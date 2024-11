L’arrogance du président de la France esclavagiste

Sans vouloir défendre les marionnettes du Conseil Présidentiel de transition installées par le Département d’État Américain à travers les pays valets de la CARICOM, nous nous trouvons dans l’ambivalence de dénoncer l’’arrogance et l’audace du président de la France Emmanuel Macron qui cherche à blâmer les Haytiens pour la détérioration de la situation économique, sociale et sécuritaire d’Hayti. Sans honte, Emmanuel Macron ne se souciait d’aucun protocole pour dénoncer et qualifier de « Con » les membres du Conseil Présidentiel de transition pour avoir osé révoquer leur pion, le Premier ministre Garry Conille. Quelle déception!

Qui pis est, le misérable président Français a dédouané la France et les États-Unis d’Amérique de toute responsabilité dans la débâcle économique d’Hayti et ses problèmes politiques à l’aube du 2ème centenaire de la rançon de l’indépendance de 150 millions de franc or par Charles X en 1825. Le misérable président Français a vite oublié le complot Chirac-Devillepin en 2004 pour renverser le gouvernement constitutionnellement élu de Jean Bertrand Aristide qui depuis nous a embourbés dans cette descente aux enfers. Ce ne sont pas les Haytiens qui ont tué Hayti! Ce sont les politiques d’ajustement structurel et les dettes illégitimes imposées par la France et les États-Unis aux dirigeants soumis Haytiens à travers les institutions financières internationales (Fond Monétaire International, Banque Mondiale, BID) qui ont ruiné et tué Hayti.

Nous ne voulons en rien apprendre au Président de la France (keke rose) déboussolé par ses défaites politiques et diplomatiques en Afrique et en Ukraine qu’Hayti est un Pays Indépendant et libre; cependant les pratiques politiques et diplomatiques des dirigeants soumis en Hayti ont facilité cette arrogance et la discrimination des racistes transatlantiques.

Seule une révolution Socialiste en Hayti peut mettre fin au régime politique pro-impérialiste et la soumission de nos dirigeants aux anciennes puissances esclavagistes et colonialistes et non une quelconque conférence nationale entre les petits bourgeois opportunistes pour se positionner comme le prochain champion de l’impérialiste.

Seule une révolution Socialiste en Hayti dans le cadre d’une mobilisation permanente des masses populaires organisées et conscientisées peut renverser la domination impérialiste sur Hayti, stopper le pillage néocolonial et éliminer le gaspillage des ressources de l’État en luttant efficacement contre la corruption.

Seule une révolution Socialiste en Hayti peut mettre fin a l’arrogance et à la haine des dirigeants des puissances néo-colonialistes, et pour atteindre l’objectif d’une révolution socialiste en Hayti, et nous ne cesserons jamais de répéter Ernesto Che Guevara : « Sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire », il nous faut nous inspirer du marxisme-léninisme dans cette lutte acharnée contre la domination des commerçants du secteur privé et des oligarques de la classe politique sous domination de l’impérialisme Américain et Français. Il nous faut une organisation autonome et indépendante des prolétaires d’Hayti, un Parti de lutte qui lutte pour l’émancipation socio-économique et politique des masses populaires en leur engageant dans leur propre bataille révolutionnaire. « Je ne suis pas un libérateur disait Che Guevara, les libérateurs n’existent pas, le peuple se libère »!

Plus longtemps que les masses populaires ne sont pas organisées et conscientisées, plus longtemps elles n’arriveront pas à identifier leurs ennemis de classe, plus leur exploitation durera, plus leur domination et leur souffrance seront prolongées.

Si réellement nous voulons entamer une lutte de libération nationale, nous devons construire une organisation de lutte en Hayti, il nous faut reconstruire une véritable idéologie de la transformation révolutionnaire et socialiste, et on doit agir vite!

Progressistes de tous les pays, unissons-nous pour une lutte de libération nationale d’Hayti.

Liberté ou La Mort! La Patrie ou La Mort!