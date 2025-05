La République dominicaine et le racisme comme politique d’État

Sous le gouvernement de Luis Abinader, la politique systématique de persécution contre la population haïtienne et les Dominicains d’origine haïtienne s’est intensifiée. Raids, militarisation des hôpitaux et destruction de quartiers entiers témoignent d’une offensive de l’État dont les racines historiques sont liées au racisme de l’élite dominicaine.

Cette semaine, le gouvernement dominicain a mis en œuvre les nouvelles mesures d’immigration déshumanisantes, allant de la répression et du démantèlement de quartiers entiers racisés – comme Matamosquito, dans la province de La Altagracia – à la militarisation des maternités et au refus de soins médicaux aux femmes noires enceintes. Ces mesures sont le résultat d’une chaîne d’événements qui perpétuent le racisme d’État, ont des implications historiques et, loin de s’attaquer sérieusement à un plan de régularisation, aggravent la situation sous un faux discours de solidarité.

Le gouvernement de l’homme d’affaires Luis Abinader en République dominicaine met en œuvre un programme politique où le racisme est une politique d’État. Depuis son arrivée au pouvoir en 2020, il a placé le danger d’une prétendue « invasion silencieuse » au cœur de son programme et de son discours politiques, afin de détourner l’attention des troubles populaires causés par la privatisation et la détérioration des services publics, la corruption et l’improvisation de son gouvernement, la surexploitation des biens communs, les violences policières, la forte inflation, la faim et l’appauvrissement systématique des communautés racialisées et des bidonvilles. Il a recouru à une rhétorique patriotique historiquement déformée par les élites politiques et économiques du pays et massivement relayée par les médias. Nous assistons à l’une des vagues les plus racistes et déshumanisantes contre les populations haïtiennes et dominicaines d’origine haïtienne de ces dernières décennies, motivée par des groupes ultranationalistes qui semblent dicter au gouvernement la manière dont la violence doit être appliquée, selon un système de ping-pong où les premiers agitent et les seconds réagissent.

En septembre dernier, le groupe paramilitaire ultranationaliste et fasciste de l’Ancien Ordre Dominicain a mené une mobilisation nourrie par des discours de haine et un racisme anti-haïtien dans la capitale de la République dominicaine, créant un dangereux précédent dans le pays, 87 ans après le massacre de Perejil, qui a fait plus de 20 000 victimes noires le long de la frontière par le dictateur Rafael Leonidas Trujillo en 1937. Le gouvernement a réagi en annonçant des déportations massives de plus de 10 000 personnes chaque semaine, en fermant les frontières et en déployant tout le dispositif institutionnel du racisme anti-noir pour nier la dignité de la population haïtienne noire et des Dominicains d’origine haïtienne, réduits à l’état de sous-humanité en raison de leur couleur de peau et de leur culture.

L’Ancien Ordre Dominicain a appelé à une nouvelle marche « patriotique » le 30 mars dans la communauté de Friusa, située dans la zone de Bávaro, dans le district touristique municipal de Verón-Punta Cana, province de La Altagracia. Friusa est une communauté ouvrière pauvre qui abrite depuis plusieurs décennies des familles noires haïtiennes et dominicaines, dont certaines se sont vu refuser la citoyenneté par la loi 168-13. Le gouvernement a réagi en intervenant militairement dans la région et en réprimant violemment la population. Entre le 6 et le 10 avril, trois travailleurs ont été assassinés par le gouvernement dominicain dans des circonstances obscures au sein de la communauté de Friusa.

Le 6 avril 2025, dans un discours national en réponse à la marche, Abinader a annoncé 15 mesures racistes, arbitraires et inconstitutionnelles visant à intensifier la traque des Haïtiens et des Dominicains d’origine haïtienne dans le pays. Ces mesures comprennent une militarisation accrue le long de la frontière, l’accélération de la construction du mur frontalier et l’obligation pour le personnel hospitalier du Système national de santé (SNS) d’ériger des barrières à l’accès aux services de santé pour les personnes noires, notamment en exigeant une pièce d’identité, une preuve d’emploi dans le pays et une preuve de résidence. De plus, le président a annoncé la nomination de Milton Ray Guevara au poste de coordinateur d’une commission chargée de réguler la présence de travailleurs sans papiers dans les secteurs porteurs de l’économie. Guevara était président de la Cour constitutionnelle au moment de la décision 168-13, qui a rétroactivement déchu de leur nationalité des milliers de Dominicains d’origine haïtienne dans le pays. Il a également nommé le journaliste Miguel Franjul, directeur de Listín Diario, l’un des journaux les plus réputés du pays, coordinateur de l’Observatoire citoyen sur le fonctionnement de la politique migratoire, démontrant ainsi l’engagement des médias traditionnels en faveur de l’hégémonie.

Hier, le ministre de l’Intérieur et de la Police, Faride Raful, a annoncé une opération de « contrôle de l’immigration » à Matamosquito et Friusa, en collaboration avec le ministère de la Défense, dans le cadre de la politique migratoire définie par le président Abinader pour « faire face à la situation migratoire », qui se traduit par des expulsions forcées, des destructions d’habitations, des chasses à l’homme et des persécutions contre les personnes noires. Le nouveau protocole a commencé à être mis en œuvre dans 33 hôpitaux publics le lundi 21 avril. Les principales maternités ont été militarisées et des dizaines de femmes noires enceintes ont été arrêtées et déportées, violant ainsi cruellement les traités relatifs aux droits humains signés par l’État dominicain.

Ces mesures inhumaines ont été largement rejetées par les organisations sociales, antiracistes, de défense des droits humains et de gauche, qui les ont qualifiées non seulement d’inhumaines, mais aussi dangereusement proches des idéologies de haine qui ont déjà causé tant de souffrances dans l’histoire de l’île. Ces mesures sont prises par un gouvernement qui véhicule un discours de solidarité avec Haïti tout en agissant de manière criminelle sur la question de l’immigration. Il a atteint l’ignominie de refuser des soins médicaux aux femmes noires enceintes et a choisi, par commodité, d’esquiver la question cruciale : les responsabilités d’un secteur économique intouchable qui profite et profite de l’absence de régularisation et préfère accabler le pays voisin de déficiences structurelles.

Comme l’a dit Ochy Curiel, penseur décolonial dominicain, pour comprendre la montée du racisme en République dominicaine, il faut avoir la mémoire longue, analyser les événements survenus au présent mais originaires du passé, et qui affectent non seulement les Haïtiens noirs, mais aussi les Dominicains d’origine haïtienne. Cela inclut la décision 168-13, qu’elle décrit dans son livre « Un coup d’État » comme un génocide civil : une nouvelle forme de racisme institutionnel, prolongement du racisme anti-haïtien de longue date, entretenu par les élites dominicaines dans la consolidation d’un projet national eurocentrique, blanc et hispanique.

*Esther Girón : Militante afroféministe et fondatrice du collectif antiraciste Aquelarre Bonao.

Pagina12. 25 Avril 2025

Rebelión 08 Mai 2025