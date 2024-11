Les attaques de Harris et Trump contre les immigrants et les horreurs de l’impérialisme américain en Haïti !

L’accusation raciste et xénophobe selon laquelle les immigrants haïtiens « mangent les animaux de compagnie, les chiens, les chats et même les oies », lancée à Springfield, dans l’Ohio, par Donald Trump lors du débat du 10 septembre avec Kamala Harris, reflète une ignorance impérialiste volontaire qui ne peut être laissée sans contrôle de peur d’oublier la trame de fond de « pourquoi ils sont ici ». Cette histoire nous conduit à l’héritage vicieux de l’impérialisme américain, un héritage bipartisan de violence internationale organisée à la poursuite des profits et du pouvoir des États-Unis. Ce même héritage est bien vivant aujourd’hui dans le génocide sioniste soutenu par les États-Unis en Palestine, les guerres toujours plus étendues soutenues par les États-Unis au Moyen-Orient et la guerre par procuration des États-Unis contre la Russie en Ukraine. C’est un héritage informé par la suprématie blanche qui justifie l’assujettissement des travailleurs immigrés au racisme et à l’esclavage salarial. C’est un héritage de bouc émissaire des plus opprimés, déployé en particulier pendant les cycles électoraux, comme une diversion de masse pour blâmer les plus pauvres et les plus exploités du pays pour la méchanceté inhérente au capitalisme.

Le capitalisme en crise

Alors que les États-Unis perdent des parts de marché à l’échelle internationale et que le capitalisme américain et ses institutions d’exploitation des entreprises pourrissent de l’intérieur, la violence de masse systémique s’intensifie. Le tristement célèbre 1 % a aspiré 90 % des richesses depuis la COVID. Les États-Unis se classent au premier rang mondial en termes de décès dus à la COVID, avec un million, principalement des travailleurs pauvres, avec 1 000 décès supplémentaires par semaine, même après que la peste ait été déclarée terminée. L’oligarchie a fermé les yeux et la haine sur une autre tragédie inévitable d’un système raciste en crise et défaillant.

L’exemple d’Haïti

Depuis les années 1900, il y a eu au moins trois interventions américaines directes en Haïti, dont une intervention de plusieurs décennies de 1915 à 1934. Pendant ce temps, les États-Unis, tout en pillant les ressources d’Haïti, ont mis en place le système néoesclavagiste de travail forcé, la « corvée ». Les Haïtiens ont été enlevés de leurs maisons et forcés de travailler pendant des mois dans le cadre d’un programme administré par le président « progressiste » Woodrow Wilson, qui a également envoyé des soldats américains pour vider les coffres de la Banque nationale d’Haïti. Cette occupation impérialiste a été poursuivie par cinq administrations démocrates et républicaines pendant la guerre froide. Les États-Unis, préoccupés par le changement de régime révolutionnaire des régimes fantoches américains dans le cône sud, ont soutenu le dictateur fasciste haïtien François « Papa Doc » Duvalier, puis son fils « Baby Doc » Duvalier, de 1957 à 1986. Près d’un milliard de dollars de profits ont été versés aux exploiteurs d’entreprises américaines pendant que leurs dictateurs imposés présidaient à une période de catastrophes massives en matière de droits de l’homme – massacres, emprisonnements de masse et torture de ceux qui cherchaient une quelconque forme de garantie démocratique pour faire d’Haïti, autrefois révolutionnaire et prospère – après avoir gagné son indépendance et sa liberté de la France un demi-siècle plus tôt – un endroit à nouveau vivable.

Les réformes limitées d’Aristide

Les réformes démocratiques limitées du président haïtien Jean-Bertrand Aristide, à partir de 1991, et de manière chaotique jusqu’en 2004, face à deux coups d’État soutenus par les États-Unis, se sont avérées être trop démocratiques dans un Haïti de plus en plus contrôlé par les États-Unis et dominé par des ateliers clandestins, autrefois parmi les nations les plus riches d’Amérique latine, réduite par la conquête impérialiste au rang de nation la plus pauvre de la planète. 80 % de la population haïtienne vit dans une pauvreté abjecte ! L’appel d’Aristide à des salaires plus élevés pour les ouvriers des ateliers clandestins, passant littéralement de 17 cents de l’heure à 29 cents, a conduit à son renvoi soutenu par les États-Unis. Les employeurs américains, qui travaillaient presque comme des esclaves en Haïti, ne pouvaient pas se permettre l’augmentation de 12 cents de l’heure promue par Aristide !!! Ses propositions d’augmentation des dépenses pour l’éducation, les soins de santé et sa dénonciation de l’ordre international raciste qui nie la souveraineté et l’autodétermination des nations noires et brunes, ont également indigné l’élite américaine.

Haïti exige des réparations pour l’esclavage colonial français

Les propositions d’Aristide de 1991, selon lesquelles la France devrait payer 21 milliards de dollars de réparations, semblent être une goutte d’eau dans l’océan au regard de la douleur et des souffrances incalculables que le colonialisme français a infligées à la nation de 1697 à 1804. Les super profits de la France ont été extraits d’Haïti sous la forme de travail d’esclave dans ses plantations de sucre et de café lucratives et de sabotages vengeurs ultérieurs déclenchés après qu’Haïti ait défait trois invasions militaires françaises ordonnées par les armées de Napoléon Bonaparte jusqu’en 1815.

La révolte victorieuse des esclaves en Haïti en 1791, menée par ses héros révolutionnaires, Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, fut la seule révolte d’esclaves connue dans l’histoire de l’humanité qui conduisit à la fondation d’un État libéré de l’esclavage et dirigé par des non-blancs et d’anciens captifs. Alors que l’Assemblée nationale constituante de la France révolutionnaire de 1789 promulgua la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les révolutionnaires français, ayant aboli l’aristocratie féodale, n’avaient pas l’intention d’abolir l’esclavage dans ses colonies. Mais les esclaves africains de Saint-Dominique en France, voyaient les choses différemment et déclenchèrent la révolution haïtienne qui vainquit les occupants coloniaux.

L’esclavagisme américain évite la lutte pour la liberté en Haïti

Aux États-Unis, la révolution haïtienne, près de 75 ans avant que la guerre civile américaine ne mette fin à l’esclavage, fut défendue par les principaux abolitionnistes, dont Frederick Douglas, mais évitée et crainte par le gouvernement américain, au nord comme au sud.

Le gouvernement Aristide a inclus dans ses demandes de réparations le remboursement par la France de sa « rançon pour l’indépendance » que l’impérialisme français a ensuite imposée à Haïti sous la menace des armes – des sommes colossales qui ont constamment miné l’épargne haïtienne, les dépenses d’infrastructure et la stabilité politique.

Au cours de 64 ans, Haïti a été contraint de payer, via cette « rançon pour l’indépendance », plus de 560 milliards de dollars en dollars d’aujourd’hui. Ainsi, la demande conservatrice d’Aristide de 21 milliards de dollars à la France en réparations pour l’esclavage et en pénalités financières imposées ultérieurement par la France, selon des calculs récents, est bien inférieure au coût total de la domination esclavagiste imposée par la France, soit 151 milliards de dollars. Nous laissons de côté ici une discussion sur la question de savoir si une quelconque somme d’argent pourrait servir de mesure précise de la valeur de la négation de la liberté d’un peuple et de sa soumission à la propriété et à la domination des maîtres esclavagistes coloniaux de la France.

Combien les États-Unis doivent-ils à Haïti ?

L’intervention américaine en Haïti en 1915 a consisté à vider la Banque nationale d’Haïti et à piller l’île depuis lors. La Banque nationale, ancêtre de Citigroup et d’autres banques de Wall Street, a historiquement influencé les changements de régime et les missions américaines à l’étranger qui ont facilité la propriété de biens en Haïti par des étrangers, en particulier des sociétés américaines. Ces entrepreneurs soutenus par les États-Unis ont déclenché et promu le racisme comme couverture idéologique de la conquête impérialiste – tout comme aujourd’hui.

Justification raciste de la domination des entreprises américaines

Le secrétaire d’État américain Robert Lansing, qui a servi de 1915 à 1920, l’a clairement déclaré : « La race africaine est dépourvue de toute capacité d’organisation politique. » La couleur du racisme est verte ! Alors que les Haïtiens noirs mouraient de faim, les ventres et les portefeuilles des banquiers blancs étaient pleins des fruits volés aux masses haïtiennes. Même après le départ des troupes américaines en 1934, plus d’un quart des revenus d’Haïti ont servi à rembourser les « dettes » d’Haïti envers les États-Unis. Combien vaudrait cette exploitation massive si elle était remboursée à Haïti ? Probablement proche de ce que la France doit à Haïti et plus encore !

Le rôle d’Haïti dans les luttes mondiales contre l’esclavage

Il convient de noter que depuis son indépendance officielle en 1804 – que peu de puissances impérialistes comme les États-Unis ont reconnue jusqu’à plusieurs décennies plus tard, Haïti a contribué aux soulèvements antiesclavagistes dans le monde entier. En 2010, le président américain réactionnaire Bill Clinton (démantèlement de l’aide sociale, militarisation de la frontière, « guerre contre la drogue » raciste, ALENA, guerre contre la Serbie, et bien plus encore) s’est littéralement excusé auprès d’Haïti, pour avoir profité des exportations de riz des États-Unis vendues à Haïti tout en obligeant Haïti à ne pas le cultiver lui-même. Cela s’est produit pendant la « Mission de stabilisation » raciste soutenue par les Nations Unies de 2004 à 2017, qui a vu la réorganisation impériale du pays, y compris l’entrée en masse d’ateliers de misère américains à des salaires proches de ceux des esclaves, parmi les plus bas du monde.

Les partis capitalistes jumeaux de l’oppression et de l’exploitation des immigrés

Avec cette histoire sordide, si j’étais Donald Trump et l’ensemble de l’establishment raciste américain, je garderais le silence sur les immigrés haïtiens aux États-Unis. Ils sont le sous-produit inévitable de la guerre économique, coloniale et raciste menée par les États-Unis contre leur pays.

Le Parti démocrate est tout aussi complice de l’attaque contre les immigrés haïtiens, avec des images des agents blancs de la patrouille frontalière de Biden à cheval attrapant avec haine les immigrés haïtiens noirs en 2021 – des images qui en disent long. [Voir la photo ci-dessus.] Nous pensons également aux administrations Clinton et Obama qui ont refoulé des bateaux de demandeurs d’asile haïtiens noirs dans le besoin tout en accueillant des bateaux de gusanos anti-gouvernementaux cubains dans un besoin bien moindre. La politique d’immigration et militaire des administrations démocrate et républicaine est influencée par deux courants toxiques de la suprématie blanche : la xénophobie et le racisme anti-noir et anti-latino. Les deux partis du capitalisme américain ont historiquement déporté, dégradé et diabolisé les immigrés haïtiens encore plus que les autres immigrés opprimés.

La solidarité avec les Haïtiens qui fuient et se trouvent aux États-Unis doit être une priorité absolue de tous les mouvements sociaux de lutte pour l’égalité et la justice.

Malcolm X a toujours défendu les opprimés et les exploités pour « tout l’enfer qu’ils ont subi » de la part des bigots racistes du capitalisme. Bien moins que la calomnie de Trump sur le fait de « manger les animaux de compagnie », les immigrants haïtiens ont « mordu la poussière » d’une orgie implacable du colonialisme français et de l’impérialisme américain sur l’île qui a été déclenchée pour avoir osé, en tant que nation noire, lutter pour la liberté.

Solidarité avec Haïti assiégée et son peuple !

Aucun être humain n’est illégal !

Ouvrez les frontières ! Pour un monde sans frontières !

Mettez fin à toutes les déportations racistes !

Socialist Action 12 octobre 2024