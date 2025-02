Marco Rubio : néofascisme et renforcement de la domination des États-Unis

Marco Rubio est un faucon du trumpisme qui N’EST PAS LE BIENVENU dans ce pays.

Son programme silencieux est la promotion et l’imposition de la politique néofasciste de Trump et d’Elon Musk, avec une forte composante raciste et xénophobe ; et le renforcement de la domination impérialiste américaine sur le pays ; l’engagement d’un gouvernement servile dans la dangereuse stratégie de domination d’un empire en déclin et en décomposition.

Tout le reste concernant la drogue et les divers trafics n’est que pure rhétorique de dissimulation.

Dans une société sous forte influence du racisme anti-haïtien et avec un gouvernement qui vit en brandissant un faux « danger haïtien », l’annonce par l’Administration Trump du retrait de son « aide » à la mission interventionniste en Haïti est une manière de faire du chantage et de détourner l’attention de la gravité de sa ligne annexionniste et néofasciste, qui est le véritable danger.

N’oublions pas que selon Rubio, les frontières des États-Unis s’étendent bien au-delà de son territoire.

Aporrea News 5 Février 2025