Le gouvernement a-t-il militarisé San Francisco de Macorís pour réprimer la protestation sociale et Friusa au service du fascisme ?

Le gouvernement de droite du PRM a militarisé lundi 24 mars la ville de San Francisco de Macorís et, deux jours plus tard, il a également militarisé Friusa, dans la commune touristique de Verón-Punta Cana. Dans le premier cas, pour tenter d’écraser la grève des 25 et 26 mars, convoquée par plusieurs organisations, dont le Large Front de Lutte Populaire (Falpo), et dans le second en soutien à la marche fasciste convoquée pour la journée du 30 mars par l’organisation paramilitaire Ordre Dominicain d’Antigua (AOD) contre la communauté immigrée haïtienne.

Le gouvernement réagit généralement aux revendications sociales par d’importants déploiements policiers et militaires, même si la militarisation de San Francisco de Macorís a été plus exagérée que d’habitude, avec plus d’un millier de soldats dans les rues et des hélicoptères survolant les communautés. Les revendications sociales se sont concentrées sur l’exécution des travaux reportés par le gouvernement tels que l’achèvement de l’hôpital spécialisé et de l’hôpital régional, ainsi que les travaux routiers et d’infrastructures.

Alors que se déroulait à San Francisco de Macorís le deuxième jour de paralysie, que le gouvernement n’a pas pu empêcher, une autre militarisation a commencé, mais cette fois en soutien à l’appel à une marche armée des néo-nazis de l’AOD, avec le soutien du PLD, de Ramfis Trujillo et du FNP et d’autres petits groupes de l’extrême droite créole, tous mis en cause non seulement pour leurs positions antidémocratiques mais aussi pour leur implication dans de nombreux scandales de corruption. Un communicateur lié au mouvement néo-nazi a appelé ses fans à se rendre armés le 30 mars dans la communauté de Friusa. Le gouvernement a non seulement autorisé cette action illégale, mais il a également déployé des centaines de soldats de l’armée et de la marine depuis le 26 mars à Verón-Punta Cana et prévoit de fournir à la marche fasciste une importante escorte policière.

Il est évident que les slogans de la marche fasciste coïncident avec la politique de déportations massives du PRM et ses théories du complot sur un prétendu plan international visant à mettre en œuvre une « solution dominicaine à la crise haïtienne ». Au-delà de leurs différences, gouvernement et extrême droite ont une coïncidence stratégique dans la défense et la promotion d’un régime de discrimination raciale.

Quant au militarisme gouvernemental, il n’est pas nouveau. Le président Abinader s’est souvent vanté d’avoir réalisé la plus grosse dépense en équipement militaire depuis la dictature de Trujillo. En outre, il a augmenté ses dépenses militaires de 92 % au cours des cinq dernières années, passant de 33,2 milliards de dollars RD en 2020 à 63,9 milliards de dollars RD cette année. Ce budget a financé des projets délirants comme le mur frontalier, dont les dépenses de conception et d’exécution, les équipements et autres ont été définis par le décret 276-1 comme « urgence » et secret d’État, enterrant les prétentions de transparence gouvernementale. L’œuvre, d’inspiration trumpiste et néo-Trujillo, a très peu d’utilité pour empêcher l’arrivée d’immigrés, ce qui est son objectif déclaré, mais elle a une importance symbolique pour l’extrême droite et sert à augmenter en permanence les dépenses militaires, puisqu’elle nécessite des patrouilles, des réparations, un renouvellement périodique des technologies de surveillance, entre autres dépenses.

Comme on peut le constater, la tendance militariste du gouvernement, soutenue par un discours xénophobe et raciste, ne répond pas à la nécessité de se défendre contre toute menace extérieure mais plutôt aux objectifs d’accroître le clientélisme et la corruption, d’offrir des triomphes symboliques à des secteurs d’extrême droite, de renforcer l’apartheid et d’engraisser un appareil de répression de la classe ouvrière. Tout cela en renonçant de manière frappante au monopole de l’État sur la force répressive en encourageant le paramilitarisme néo-nazi.

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine

29 mars 2025