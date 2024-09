Le racisme contre les Haïtiens n’a pas commencé à Springfield, dans l’Ohio

De toutes les déclarations extravagantes lors du débat présidentiel entre l’ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris, la plus absurde a été l’exclamation de Trump selon laquelle les migrants haïtiens de Springfield, dans l’Ohio, mangeaient du chien. Non seulement c’est un mensonge raciste, mais cela fait également partie d’une longue histoire d’anti-haïtianisme à travers les États-Unis et l’hémisphère occidental.

L’histoire du sentiment anti-haïtien aux États-Unis remonte à la révolution haïtienne de 1791-1804, lorsque la population asservie d’Haïti a courageusement renversé le régime colonial français et déclaré son indépendance. Ce fut une victoire monumentale pour le mouvement abolitionniste mondial. Pourtant, ce triomphe a envoyé des ondes de choc dans la société américaine, semant la peur dans le cœur des propriétaires d’esclaves et de leurs alliés politiques, qui exerçaient une influence considérable sur les principaux journaux du pays.

Au lieu de célébrer le soulèvement historique d’Haïti, les médias américains l’ont présenté comme une contagion dangereuse qui se propageait depuis les Caraïbes et menaçait d’infecter les États-Unis avec des notions de rébellion noire et de bouleversements sociaux. Des dirigeants haïtiens comme Toussaint L’Ouverture, Jean-Jacques Dessalines et Jean-Pierre Boyer ont été vilipendés comme des menaces à l’ordre social, alimentant des craintes racistes profondément ancrées qui visaient à préserver l’institution de l’esclavage à tout prix.

Pendant et après la révolution haïtienne, la presse américaine a fréquemment fait état de la barbarie et de la primitivité supposées d’Haïti et de son peuple. En effet, des histoires ont circulé sur les Haïtiens mangeant des animaux et pratiquant le cannibalisme depuis la fondation du pays. Ces récits sont apparus dans des romans, des récits de voyage et des journaux, reliant souvent ces pratiques aux rituels religieux vaudous et invoquant des termes comme « Haïti cannibale » et « république cannibale » pour décrire la nation.

Dans son livre Hayti or the Black Republic de 1884, Sir Spenser St John, un diplomate britannique, a fait des récits sensationnels de pratiques cannibales présumées en Haïti, principalement basées sur des rumeurs et des ouï-dire. Dans un chapitre intitulé « Culte vaudois et cannibalisme », il écrit : « Il n’y a pas de sujet plus difficile à traiter que le culte vaudois et le cannibalisme qui accompagne trop souvent ses rites. » Le journal Evening Star de Washington, DC, a rapporté en 1902 : « Le vaudois est du cannibalisme à la deuxième étape. Dans le premier cas, un sauvage mange de la chair humaine en guise de triomphe extrême sur un ennemi ; l’appétit grandit jusqu’à ce que la nourriture soit offerte à n’importe qui. »

Les présidents américains ont également propagé des histoires de cannibalisme et de consommation d’animaux pendant et après la révolution haïtienne. Thomas Jefferson, qui a réduit en esclavage plus de six cents personnes dans sa plantation de Monticello, a été président des États-Unis pendant et après la révolution. Il est souvent cité pour avoir dénigré le peuple haïtien autrefois asservi, le qualifiant de « cannibales de la terrible république », et les historiens affirment que ses opinions racistes ont influencé sa politique isolationniste envers Haïti.

Pendant son mandat, l’administration de Jefferson a coupé l’aide aux forces du leader révolutionnaire L’Ouverture, isolé Haïti et refusé de reconnaître la souveraineté haïtienne. Le Parti républicain jeffersonien, ainsi que le Parti fédéraliste, craignaient qu’une Haïti indépendante n’attise les rébellions noires sur le sol américain. À l’époque, cependant, le premier empereur d’Haïti, le leader révolutionnaire Dessalines, était plus préoccupé par la stabilité financière du pays et par la reconnaissance politique de sa souveraineté dans le monde.

Pourtant, ces discours racistes, enracinés dans les angoisses des élites blanches, ont contribué à établir les bases d’un anti-haïtianisme qui continue de faire surface dans la politique américaine aujourd’hui. Tout comme ces premières histoires diabolisaient les révolutionnaires noirs, les politiciens et commentateurs d’extrême droite d’aujourd’hui s’appuient sur des images déformées similaires pour vilipender les immigrants haïtiens, les présentant comme une menace pour la sécurité nationale, l’économie et même la moralité publique.

Dans un exemple tragique, un accident mortel de bus scolaire impliquant un chauffeur haïtien immigré à Springfield, dans l’Ohio, l’année dernière, a déclenché une tempête de rhétorique anti-immigrés. L’accident a tué Aiden Clark, onze ans, et a fait vingt-trois blessés parmi les élèves. Le conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, dont le permis de conduire étranger n’était pas valide dans l’Ohio, est devenu un point de discorde pour les politiciens d’extrême droite, notamment le sénateur républicain de l’Ohio J. D. Vance, qui a utilisé cette tragédie pour attiser les craintes xénophobes à l’égard des immigrants haïtiens. La nuit même où Trump a allégué que les migrants haïtiens « mangeaient des chiens », le père de l’enfant tué dans l’accident a demandé aux politiciens de ne pas utiliser le nom de son fils à des fins « politiques ». « Utiliser Aiden comme un outil politique est, pour le moins, répréhensible », a déclaré Nathan Clark. « Mon fils, Aiden Clark, n’a pas été assassiné. Il a été tué accidentellement par un immigré d’Haïti. »

Une histoire de politique discriminatoire envers les immigrants

Depuis le début de la pandémie, Springfield a connu un afflux d’immigrants haïtiens, attirés par les opportunités d’emploi dans l’industrie manufacturière et l’entreposage. Cette migration locale fait partie d’un schéma plus large, avec des dizaines de milliers d’Haïtiens cherchant refuge aux États-Unis ces dernières années en raison de l’instabilité économique et des troubles politiques en Haïti. À Springfield, l’arrivée de pas moins de 20 000 Haïtiens dans une ville d’environ 60 000 habitants a à la fois revitalisé l’économie locale et exercé une pression sur les services publics tels que le logement, les écoles et les hôpitaux. Pourtant, au lieu de reconnaître les contributions positives de ces immigrants, Vance et d’autres ont choisi d’utiliser le ressentiment à leur encontre comme une arme à des fins politiques.

Dans une interview de 2021 publiée dans le rapport de la NACLA, Ninaj Raoul, cofondatrice de Haitian Women for Haitian Refugees (HWHR), nous rappelle que « l’anti-noirisme, en particulier l’anti-haïtianisme, façonne la politique d’immigration américaine, quel que soit le parti politique au pouvoir ». En septembre 2021, l’administration Biden a reclassé Haïti au statut de protection temporaire (TPS) – une forme de protection contre l’expulsion supprimée sous l’administration Trump – en raison de la crise croissante du pays, notamment l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 et un tremblement de terre dévastateur la même année. Cette décision a reconnu la grave instabilité politique, la violence et les violations des droits de l’homme en Haïti.

Cependant, peu de temps après, l’administration Biden a annoncé une stratégie qui a entraîné l’expulsion rapide de milliers de migrants haïtiens arrivant à la frontière américaine à Del Rio, au Texas. Beaucoup de ces migrants ont été expulsés vers Haïti ou poussés vers le Mexique sans pouvoir accéder à leur droit légal à l’examen des demandes d’asile. Le traitement sévère infligé aux migrants par le Customs and Border Protection (CBP) – notamment des scènes virales d’agents montés à cheval encerclant des Haïtiens et semblant utiliser leurs rênes comme un fouet – a suscité l’indignation du public et mis en évidence la nature contradictoire de la politique d’immigration américaine envers les Haïtiens.

Ce ciblage des immigrants haïtiens n’est pas nouveau. Il s’inscrit dans une longue histoire de politique d’immigration discriminatoire des États-Unis à l’égard des Haïtiens. À la fin des années 1970, les Haïtiens fuyant le régime autoritaire de Duvalier étaient classés comme « immigrants économiques » plutôt que comme réfugiés politiques, ce qui les rendait inéligibles à l’asile malgré les violations brutales des droits de l’homme auxquelles ils étaient confrontés dans leur pays. En 1981, le président Ronald Reagan a autorisé la garde côtière américaine à intercepter les migrants haïtiens en mer et à les renvoyer sans examen approprié de leur demande d’asile. En 1991 et 1992, des demandeurs d’asile haïtiens fuyant les persécutions à la suite du premier coup d’État contre Jean-Bertrand Aristide ont été détenus à Guantanamo pendant six mois. En mai 1992, environ 11 300 réfugiés étaient détenus à la base militaire. Un petit pourcentage de migrants à Guantanamo ont été testés positifs au VIH, ce qui a entraîné leur détention indéfinie et des normes plus strictes pour prouver leur demande d’asile, et la stigmatisation des immigrants haïtiens en général. La plupart des personnes détenues à Guantanamo ont été expulsées. En 1994, des Haïtiens (et des Cubains) ont de nouveau été détenus à Guantanamo.

Cette diffamation a atteint de nouveaux sommets lorsque l’équipe de campagne de Trump, aux côtés de Vance et d’autres personnalités républicaines comme Ted Cruz, a commencé à promouvoir une histoire manifestement fausse selon laquelle des immigrants haïtiens de Springfield avaient enlevé et mangé les animaux de compagnie de leurs voisins. Il n’existe aucune preuve de ces allégations – les responsables locaux et les forces de l’ordre les ont rejetées en bloc. Mais la rumeur a néanmoins continué à s’envenimer, alimentée par les médias sociaux et la rhétorique sensationnaliste. Depuis les déclarations de Trump lors du débat, des institutions de Springfield ont fait état d’alertes à la bombe. On ne sait pas encore si ces menaces à la bombe sont directement liées aux propos incendiaires et mensongers sur les Haïtiens.

Une telle rhétorique n’est pas seulement cruelle et déshumanisante, elle est aussi une stratégie politique délibérée. En attisant la peur et la division, des personnalités comme Vance et Trump cherchent à galvaniser leur base politique. Les attaques contre la communauté haïtienne de Springfield font écho à des thèmes anti-immigrés plus larges qui sont au cœur de la campagne de Trump, notamment la fausse notion d’une « invasion » de migrants et l’idée que les immigrants épuisent les services sociaux.

Le contexte historique est important. De la révolution haïtienne à nos jours, l’anti-haïtianisme a été un outil utilisé pour renforcer les structures de pouvoir racistes et pour saper les mouvements pour l’égalité raciale. Tout comme les élites blanches du XIXe siècle ont utilisé le spectre des révolutionnaires haïtiens pour justifier l’esclavage et l’oppression, les politiciens d’aujourd’hui utilisent l’image des immigrants haïtiens pour justifier des politiques d’immigration sévères et une rhétorique xénophobe.

Nous ne pouvons pas permettre à ces vieux récits dangereux de reprendre racine. En tant que société, nous devons rejeter cette campagne de peur et reconnaître l’humanité et la dignité des immigrants haïtiens, qui ont longtemps été confrontés à des préjugés aux États-Unis. Il ne s’agit pas d’une force d’invasion, mais d’individus et de familles en quête de sécurité, d’opportunités et d’une vie meilleure, comme l’ont fait des générations d’immigrants avant eux.

*Ayendy Bonifacio est professeur adjoint d’études littéraires ethniques américaines à l’Université de Toledo et auteur de Paratextuality in Anglophone and Hispanophone Poems in the U.S. Press, 1855-1901.

Nacla 16 Septembre 2024

The Jacobins 18 Septembre 2024