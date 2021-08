Les marines débarqueront-ils à nouveau ?

Un groupe de Marines du Camp Lejeune se dirige depuis le mercredi 18 août vers Haïti sous prétexte de venir aider les victimes des catastrophes qui ont frappé les départements du Sud, des Nippes et de la Grand’Anse : un tremblement de terre de magnitude 7,2 samedi 14 août, et de fortes pluies, vents et inondations de la tempête tropicale Grace qui ont balayé le pays particulièrement le Grand-Sud le 16 et 17 août 2021.

Le nombre de morts toujours provisoire du Bureau de la Protection civile s’élève maintenant à 2 189 et plus de 12 000 personnes ont été blessées. Selon le Bureau, le tremblement de terre a en fait détruit plus de 7 000 maisons et endommagé plus de 12 000, laissant environ 30 000 familles sans abri, et que des écoles, des bureaux et des églises avaient également été démolis ou gravement endommagés.

C’est sous ce prétexte, que des marines américains seront déployés à la demande de l’Agence américaine pour le développement international et de la Task Force-Haïti. Les Marines se joindront à l’effort international impliquant actuellement des représentants de l’ambassade des États-Unis, d’autres services militaires américains et une équipe d’intervention en cas de catastrophe (DART) déployée en Haïti le 14 août.

« Une fois que 420 marins et environ 200 Marines arriveront, ils travailleront ensemble pour apporter de l’aide en Haïti : déblayage des débris et réouverture des routes, recherche, sauvetage et évacuation des blessés. Nous avons une équipe chirurgicale de flotte à bord qui sera en mesure de fournir une assistance médicale », a déclaré le lieutenant-colonel Cory Murtaugh du US Marine Corps.

Bien que les gringos marines n’aient pas besoin de faire des détours pour envahir un pays, en l’occurrence ils ont usé du prétexte d’être « gentils » et « solidaires » avec la tragédie haïtienne, et ont remis les pieds dans un pays qu’ils ont envahi à plusieurs reprises et où ils contrôlent presque toujours leurs dirigeants.

Selon l’un des chefs des marines : « Les troupes pourraient rester en Haïti jusqu’à quatre mois ou plus si nécessaire. L’USS Arlington sera déployé avec deux hélicoptères MH-60 Seahawk, une équipe chirurgicale et une péniche de débarquement. De plus, les États-Unis expédient le USNS Burlington Spearhead Class Expeditionary Fast Transport (T-EPF-10) qui servira également de plate-forme pour lancer des drones pour la surveillance aérienne, ainsi que deux avions de patrouille maritime P-8A Poseidon ».

De cette façon, la population haïtienne qui a subi un malheur après l’autre, entre les mauvais gouvernants et la réaction de la Nature face à tant d’agressions, devra désormais faire face à l’arrogance et au désir répressif de l’armée de la puissance impérialiste dominante de la région habituée à tuer, au viol et à la torture.

Haïti Liberté dénonce avec rigueur cet énième débarquement Yankee sous prétexte humanitaire pour souiller une fois de plus le sol haïtien de Dessalines, de Péralte et de Batraville. Le peuple haïtien doit rester vigilant, mobilisé, si notre pays se trouve face à des séismes et tempêtes quotidiens provenant de nos gouvernements, c’est du fait que les Etats-Unis nous ont toujours imposés des laquais locaux pour non seulement déstabiliser à outrance le pays mais de plus sauvegarder et défendre leurs intérêts hégémoniques.

Non aux marines américaines en Haïti !

Non à la domination impérialiste américaine en Haïti

Vive la lutte révolutionnaire du peuple haïtien