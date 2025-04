Abinader et le PN protègent le paramilitarisme néofasciste

La marche néofasciste d’un ultranationalisme faux et violent sent le sang et est l’expression de quelque chose de très grave qui pourrait conduire à des tragédies récurrentes.

Notre Mouvement Caamañista-MC met en garde et alerte sur les signes dramatiques qui montrent que, dans ce pays, est en cours un processus de formation d’un pouvoir dominant composé de divers courants et groupes ultraconservateurs et néofascistes.

Ses sources conceptuelles sont le racisme, notamment contre la population noire, la xénophobie (haine et répression contre les migrants haïtiens), le machisme, l’homophobie, l’anticommunisme, le sionisme israélien et certains fondamentalismes religieux ; accompagné d’une forte dose de violence et d’expressions PARAMILITAIRES initiales.

La classe dirigeante dominante – à tous les niveaux institutionnels et parmi ses dirigeants militaires, policiers, partis et commerciaux – se regroupe de plus en plus autour de ces idées et attitudes ; renforcée dans une plus grande mesure dans cette période par la montée du Trumpisme, les machinations de la CIA et l’impact de l’extrême droite continentale et de ses modèles aberrants comme Milei, Bukele, Noboa…

Cette façon d’être, de penser et d’agir est présente au sein et dans la direction des partis traditionnels, du Congrès, de nombreuses mairies, des médias d’opinion, des sectes religieuses et des entités comme l’Institut Duartiano.

Le contenu de deux projets de code pénal présentés dans les chambres législatives alimente idéologiquement le néofascisme. Son approbation éventuelle lui donnerait davantage d’incitations et des bases juridiques plus perverties.

Dans un passé récent, ici et dans d’autres pays, des idées et des attitudes similaires ont alimenté les croisades répressives menées par les forces militaires et les groupes paramilitaires, avec la protection et le soutien ouverts de la PN, des renseignements militaires et des gouvernements au pouvoir.

Aujourd’hui, se distingue un groupe en uniforme noir, évidemment armé, qui s’est consacré à provoquer, menacer et attaquer violemment des personnes et des activités solidaires avec les droits des immigrés, des descendants de familles haïtiennes, des femmes dominicaines, de la communauté gay et des activités solidaires avec la résistance palestinienne.

C’est un groupe qui a décidé en ce moment de provoquer directement des milliers de travailleurs haïtiens vivant ici, dans l’est touristique du pays, qui, pour des raisons très justes, ont dénoncé et protesté contre le refus des maîtres d’œuvre et des hommes d’affaires de leur payer leurs salaires retenus depuis plusieurs mois.

Ce groupe, à d’autres occasions, a incité à incendier les maisons de familles haïtiennes vivant ici et à tuer ou à battre des ressortissants haïtiens et dominicains-haïtiens.

En ce moment il annonce s’introduire dans un des grands quartiers de la zone touristique de l’Est du pays habité par des ouvriers du bâtiment d’origine haïtienne et leurs familles ; détermination de groupe, déjà approuvée par le gouvernement, qui pourrait conduire à une grande tragédie.

Abinader sait parfaitement que cette organisation est bien armée et fonctionne comme un groupe paramilitaire et incite ouvertement à la mobilisation en portant des armes et avec le financement caché de secteurs puissants.

Il sait aussi que le fascisme ne doit pas être légalisé ou protégé, car cela facilite son expansion et sa radicalisation. Le fascisme est criminel et ce gouvernement et son PN le protègent.

Aporrea News 30 mars 2025