétexte familier de « combattre les gangs », au cours d’une opération devenue emblématique de leur conduite, ont tiré sans discernement quelque 22 000 balles dans le bidonville de Cité Soleil, tuant les habitants dans leurs maisons délabrées. Ces troupes de l’ONU étaient également responsables de crimes contre le peuple haïtien, de l’introduction du choléra au viol d’enfants, pour lesquels elles n’ont jamais été tenues responsables. Aujourd’hui, on demande une fois de plus au peuple haïtien de laisser les troupes de l’ONU occuper leur pays.

Il est pourtant clair qu’un autre objectif est en jeu. Le gouvernement des États-Unis, mon gouvernement, cherche à imposer sa volonté à Haïti, avec ou sans l’approbation de ce conseil.

Ne me croyez pas sur parole. En décembre 2021, lorsque la Chine et la Russie ont voté pour limiter le mandat du Conseil de sécurité pour les formateurs américains de la police nationale haïtienne à seulement 9 mois au lieu des 12 mois demandés par Washington, cela a indigné le sénateur américain Robert Menendez, alors président de la commission des relations étrangères du Sénat. Lors d’un briefing devant sa commission, Menendez a demandé de manière rhétorique à un responsable du département d’État : « Pourquoi pensez-vous que la Chine et la Russie nous ont arrêtés ? ». Il a répondu à sa propre question en disant : « Ils veulent un désordre total dans l’hémisphère, c’est tout leur but dans cet hémisphère, créer de l’instabilité. » Il a ajouté : « À un moment donné, nous devons réfléchir à la manière de contourner cela. »

En 2023, Washington a en effet trouvé un moyen de contourner le Conseil de sécurité de l’ONU lorsqu’il a été empêché d’utiliser à nouveau l’organe, comme il l’avait fait en 1994 et 2004, pour faire avancer ses objectifs interventionnistes en Haïti. Il a concocté la Mission multinationale de soutien à la sécurité ou MSS, que le représentant américain à l’ONU, Jeffrey DeLaurentis, a qualifié de « nouvelle façon de préserver la paix et la sécurité mondiales ».

En effet, les États-Unis sont en train de faire avancer une législation connue sous le nom de Global Fragility Act, qui pourrait être mieux décrite comme le Failing Empire Act. Cette législation bipartite, signée par le président Trump en 2019 et poursuivie sous l’administration Biden, cherche à combiner la force militaire et le soft power pour repousser l’influence croissante de la Chine et de la Russie, que Washington, appliquant toujours sa doctrine impériale Monroe depuis longtemps discréditée, considère comme une menace. Haïti est le cas pilote de cette nouvelle tactique défensive, que les États-Unis ont ouvertement déclaré vouloir appliquer aux États dits fragiles du monde entier, à commencer par la Libye, le Mozambique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Togo en Afrique de l’Ouest.

De plus, cette intervention suppose que le peuple haïtien est incapable de résoudre ses propres problèmes, une notion insultante pour ceux qui connaissent l’histoire d’Haïti. En fait, des groupes armés de justiciers de quartier se sont formés au cours des dernières années pour se défendre contre des gangs criminels financés par des oligarques haïtiens. Lorsque mon collègue Kim Ives d’Haïti Liberté s’est adressé à ce conseil en 2022, il a expliqué comment la cheffe du BINUH de l’époque, Helen La Lime, confondait les gangs criminels avec les groupes d’autodéfense. Ces deux secteurs, qui se sont férocement combattus pendant trois ans, comme nous l’avons documenté dans des vidéos et des rapports écrits, se sont désormais unis en une seule force, appelée en créole Viv Ansanm, pour Vivre Ensemble, avec l’objectif avoué de parvenir à la libération nationale et à l’autodétermination.

De plus en plus, les groupes armés qui se sont livrés à des enlèvements et à d’autres crimes ont été poussés par Viv Ansanm à renoncer à leurs anciennes stratégies de survie qui reposaient sur le crime.

Il y a une semaine aujourd’hui, le leader et porte-parole de Viv Ansanm, Jimmy « Barbecue » Cherizier, a annoncé que les groupes de Viv Ansanm s’étaient unis pour intervenir et arrêter un enlèvement cinq jours plus tôt perpétré par un groupe membre qui ne suivait pas les directives de la coalition. Cherizier a déclaré que Viv Ansanm sanctionnait le groupe renégat et ne tolérerait pas une telle conduite. Cherizier a fait en sorte que les quatre écoliers, un chauffeur et un journaliste qui avaient été kidnappés soient libérés sans qu’aucune rançon ne soit versée.

Nous ne pouvons pas non plus passer sous silence la conduite meurtrière de la Police nationale haïtienne elle-même. Mon média, Uncaptured Media, et Haïti Liberté, ont récemment publié des images que nous avons obtenues d’un officier de la Police nationale haïtienne exécutant sommairement un civil non armé, lui volant les poches, puis roulant sur son cadavre avec un véhicule blindé fourni par les États-Unis. Il ne s’agit pas d’un incident isolé. Un rapport du 30 septembre du Groupe d’experts établi en vertu de la résolution 2653 du Conseil de sécurité adressé au Président du Conseil de sécurité notait que « Du 1er janvier au 31 mars 2024, 590 civils non liés à des gangs ont été tués ou blessés lors d’opérations policières contre des gangs ». Le document cite des rapports selon lesquels des policiers ont procédé à des exécutions extrajudiciaires comme le montrent les images que nous avons publiées.

Considérez que si des troupes de l’ONU étaient déployées, leurs partenaires et alliés seraient de tels flics tueurs.

Nous notons également que les forces de police kenyanes envoyées en Haïti sous les auspices du MSS ont un bilan lamentable en matière de droits de l’homme depuis des décennies.

Un rapport de 2009 du rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Philip Alston, a constaté que « des escadrons de la mort opérant sur ordre de hauts responsables de la police » au Kenya ont tué 1 113 personnes après les élections de décembre 2007. Peu de choses ont changé depuis. Même le rapport 2018 du Département d’État américain sur les droits de l’homme au Kenya a noté « des exécutions illégales et à motivation politique, des disparitions forcées, des actes de torture, des conditions de détention dures et potentiellement mortelles ».

Bien que pour un œil non averti, la violence en Haïti puisse sembler être un pur chaos, une anarchie et un effondrement de la loi, en fait, ce à quoi nous assistons, c’est qu’Haïti crée de l’ordre à partir du chaos imposé, d’abord et avant tout, par des puissances étrangères qui ont constamment violé la souveraineté haïtienne au détriment du pays. Nous assistons à l’effondrement d’un ordre social répressif et étouffant, dans lequel la sous-classe longtemps opprimée d’Haïti, autrefois embauchée et armée pour obéir aux ordres de l’oligarchie haïtienne, se retourne maintenant contre ses suzerains avec une rage révolutionnaire.

Cette révolution, comme toutes les révolutions, est chaotique et confuse. Il y a des actions voyous, des malentendus, des règlements de comptes et des réactions excessives. Mais le statu quo qu’elle renverse, un statu quo que les États-Unis cherchent à préserver, ne peut plus être toléré par le peuple haïtien.

L’intervention proposée par l’ONU, comme celle du MSS, est une violation de la loi haïtienne et de la Charte de l’ONU. Haïti n’a pas de gouvernement élu, mais un régime effectivement nommé par le secrétaire d’État américain sortant Anthony Blinken. Le président par intérim Leslie Voltaire, qui a récemment demandé l’intervention militaire de l’ONU, n’a aucune légitimité juridique, comme les anciens premiers ministres Ariel Henry, Garry Conille et maintenant Didier Fils-Aimé. Aucun d’entre eux n’a jamais été élu ni n’a de respect ou de légitimité en dehors de Washington DC et de ce bâtiment. Le fait qu’une telle intervention illégale soit même envisagée est une insulte et un affront au peuple haïtien.

De mes nombreuses visites en Haïti ces dernières années, il ressort clairement que l’écrasante majorité du peuple haïtien ne veut pas d’une nouvelle intervention, y compris ceux qui ne font pas encore confiance à l’alliance émergente Viv Ansanm. En 2023, alors que ce conseil envisageait de bénir le MSS, des organisations populaires haïtiennes ont accroché des banderoles sur les principales artères de Port-au-Prince pour dire non à l’intervention et rappeler à la population l’épidémie de choléra qui l’accompagnait.

Ironiquement, la menace d’une intervention étrangère est précisément ce qui a rassemblé les groupes armés disparates de Port-au-Prince sous la bannière de Viv Ansanm. Le seul secteur de la population haïtienne qui soutient une intervention est la petite minorité qui en bénéficierait, qui vit en grande partie à l’extérieur du pays et qui profite du statu quo du chaos contrôlé. Il s’agit des oligarques corrompus qui ont financé les groupes armés pour qu’ils fassent ce qu’ils veulent et qui ont maintenant perdu le contrôle de ces groupes et de la situation, et de ceux que les bras de la puissance douce de Washington comme l’USAID et la National Endowment for Democracy ont préparés comme ses futurs dirigeants préférés d’Haïti.

Pour quiconque croit naïvement qu’une intervention armée étrangère profiterait au peuple haïtien, il suffit d’examiner les résultats des interventions précédentes et de se rappeler le vieil adage : « La folie, c’est faire la même chose encore et encore et s’attendre à des résultats différents. »

En fait, cette intervention proposée pourrait être pire. Haïti est inondé d’armes de qualité militaire importées des États-Unis, en raison de lois laxistes sur les armes à feu et de frontières poreuses. Une intervention se heurterait à une forte résistance armée et rallierait davantage la population à Viv Ansanm face à une occupation étrangère. L’histoire d’Haïti est marquée par sa résistance aux invasions étrangères depuis sa glorieuse révolution de 1804 jusqu’à aujourd’hui.

La souveraineté haïtienne doit être respectée, mais aussi rétablie par le peuple haïtien lui-même. Laissons les Haïtiens choisir leurs dirigeants et leur avenir, et non des organismes étrangers, que ce soit les Nations Unies ou les États-Unis.

Merci!