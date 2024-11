La sociologie ne doit pas être au service de l’apartheid

Lettre ouverte au Congrès de l’Association latino-américaine de sociologie

Chers enseignants, étudiants et chercheurs en sociologie,

En tant que dominicaine, sociologue diplômée de l’Université autonome de Saint-Domingue (UASD) et activiste social, j’ai été encouragée à écrire cette lettre publique aux participants au Congrès de l’Association latino-américaine de sociologie (ALAS). Le rôle joué par les autorités gouvernementales dans cet événement est regrettable, compte tenu des violations massives des droits humains perpétrées depuis 2021, avec une campagne d’expulsions massives illégales et inconstitutionnelles qui touchent les immigrants haïtiens et les Dominicains d’origine haïtienne. Cette campagne viole le système juridique interne et tous les engagements internationaux acquis par l’État dominicain.

Je crois que la pensée critique est incompatible avec la servilité face au pouvoir, et encore plus lorsque le pouvoir est exercé pour écraser les droits de l’homme. C’est pourquoi je crois pouvoir faire appel à la solidarité de ceux qui visitent notre pays pour participer à ce Congrès et qui n’ont aucun engagement envers la politique officielle dominicaine.

Ils doivent savoir que le gouvernement dominicain poursuit une politique de racisme d’État de longue date, qui comprend des événements marquants tels que le massacre d’Haïtiens et de Dominicains d’origine haïtienne en 1937, au cours duquel environ vingt mille personnes ont été assassinées par l’État ; le travail forcé institutionnalisé dans l’industrie sucrière au détriment des travailleurs haïtiens et dominicains d’origine haïtienne pendant un siècle ; la décision inconstitutionnelle 168-13 qui, en 2013, a dénationalisé rétroactivement plusieurs générations de Dominicains d’origine haïtienne ; et l’actuelle campagne de déportation massive officiellement dirigée contre la communauté immigrée haïtienne mais qui touche également les Dominicains d’origine haïtienne et même les Dominicains noirs et d’autres nationalités en raison du caractère massif des détentions arbitraires.

Ces politiques racistes ont conduit à la condamnation de l’État dominicain dans le système interaméricain des droits de l’homme et à l’adoption de mesures de protection en faveur des défenseurs des droits de l’homme persécutés.

Sur les plus de deux cent mille personnes qui ont été rétroactivement déchues de leur nationalité dominicaine parce qu’elles avaient des parents ou des grands-parents haïtiens, seules environ trente mille ont retrouvé leurs papiers. Celui qui leur écrit est l’un d’eux. Cependant, la restitution n’a pas été totale, puisque l’État a créé un registre d’état civil ségrégué racialement pour des personnes comme moi. Pour les autres personnes touchées par la décision 168-13, les conséquences ont été pires, la majorité étant devenues apatrides et vulnérables aux descentes de l’immigration.

Le gouvernement se targue d’avoir atteint le record d’environ un demi-million d’expulsions de 2021 à ce jour. Le 2 octobre 2024, coïncidant avec la commémoration du massacre du persil de 1937, le président Luis Abinader a annoncé un quota de 10 000 expulsions hebdomadaires. Cet objectif officiel vise à procéder à plus de cinq cent mille expulsions l’année prochaine. Selon les dernières estimations de l’Institut national des migrations, une institution gouvernementale, il y aurait un peu plus de cinq cent mille immigrants haïtiens dans le pays. De telle sorte que l’objectif officiel pointe vers le nettoyage ethnique.

Même si, pour diverses raisons, cette politique ne peut pas réussir, entre autres parce que le gouvernement lui-même utilise intensivement la main-d’œuvre immigrée haïtienne dans la construction d’infrastructures, ironiquement même pour construire un mur frontalier inspiré du mur de Trump, le simple fait de sa formulation est un avertissement, cela devrait trouver un écho dans toute notre région. Même si le gouvernement ne réalise pas le nettoyage ethnique proposé, cela augmentera considérablement l’oppression et la misère du secteur le plus marginalisé, exploité et opprimé de la République dominicaine, à savoir la communauté haïtienne et dominicaine d’origine haïtienne. Les descentes d’immigration sont marquées par la violence, avec de nombreux rapports faisant état de disparitions forcées, de vols, d’extorsion et de violences sexuelles.

Ce quota de dix mille expulsions hebdomadaires implique la saturation des infrastructures précaires des centres de détention de migrants. Pour respecter ces quotas, les forces militaires et policières ont recours à des arrestations arbitraires basées uniquement sur le profilage racial, à des perquisitions de domiciles et d’établissements commerciaux sans ordonnance du tribunal, à des détentions de mineurs séparés de leurs familles, entre autres violations systématiques des procédures régulières, selon le ministère dominicain de la loi de l’immigration et la Constitution. Nous sommes confrontés à un état d’exception non formellement approuvé par le Congrès.

Tout cela est idéologiquement justifié en affirmant qu’il existe une prétendue menace de l’immigration haïtienne à la sécurité et à la souveraineté nationales. Nous savons déjà ce que cela signifie, définir qu’un groupe social est une menace pour l’État.

L’immigration haïtienne a construit le pays, elle a été la base de sa première et principale industrie, le sucre, tout au long du 20ème siècle, aujourd’hui c’est la classe ouvrière haïtienne qui construit les hôtels dans lesquels logent beaucoup d’entre vous, c’est elle qui plante et récolte du café, du riz et d’autres produits agricoles. Nous avons construit ce pays, nous l’avons nourri, nous avons enrichi sa classe dirigeante, et au lieu de reconnaître nos droits dans des conditions d’égalité devant la loi, le régime nous décrit comme une menace pour la souveraineté et la survie de l’État dominicain et nous menace avec un nettoyage ethnique.

La République Dominicaine, avec ses belles plages et ses bâtiments coloniaux qui attirent tant de touristes, a été configurée comme un État dans lequel l’accès à la nationalité est conditionné par la race. Dans lequel des milliers de personnes d’une race opprimée survivent dans des conditions de semi-esclavage et d’exploitation, et si elles revendiquent leurs droits, elles sont fusillées, détenues et expulsées, comme cela s’est produit cette année au Consortium Central du Sucre. Un pays où les femmes enceintes sont détenues dans des hôpitaux, emmenées dans des centres de détention surpeuplés puis expulsées du pays. Dans lequel les garçons et les filles sont séparés de leurs parents. Un État qui détient massivement les Noirs et ne reconnaît même pas leur droit à l’assistance juridique. Bref, un État où la race opprimée n’a pas de droits politiques, économiques ou sociaux, telle est la situation des immigrants haïtiens et des Dominicains dénationalisés d’origine haïtienne. C’est un régime d’apartheid.

Quelles responsabilités cela implique-t-il de tenir le Congrès ALAS dans un pays sous le joug de l’apartheid ? J’espère que vous réfléchirez à ce grave problème lorsque vous adopterez vos résolutions, préparerez les futures déclarations de l’ALAS et, je l’espère, vous exprimerez publiquement en solidarité avec notre communauté persécutée, pour la dignité, l’égalité et les droits de l’homme.

Reconoci.do 7 novembre 2024

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine

11 novembre 2024