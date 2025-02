Frappez le requin, débarrassez-vous de l’extorqueur Marco Rubio de la République dominicaine !

Par le Mouvement socialiste des travailleurs

Le secrétaire d’État américain, l’extrême droite Marco Rubio, arrive aujourd’hui en République dominicaine dans le cadre de sa tournée en Amérique latine, qui l’a déjà conduit avec son programme d’extorsion au Panama, au Salvador, au Guatemala et au Costa Rica. L’émissaire du gouvernement impérialiste a pour priorité d’obtenir des concessions des gouvernements de la région telles que la réduction des relations commerciales avec la Chine, l’accueil de centaines de milliers de déportés et l’acceptation d’une plus grande ingérence militaire américaine sous prétexte de la soi-disant « guerre contre la drogue ». Nous rejetons fermement tous ces objectifs de l’impérialisme américain et condamnons la visite de ce représentant d’un gouvernement qui persécute les immigrants dominicains aux États-Unis.

L’administration Trump a annoncé la suppression de l’agence USAID, qu’elle utilisait pour promouvoir ses intérêts en finançant des projets qui blanchissent l’impérialisme et favorisent ses intérêts, et a déplacé son attention vers l’utilisation d’ultimatums commerciaux et de menaces de force. En menaçant d’imposer des droits de douane sur les exportations du Mexique et du Canada, il a mis ces gouvernements à genoux et les a obligés à appliquer sa politique de persécution des immigrés et de « guerre contre la drogue », en envoyant des milliers de soldats à la frontière avec les États-Unis. La même méthode a fonctionné pour forcer le gouvernement colombien à accepter des déportations massives d’immigrés en violation flagrante des droits de l’homme. Il a humilié le gouvernement de droite panaméen, en annonçant son intention de reprendre le contrôle du canal de Panama, et l’a forcé à mettre fin à ses accords commerciaux avec la Chine. Il a convenu avec le dictateur salvadorien d’utiliser le système pénitentiaire du pays pour enfermer les personnes expulsées, ce qui constituerait en fait un deuxième camp de concentration pour migrants hors du territoire américain, à côté de la base navale de Guantanamo, sur un territoire cubain illégalement occupé par les États-Unis.

Le gouvernement d’Abinader est un laquais inconditionnel des États-Unis. Rubio maintiendra ses exigences de minimiser les relations économiques avec la Chine et de faciliter une plus grande intervention directe des Yankees dans ses opérations contre le trafic de drogue dans le pays. Le gouvernement néo-Trujillo partage le programme raciste et xénophobe de Trump contre les immigrés. Non seulement il a une affinité idéologique avec ce discours qui présente les immigrés comme des criminels et un fardeau économique, mais il applique depuis 4 ans une politique de déportations massives contre la communauté ouvrière haïtienne. C’est pourquoi Abinader ne défendra pas les migrants dominicains aux États-Unis. Au contraire, il demandera la restitution des fonds qu’il a reçus via l’USAID, ainsi que la levée des sanctions commerciales contre l’entreprise américaine Central Romana pour son recours au travail forcé, et insistera pour une intervention impérialiste accrue en Haïti.

Nous rejetons la tournée de Marco Rubio dans la région et en particulier sa visite en République dominicaine. Nous le faisons en solidarité avec la classe ouvrière d’origine immigrée aux États-Unis, avec tous les peuples d’Amérique latine et des Caraïbes, menacés par de nouvelles réoccupations, comme celle du canal de Panama, ou par la poursuite d’anciennes occupations comme celle de Guantanamo. Nous le faisons aussi en solidarité avec le peuple portoricain sous domination coloniale et avec le peuple haïtien qui rejette les troupes kenyanes et caribéennes qui sont sur son territoire au service des États-Unis. En solidarité avec le peuple palestinien, que Trump menace de poursuivre le génocide sioniste et maintenant avec un plan concret d’invasion et de nettoyage ethnique à Gaza. Les gouvernements de la région, même ceux qui se disent progressistes, n’ont pas été capables de faire face à l’offensive politique impérialiste. Nous appelons à l’unité de tous les peuples d’Amérique latine et des Caraïbes pour se mobiliser contre l’agression américaine.

Marco Rubio, hors de la République dominicaine ! Donald Trump, hors d’Amérique latine et des Caraïbes ! Unité des peuples contre l’agression impérialiste !

Mouvement Socialiste des Travailleurs de la République Dominicaine 5 février 2025