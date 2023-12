Lettre des organisations de défense des droits humains en République dominicaine à Ndaba Mandela petit-fils de Nelson Mandela

Lors de la visite de Ndaba Mandela en République Dominicaine, des organisations lui ont fait savoir à travers une lettre que les droits fondamentaux sont bafoués « quotidiennement » dans le pays qui l’a invité.

Des organisations de défense des droits humains ont envoyé une lettre à Ndaba Thembekile Zweliyajika Mandela, petit-fils du militant Nelson Mandela, dans laquelle elles expriment leur mécontentement et leurs inquiétudes concernant le traitement réservé aux noirs en République dominicaine, puis leur expulsion vers Haïti.

Les organisations ont déclaré que les violations des droits humains « se produisent sans que le gouvernement ne prenne aucune mesure corrective ».

« Nous aurions aimé vous raconter comment, en République Dominicaine, un homme noir marchant dans la rue peut subir une violation de ses droits humains, les agents de l’immigration l’« accusent » d’être haïtien et, de ce seul fait, des situations peuvent survenir dans lesquelles il peut même perdre la vie, comme cela s’est produit à certaines occasions », ont-ils indiqué.

« Nous pensons que votre présence en République Dominicaine est due aux actions de relations publiques d’un gouvernement raciste qui entend se montrer au monde comme un ami, compréhensif, solidaire de la lutte antiraciste et anti-apartheid que son grand-père a menée. Nelson, Winnie Mandela et toute sa famille ont grandi », ont-ils ajouté.

Voici l’intégralité de la lettre :

Monsieur

Ndaba Thembekile Zweliyajika Mandela

Distingué :

Du Mouvement Afro, là où l’esclavage a commencé en Amérique et où tant d’hommes et de femmes africains ont lutté contre les Blancs colonialistes pour conquérir la liberté, nous aurions aimé vous souhaiter la bienvenue en République Dominicaine, nous aurions aimé vous exprimer, dans l’intimité d’un dialogue entre Afro-Américains, utilisé par les politiques de relations publiques d’un gouvernement raciste qui viole chaque jour les droits humains des afro-descendants, aussi bien nés en République Dominicaine que ceux nés en République Dominicaine d’Haïti.

Cet État raciste qui vous invite à parler des Droits de l’Homme, il y a 10 ans, en envoyant une note diplomatique de condoléances pour la mort du combattant antiraciste et anti-apartheid Nelson Mandela, a émis une sentence raciste, 168-13 rétroactive à 1929, qui a provoqué l’apartheid, en retirant la nationalité à près d’un demi-million de Dominicains d’origine haïtienne, parce qu’ils étaient des hommes et des femmes noirs, et qu’aujourd’hui ils vivent dans l’apatridie.

Le régime actuel du gouvernement de Luis Abinader a fermé le bureau qui aurait dû corriger modérément la violation du déni de nationalité, à travers la loi 169-14 qui permet la nationalisation par une procédure légale, ajoutant que le gouvernement, avec une politique non moins raciste, avec la Direction générale de l’immigration, persécute inhumainement les noirs pour les expulser vers Haïti. Les expulsions d’Haïtiens et même de Dominicains se font dans un processus qui ne tient pas compte des protocoles internationaux d’expulsion, du respect des Droits de l’Homme, et ils sont transportés dans des camions inadaptés aux êtres humains. Il s’agit de violations qui, indépendamment des plaintes, se produisent sans que le gouvernement ne fournisse de mesures correctives.

Chaque jour, on signale la séparation des familles haïtiennes dans le pays, des mères qui sont arrêtées par l’Immigration et laissent leurs enfants dans la rue. Ou, dans le cas contraire, des garçons et des filles, des écoliers entrant ou sortant de l’école ont été arrêtés et expulsés vers Haïti, seuls, sans accompagnement d’un parent ou d’un adulte.

Ndaba, nous aurions aimé vous montrer des vidéos, des photos, montrant comment, après que le président Luis Abinader a ordonné que les femmes haïtiennes enceintes ne soient pas soignées dans les hôpitaux publics, elles ont dû accoucher même dans la rue, devant les hôpitaux où elles se trouvaient nié avoir accouché.

Nous aurions aimé vous montrer des images de la gendarmerie de l’Immigration entrant dans les hôpitaux publics pour poursuivre et arrêter des femmes noires venues se faire soigner pendant leur grossesse ou emmenant leurs fils et filles pour des visites médicales ou des urgences.

Nous aurions aimé vous montrer l’horreur que subissent les familles noires dans les communautés d’exclusion, comme dans les ghettos, que l’on appelle ici bateyes, et comment la Gestapo des Migrations, dans son travail de nettoyage ethnique qui cherche une identité dominicaine sans lignée haïtienne, brise à l’aube, enfonce les portes, emmène les noirs hors de chez eux, les arrête et les met dans des camions inhumains pour les expulser vers Haïti. À ces violations des droits de l’homme s’ajoutent des plaintes pour vol de leurs objets de valeur personnels.

Nous aurions aimé vous raconter comment en République dominicaine un homme noir marchant dans les rues peut subir une violation de ses droits humains, les agents de l’immigration l’« accusent » d’être haïtien et, de ce seul fait, des situations peuvent survenir dans lesquelles il peut même perdre sa vie, comme cela s’est produit à certaines occasions.

Monsieur Mandela, nous vous aurions parlé des attaques fascistes de groupes paramilitaires qui attaquent des militants et des activités avec la complicité de la police nationale et peu importe le nombre de plaintes, la justice dominicaine n’a jamais rien dit en toute impunité.

Depuis des décennies, les travailleurs âgés de l’industrie de la canne à sucre réclament à l’État dominicain leur pension bien méritée et la réponse a été le refus et la répression.

Ndaba Mandela, à l’heure où le gouvernement raciste de Luis Abinader a même construit un mur d’apartheid, comme celui d’Israël contre la Palestine, cherchant à nous séparer davantage de la digne République d’Haïti, il n’y a pas une seule raison de venir commémorer avec une institution d’État qui, face à tant de violations des droits humains des afro-descendants, n’a jamais émis une seule ligne de plainte, de défense, d’appel au respect des droits humains des afro-descendants, qu’ils soient dominicains ou dominicains d’origine Haïtienne.

Nous pensons que votre présence en République Dominicaine est le fruit des actions de relations publiques d’un gouvernement raciste qui entend se montrer au monde comme un ami, compréhensif et solidaire de la lutte antiraciste et anti-apartheid que vos grands-parents Nelson et Winnie Mandela ont menée et dans laquelle toute votre famille a grandi.

La politique raciste du gouvernement Abinader n’a pas pu être ignorée même par son grand allié, le gouvernement des États-Unis, qui a alerté à plusieurs reprises ses citoyens “surtout ceux qui ont la peau foncée… pour qu’ils soient prudents face aux situations auxquelles ils pourraient être confrontés” en raison du renforcement des opérations de la Direction Générale des Migrations (DGM) ».

Ajoutant «… qu’au cours des derniers mois, des voyageurs se rendant en République dominicaine ont signalé avoir été retardés, détenus ou soumis à un interrogatoire plus approfondi aux points d’entrée et lors d’autres rencontres avec des agents d’immigration en fonction de la couleur de leur peau.»

10 ans après le départ physique du grand Nelson Mandela, qui a également marqué 10 ans d’apartheid provoqué par la sentence 168-13, nous réaffirmons que « Chaque personne, quelle que soit la mélanine de sa peau, ses Droits humains doivent être respectés. »

En République Dominicaine à majorité afro-descendante, les droits fondamentaux sont violés tous les jours à cause de la couleur de la peau.

Cordialement,

Acción Afro-Dominicana

Movimiento Reconoci.do

Junta de Prietas

Mujeres Socio-Políticas Mamá Tingo

Aquelarre RD

Movimiento de Mujeres Domínico Haitianas –MUDHA

Acento 8 Décembre 2023