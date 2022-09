Le Global Fragility Act : le nouvel outil de Washington pour contrôler une Haïti indisciplinée

(English)

Avec la Russie et la Chine de plus en plus affirmées et influentes dans le monde, Washington a récemment déployé son pari pour maintenir l’hégémonie mondiale et rassembler les anciennes colonies et néo-colonies sous son aile : le Global Fragility Act (GFA).

Le gouvernement américain a choisi Haïti pour être le premier “partenaire” de GFA dans l’hémisphère occidental. Le groupe pilote du GFA comprend également la Libye, le Mozambique et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi que le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Togo en Afrique de l’Ouest.

La GFA a été largement applaudie par les commentateurs politiques et les groupes de réflexion américains comme quelque chose de nouveau et d’éclairé, mais il s’agit essentiellement d’une reformulation des mêmes anciennes politiques impériales de Washington sous une nouvelle nomenclature.

Qu’est-ce que le Global Fragility Act ?

La GFA a été promulguée le 20 décembre 2019 par le président Donald Trump avec un soutien bipartisan total. Il est approuvé par l’administration Biden comme un moyen de “faire avancer les intérêts nationaux de l’Amérique sur la scène mondiale” à “l’aube d’une décennie décisive”. L’administration Biden espère que la GFA fera des États-Unis un “partenaire de confiance – une force pour la paix et la stabilité dans le monde”.

La GFA décrit une stratégie de « consolidation de la paix » pour « stabiliser les zones touchées par le conflit et prévenir la violence et la fragilité ». Il met l’accent sur l’établissement de relations avec la “société civile locale” en “renforçant la capacité des États-Unis à être un leader efficace des efforts internationaux pour prévenir l’extrémisme et les conflits violents”.

Cette « capacité » comprend également « l’assistance à la sécurité planifiée ».

Un rapport sur la GFA par l’Alliance for Peace Building, une coalition d’ONG qui a plaidé pour l’adoption de la GFA, souligne également le «rôle critique du ministère de la Défense» dans la «mise en œuvre liée à la stratégie mondiale de fragilité» en «assurant une large éventail d’activités d’assistance à la sécurité » qui permettrait « aux États-Unis d’exécuter avec succès des objectifs militaires par, avec et à travers leurs partenaires dans les États fragiles ».

Le financement est géré par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et sa société mère, le Département d’État américain. (L’Afghanistan était un prototype de la nouvelle collaboration État/Défense où « le partenariat entre l’armée et l’USAID a été décrit comme “exceptionnellement étroit” », note le rapport.)

Patrick Quirk, directeur principal de l’International Republican Institute (IRI) du National Endowment for Democracy (NED), décrit le GFA comme “une partie intégrante de la stratégie de l’administration Biden pour le renouveau démocratique mondial” pour maintenir le “géo des États-Unis”. – position politique et économique. Selon Quirk, la GFA est “une opportunité pour les États-Unis de se positionner pour réduire la violence et la fragilité d’une manière qui positionne l’Amérique pour garantir ses intérêts à court terme” et “concurrencer ses rivaux géopolitiques”.

Bilatéralisme sur multilatéralisme

Le soutien bipartisan de la GFA reflète un consensus général dans les deux ailes politiques de la classe dirigeante américaine – républicaine et démocrate – selon lequel les institutions multilatérales de Bretton Woods comme les Nations Unies ne suffisent plus à protéger les objectifs de la politique étrangère américaine et pourraient même les entraver. La Chine et la Russie ont montré une volonté croissante d’utiliser leur droit de veto au Conseil de sécurité pour empêcher les pays impérialistes – la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis – d’avoir leur chemin avec l’organisme mondial.

Dans un discours prononcé l’année dernière, le secrétaire d’État Antony Blinken a décrit les principales priorités de politique étrangère de l’administration Biden, parmi lesquelles la rivalité des États-Unis avec la Chine. Il a décrit la Chine comme « le seul pays doté de la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour défier sérieusement le système international stable et ouvert – toutes les règles, valeurs et relations qui font que le monde fonctionne comme nous le voulons ».

Un « monde fonctionnant comme nous le voulons » implique de veiller à ce que les multinationales américaines aient accès aux matières premières qu’elles souhaitent.

Dans un récent discours, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré “nous ne pouvons pas permettre à des pays comme la Chine d’utiliser leur position sur le marché des matières premières, des technologies ou des produits clés pour perturber notre économie et exercer un effet de levier géopolitique indésirable”.

L’incitation à mettre en œuvre l’ACG est la tentative du gouvernement américain de développer des relations bilatérales avec des “États fragiles” pour avoir accès à des “matières premières clés” et empêcher la Chine d’acquérir “un levier politique indésirable”. Washington veut s’assurer que le « levier géopolitique » reste entre les mains des États-Unis.

Dans un article récent pour l’American Enterprise Institute, Katherine Zimmerman écrit que “la GFA est une opportunité pour conduire le changement nécessaire” qui empêchera “des adversaires tels que la Chine et la Russie d’étendre leur influence”.

Faisant écho au consensus bipartite sur les objectifs de la GFA, Paul B. Stares, chercheur principal au Council on Foreign Relations et défenseur de la GFA, a encouragé les autres partisans de la loi à « aligner nos priorités sur ce qui sera désormais au centre de la politique étrangère américaine aller de l’avant », surtout après l’invasion de l’Ukraine par la Russie : « contrer l’influence russe, l’influence chinoise et traiter avec d’autres acteurs malveillants sur la scène internationale ».

Pourquoi Haïti est-elle une « priorité » pour le GFA ?

Alors, où se situe Haïti dans ce cadre géopolitique de « contrer l’influence chinoise et russe » dans les soi-disant « pays fragiles » ? Selon Elizabeth Hume, directrice exécutive de l’Alliance for Peace building, Haïti représente « la première bouchée de pomme. Si tout se passe bien, à terme, chaque pays, chaque État touché par un conflit et fragile deviendrait un pays GFA.

Pendant ce temps, Frances Z. Brown, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, considère les «accords bilatéraux avec les États fragiles» de la GFA comme un moyen d’empêcher la Chine et la Russie de «s’attaquer à la faiblesse de la gouvernance».

Écrivant pour l’Institut américain pour la paix, Keith Mines affirme qu'”Haïti représente la définition même de la fragilité”, où un “vide stupéfiant de gouvernance prévaut”. Mines omet de son analyse que les États-Unis et leurs alliés du groupe CORE ont nommé de facto le Premier ministre non élu Ariel Henry et sont donc les principaux auteurs de ce « vide de gouvernance ». Néanmoins, Mines conclut que la décision du Département d’État américain de faire d’Haïti une priorité dans le cadre de l’ACM est à la fois “bienvenue et logique”. Mines est enthousiaste pour le plan décennal de la GFA qui “permettra l’intégration et l’enchaînement des efforts diplomatiques, de développement et militaires des États-Unis vers l’objectif politique d’une paix durable et résiliente”.

Toute personne familière avec «l’aide» ou les «engagements» américains passés envers Haïti devrait s’alarmer de l’enthousiasme de l’administration Biden pour la mise en œuvre du «nouveau cadre» de la GFA sur Haïti en tant que «partenaire».

Georges Fauriol, ancien vice-président du NED, est associé senior du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS). Il approuve la GFA, affirmant que c’est “ce qui est nécessaire pour aider Haïti à reprendre pied”. (Fauriol était l’un des stratèges de l’IRI qui a aidé à renverser le président Jean-Bertrand Aristide en 2004.) Il considère le fort soutien de Washington à Ariel Henry comme “ambivalent” et son rôle central dans les négociations soi-disant inter-haïtiennes comme “essentiel” pour la préservation d’Haïti ” structure de gouvernance ».

On serait sûr de supposer que cette “structure dirigeante” qui doit être préservée comprend des dirigeants dociles qui accorderont un traitement préférentiel aux capitalistes américains en Haïti en garantissant les droits d’exploitation des ressources minérales comme l’or et en dictant le salaire minimum dans les usines textiles à main-d’œuvre bon marché.

Du vin ancien, bouteilles neuves

La GFA représente fondamentalement un reconditionnement des politiques interventionnistes américaines. Ses clauses encourageant la contribution des “groupes de la société civile locale” ne sont qu’une façade qui ne changera pas d’un iota la politique américaine.

Pendant plus d’un siècle, les États-Unis ont violé la souveraineté d’Haïti et sapé sa démocratie en lançant des invasions, en orchestrant des coups d’État et en soutenant des dictateurs. Ariel Henry reste un dirigeant non élu gouvernant par décret et diktat en raison du soutien diplomatique du gouvernement américain et de ses alliés du groupe CORE.

Haïti est un “partenaire” prioritaire de GFA car l’administration Biden veut y maintenir l’hégémonie américaine. Un accord pour mettre en œuvre la GFA en Haïti pourrait aider à faciliter une quatrième occupation militaire américaine du pays. Compte tenu de la croissance des groupes armés haïtiens au cours des dernières années, les troupes américaines seraient probablement confrontées à une résistance bien plus féroce que lors de leurs interventions de 1915, 1994 et 2004.

Avec sa résolution 2645 du 15 juillet 2022, le Conseil de sécurité de l’ONU reste également «saisi de la question» concernant Haïti, bien qu’en vertu du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, et non du chapitre 7, qui autorise le déploiement d’une force multinationale de «maintien de la paix». . Bien que la Russie ou la Chine y opposent leur veto, il reste la possibilité que le Conseil de sécurité décide de déclarer Haïti « une menace pour la paix et la sécurité internationales » afin de déployer une autre MINUSTAH, la force de « stabilisation » de l’ONU qui a occupé Haïti de 2004 à 2017. Mais l’ACM bilatéral peut éviter cette option.

L’administration Biden veut également empêcher Haïti de développer des relations diplomatiques et des liens économiques plus étroits avec la Russie et la Chine. Certains ont émis l’hypothèse que les États-Unis pourraient avoir donné leur feu vert à l’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 en raison de ses plans présumés de renforcement des relations avec la Russie. Pendant ce temps, Haïti reste l’un des 14 pays au monde à reconnaître Taiwan comme une nation indépendante, la soi-disant «République de Chine». La République populaire de Chine a cherché à courtiser Haïti pour qu’il abandonne Taïwan et établisse officiellement des relations diplomatiques avec lui, tout comme la République dominicaine voisine l’a fait en 2018. En 2017, la Chine a proposé de réviser l’infrastructure en ruine de Port-au-Prince avec une aide de 4,7 milliards de dollars si Haïti le reconnaissait et rejoignait son initiative « One Belt, One Road ». Jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit, et la GFA vise à maintenir les choses ainsi.

Washington craint qu’Haïti, désespérée, n’approche les BRICS (une alliance du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud), à la recherche d’investissements, d’aide et de commerce. La plupart des Haïtiens estiment que les conseils et l’aide du gouvernement américain ont eu des effets dévastateurs sur l’économie, le secteur agricole, les droits de l’homme et la souveraineté d’Haïti, et les considèrent au mieux avec scepticisme.

Il n’est pas étonnant que l’administration Biden cherche à éloigner les prétendants multipolaires – BRICS ou autres – en associant Haïti à la GFA.

Qui peut légitimement négocier au nom d’Haïti ?

Il reste également difficile de savoir comment la GFA peut être mise en œuvre en Haïti de si tôt. Qui a le pouvoir de négocier des accords bilatéraux au nom des Haïtiens, enfermant Haïti dans des accords de « consolidation de la paix » dans le cadre de l’ACM qui pourraient durer une décennie ? Ariel Henry n’a certainement pas la légitimité ou l’autorité. C’est l’une des raisons pour lesquelles Washington pousse si obstinément pour des élections rapides.

Si Ariel Henry continue de faiblir dans sa mission de fournir un gouvernement élu, Washington pourrait se tourner vers l’autre secteur de la bourgeoisie haïtienne qui se dispute le contrôle du gouvernement, le groupe Montana Accord, dirigé par des personnalités comme Magali Comeau Denis et Ted Saint Dic, qui ont soutenu les coups d’État contre le président Jean-Bertrand Aristide.

L’Accord de Montana est vague sur sa position internationale, son article 45b spécifiant la nécessité d’une «réévaluation de la représentation diplomatique d’Haïti» sur la base d’une «feuille de route» élaborée par les organisations qui soutiennent l’Accord. Alors que le «Monitoring Office» (BSA) du groupe Montana a sélectionné des dirigeants intérimaires pour un gouvernement de transition – Fritz Alphonse Jean, ancien gouverneur de la Banque centrale d’Haïti, en tant que président et l’ancien sénateur Steven Benoit en tant que Premier ministre – ils ne seraient pas non plus élus au suffrage universel officiels et leur calendrier pour les élections est d’au moins deux ans, ce qui, selon Washington, est sûrement trop long à attendre. Bien que le parti de Jean-Bertrand Aristide, la famille Lavalas, et le groupe de base anti-impérialiste MOLEGHAF basé à Fort National se soient retirés, il reste des membres nominalement de gauche dans la coalition de l’Accord du Montana, ce qui peut également rendre Washington mal à l’aise.

Certains de ces groupes de la « société civile » ont signé une récente lettre ouverte au président Joe Biden. Les auteurs ont été clairs : « Le peuple haïtien exige avec force son indépendance confisquée, sa liberté de choisir désormais par lui-même et pour lui-même ses dirigeants ainsi que le orientation politique, économique et sociale à donner à leur pays ». De telles déclarations n’augurent rien de bon pour qu’Haïti rejoigne tout “partenariat” avec le gouvernement américain dans le cadre de la GFA.

Travis Ross est un enseignant basé à Montréal, Québec. Il est co-rédacteur en chef du Projet d’information Canada-Haïti. Ses articles ont été publiés dans Truthout, Haïti Liberté et Rabble.ca.