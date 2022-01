Le Premier ministre haïtien avait des liens étroits avec un suspect du meurtre

Tweet on Twitter

De nouvelles preuves suggèrent que l’homme qui a succédé au président assassiné d’Haïti avait des liens étroits avec un des principaux suspects de l’assassinat – et que les deux sont restés en contact même après le crime.

Après l’assassinat du président haïtien et la chute du pays dans la tourmente, Ariel Henry est devenu chef du gouvernement, chargé de traduire les tueurs en justice et d’aider le pays à guérir. Mais de nouvelles preuves suggèrent que M. Henry a maintenu des communications avec un suspect principal dans l’affaire – et que les deux sont restés en contact étroit même après le meurtre.

L’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet a plongé davantage une nation déjà troublée dans le désarroi, avec nombre de ses institutions publiques en lambeaux, une capitale assiégée par des gangs, une économie en effondrement et les quelques dirigeants élus qui restent dans le pays se battant pour le contrôle du gouvernement.

L’ascension de M. Henry au poste de Premier ministre a promis d’aplanir certaines des divisions, en gagnant des promesses de soutien de l’étranger et en ouvrant potentiellement la voie aux élections. Il s’est engagé à traduire les assassins en justice, à freiner la violence et à inaugurer une période d’unité politique.

Mais l’enquête sur l’assassinat est au point mort et des inquiétudes concernant l’engagement de M. Henry à résoudre le meurtre sont apparues peu de temps après. Ils se concentrent sur son lien avec Joseph Félix Badio, un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice recherché par les autorités haïtiennes soupçonné d’avoir organisé l’attentat qui a tué M. Moïse.

Les relevés téléphoniques vus par le New York Times, ainsi que des entretiens avec des responsables haïtiens et un suspect principal du crime, révèlent des détails potentiellement incriminants sur la relation des deux hommes. Parmi eux : M. Badio s’est entretenu avec M. Henry avant et après le meurtre, y compris lors de deux appels d’une durée totale de sept minutes le matin suivant l’assassinat.

Puis, lorsque M. Badio a été recherché par la police, il a rendu visite à M. Henry, selon deux responsables haïtiens au courant de l’enquête. Quatre mois après l’assassinat, ont déclaré les responsables, M. Badio s’est rendu à la résidence officielle de M. Henry à deux reprises – les deux fois la nuit – et a pu entrer sans être gêné par les gardes de sécurité du Premier ministre, bien qu’il ait fui la police.

On ne sait pas si M. Henry, qui est maintenant le Premier ministre du pays, a fait quoi que ce soit pour aider les suspects, dont la plupart ont finalement été capturés ou tués par la police. Un porte-parole de M. Henry a déclaré que, malgré les relevés téléphoniques, il n’avait pas parlé à M. Badio après l’assassinat et qu’il n’avait aucune relation avec le suspect. M. Badio n’était pas joignable pour commenter.

Mais l’ancien procureur en chef d’Haïti, qui a été démis de ses fonctions par M. Henry, a appelé le Premier ministre à répondre aux questions sur l’affaire. Et maintenant, l’un des principaux suspects de l’enquête a fourni de nombreux détails sur ce qu’il a appelé la relation de confiance que M. Badio entretenait avec M. Henry.

Durant une longue interview avec le New York Times dans un chantier de construction vide alors qu’il fuyait les autorités, Rodolphe Jaar, un homme d’affaires haïtien et ancien trafiquant de drogue, a admis avoir aidé à financer et à planifier le complot.

Peu de temps avant l’assassinat, a déclaré M. Jaar, M. Badio lui avait dit que M. Henry serait un allié utile après le renversement du président.

« C’est mon bon ami, j’ai un contrôle total sur lui », a déclaré M. Jaar à M. Badio lorsque M. Henry, un neurochirurgien de 72 ans, a été nommé Premier ministre.

Après l’assassinat, M. Jaar a déclaré que lui et M. Badio étaient restés en contact l’un avec l’autre tout en évitant les autorités, et qu’ils avaient même partagé une maison sûre plusieurs jours après le meurtre.

Dans les heures qui ont suivi le meurtre, lorsque des policiers ont piégé les mercenaires colombiens accusés d’avoir commis l’agression, M. Jaar a déclaré que M. Badio avait demandé l’aide de M. Henry pour s’échapper. Selon M. Jaar, M. Henry a répondu qu’« il passerait quelques appels », bien que ses affirmations n’aient pu être vérifiées de manière indépendante.

Trois responsables haïtiens impliqués dans l’enquête ont confirmé que M. Henry était en contact avec M. Badio à plusieurs reprises. Des fonctionnaires, qui n’étaient pas autorisés à discuter de l’affaire publiquement, ont fait valoir que M. Henry serait un suspect officiel dans l’enquête s’il ne dirigeait pas le gouvernement.

Jaar a affirmé qu’il pensait que le but du complot avait été de destituer, pas de tuer, le président, et qu’il a été pris dans un jeu politique plus large qu’il ne comprend toujours pas entièrement. Il a été arrêté en République dominicaine vendredi après six mois de cavale, selon un haut responsable de la sécurité du pays.

Selon M. Jaar, les comploteurs avaient l’intention de faire prêter serment à un ancien juge de la Cour suprême, Windelle Coq-Thélot, comme nouveau président. Son récit suggère qu’ils attendaient le soutien d’éléments clés de l’État haïtien, y compris les forces de sécurité, dans leur tentative de coup d’État.

Mais quel que soit le plan qu’il y ait eu de capturer, pas de tuer, le président a été sabordé lorsque des hommes armés ont fait irruption chez lui et l’ont assassiné dans sa chambre. Comment et pourquoi le plan a changé – de forcer le président à démissionner à l’assassiner – M. Jaar a affirmé qu’il ne le savait pas.

Les appels téléphoniques de M. Henry avec M. Badio ont été révélés pour la première fois en septembre par un haut procureur haïtien de l’époque, Bedford Claude, qui a demandé au Premier ministre de les expliquer devant le tribunal.

Mais M. Henry s’est rapidement opposé aux fonctionnaires qui ont tenté d’enquêter sur ses liens avec M. Badio. Et l’étendue des contacts entre les deux hommes – y compris l’affirmation par des responsables selon laquelle M. Badio s’était rendu à la résidence du Premier ministre alors qu’il fuyait les autorités – n’avait pas été rendue publique auparavant.

Après que M. Claude a appelé M. Henry pour un interrogatoire, son supérieur hiérarchique, le ministre de la justice, Rockfeller Vincent, a déclaré avoir reçu un appel du Premier ministre, qui lui a demandé de limoger le procureur. M. Vincent a dit qu’il refusait. Quelques jours plus tard, M. Henry les a licenciés tous les deux. « Je pense qu’il fournit l’un des éléments clés de l’assassinat », a déclaré M. Claude, faisant référence à M. Henry.

Le porte-parole de M. Henry a déclaré que les fonctionnaires avaient été licenciés pour avoir enfreint la loi afin de faire avancer leurs programmes politiques, notamment en cas d’infraction à l’interdiction de convoquer des hauts fonctionnaires devant un tribunal.

Dans une interview un mois après le meurtre, M. Henry a déclaré que son objectif principal était d’organiser de nouvelles élections puis de se retirer. Il n’a pas fixé la date du vote.

Jaar a également mis en cause un autre haut responsable du gouvernement de M. Henry : le chef de la police, Frantz Elbé. Au cours d’une réunion pour discuter du complot, a déclaré M. Jaar, M. Badio a appelé M. Elbé, un conseiller principal de la police à l’époque, et lui a demandé de l’aider à se procurer des armes pour le coup d’État. M. Elbé a dit à M. Badio qu’il n’avait pas les armes, mais n’a pas non plus essayé d’empêcher le coup d’État, a raconté M. Jaar, sans fournir de preuves indépendantes. Henry a promu M. Elbé en octobre à la tête de la Police nationale haïtienne. M. Elbé n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Jaar, né en Haïti et descendant d’immigrants palestiniens, a passé trois ans dans une prison des États-Unis pour trafic de cocaïne. À son retour en Haïti au milieu des années 2010, il a déclaré avoir quitté le commerce de la drogue et construit une chaîne de magasins de volaille dans la capitale, Port-au-Prince.

Il a affirmé avoir été recruté dans le complot fin mai par M. Badio par l’intermédiaire d’un ami commun. M. Jaar a déclaré qu’il s’était joint par dégoût de l’autoritarisme croissant du président et par espoir d’obtenir un traitement commercial préférentiel de la part du nouveau gouvernement.

Jaar a déclaré qu’il ne savait pas quels ordres M. Badio suivait, ni qui était le cerveau ultime. Il a déclaré qu’il avait accepté de se joindre au complot parce que M. Badio et d’autres comploteurs lui avaient dit qu’il bénéficiait du soutien total des États-Unis, qui, selon eux, devenaient nerveux au sujet des liens supposés du président avec les terroristes et les trafiquants de drogue.

« Si le gouvernement américain était impliqué, alors c’était sûr », a déclaré M. Jaar, décrivant sa pensée à l’époque.

Aucune preuve n’a émergé que l’un des suspects nommés avait un lien actif avec le gouvernement américain, ou que les États-Unis étaient impliqués ou au courant du complot.

Il y a cependant au moins six citoyens et résidents américains qui sont accusés par la police haïtienne d’avoir participé au complot. Un ancien commando colombien accusé d’avoir participé à l’agression, Mario Palacios, a été inculpé en Floride le 4 janvier pour complot en vue de tuer M. Moïse.

Jaar a déclaré qu’il avait contribué environ 130 000 $ au plan, aidé à trouver les armes et fourni la maison à partir de laquelle 21 commandos colombiens à la retraite se sont rendus à la résidence présidentielle peu après minuit.

Les responsables de la sécurité haïtienne ont déclaré que l’assaut contre la résidence présidentielle était destiné à être mené par un groupe criminel appelé Phantom 509, qui est composé d’anciens et d’actuels policiers ayant des liens politiques étroits.

Jaar a déclaré que lui et M. Badio avaient rencontré un homme prétendant être un chef du Phantom 509 pour discuter du complot, mais que le gang s’était retiré environ une semaine avant le meurtre, pour des raisons qu’il a déclaré ne pas connaître. M. Jaar a déclaré que c’était à ce moment-là que d’anciens soldats colombiens, qui auraient été amenés pour assurer la sécurité du successeur du président, ont appris que leur mission avait changé – prendre d’assaut la résidence présidentielle. Jaar a affirmé qu’il ne savait pas comment le plan d’arrestation de M. Moïse est devenu mortel, M. Jaar a affirmé qu’il ne savait pas comment le plan d’arrestation de M. Moïse avait tourné au drame, le président ayant été abattu de 12 balles dans sa chambre.

Mais quelques minutes après le meurtre, M. Jaar a déclaré avoir reçu un appel téléphonique de Germán Rivera, le chef des mercenaires colombiens.

« Le rat est tombé », a déclaré M. Jaar, lui a dit M. Rivera, en utilisant un nom de code péjoratif que les comploteurs ont utilisé pour le chef d’Haïti. « Le président est mort. »

Maria Abi-Habib a contribué au reportage de l’article de Mexico.

Anatoli Kurmanaïev

New York Times (NYT) 10 janvier 2022