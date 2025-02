La gauche dominicaine déclare : Rubio « persona non grata » !

La gauche dominicaine condamne la visite du secrétaire d’État américain Marco Rubio et le déclare « persona non grata »

La gauche nationale, réunie au sein du Groupe de référence de la Gauche dominicaine (RID), a condamné la visite que le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, effectuera dans le pays à partir de demain, et l’a déclaré « persona non grata ».

Dans une longue déclaration, le RID a accusé le responsable du gouvernement de Donald Trump d’ « ingérence, arrogante et humiliante envers plusieurs pays ».

Les expulsions massives annoncées par le gouvernement nord-américain contre tous les immigrants arrivés aux États-Unis sans visa, et pour cette raison il les traite de criminels, et leurs intentions de s’emparer du canal de Panama, ainsi que de tenter de contrecarrer les projets du Nicaragua de créer une autre route interocéanique avec la Chine, sont mises en évidence dans le texte du RID.

En ce qui concerne la République dominicaine, il a déclaré qu’il estime que Rubio « vient donner les lignes directrices » à Trump « au gouvernement servile de Luis Abinader et du Parti révolutionnaire moderne (PRM), qui s’est caractérisé par sa soumission totale et son comportement de gouverneur colonial aux lignes directrices de l’empire américain ».

Nous condamnons la visite du secrétaire d’état des Etats-Unis Marco Rubio pour interférence, arrogante et humiliante à plusieurs pays du continent américain. Marco Rubio : gendarme au service des neonazi, la terreur imposée par la force et l’imposition des canons.

La Référence de la Gauche Dominicaine -RID- rapporte que la menace et l’imposition, par des moyens de coercition, de sanctions économiques et financières font partie des caractéristiques du gouvernement de Donald Trump, depuis son arrivée au pouvoir le 20 janvier 2025 ; Les responsables de ce gouvernement et son secrétaire d’État Marco Rubio n’ont pas compris que nous vivons à une époque de multipolarité, de consensus et de coexistence pacifique entre les nations.

POUR LE RID, les expulsions massives que le gouvernement nord-américain a annoncées contre tous les immigrants de Colombie, du Mexique, du Venezuela, de Cuba, d’Équateur, du Costa Rica, du Honduras, du Nicaragua, entre autres, avec l’accusation que les milliers de travailleurs vivant aux États-Unis sont des criminels qui, selon eux, « résident irrégulièrement sur leur territoire », se sont heurtés à la position ferme et provocante des gouvernements de Colombie et du Mexique.

SELON LE RID, le président colombien Gustavo Pedro s’est opposé à l’expulsion des citoyens colombiens comme criminels, menottés avec des chaînes et rapatriés à bord d’avions militaires américains, violant ainsi les droits humains les plus fondamentaux de ces citoyens ; Donald Trump a menacé la Colombie d’imposer des sanctions tarifaires de 25 % sur tous les produits et articles fabriqués en Colombie.

Le RID NOTE que, de manière arrogante et arrogante, Donald Trump a accusé le gouvernement mexicain d’avoir des liens et des alliances avec des groupes criminels dédiés à la vente et à la consommation de drogues comme le fentanyl, les drogues synthétiques, entre autres. De manière courageuse, ferme et déterminée, le gouvernement du Mexique, par la voix de sa présidente Claudia Sheinbaum Pardo, a affirmé aux États-Unis qu’ils n’avaient jamais combattu la consommation de drogue sur leur territoire, ni empêché que les armes de guerre provenant de ce pays et destinées aux groupes criminels soient contrôlées par eux ; Cette justification du fentanyl est d’imposer des droits de douane de 25 % sur les produits et articles fabriqués au Mexique.

La Référence de la Gauche Dominicaine -RID- rapporte que les pressions et les impositions ont atteint le Panama, sous prétexte que le Canal de Panama est contrôlé en termes économiques et militaires par des entreprises chinoises et que le gouvernement servile et laquais de José Raúl Mulino, a cédé à la pression de l’envoyé de Donald Trump, Marco Rubio, pour que le Canal de Panama, les zones utilisées par les entreprises chinoises soient libérées et que ces zones passent sous le contrôle direct des États-Unis ; démontrer aux Américains qu’ils ont le contrôle économique et stratégique de cette zone du canal ; De plus, le président du Panama a promis d’empêcher que son territoire soit utilisé comme route pour atteindre le territoire nord-américain et d’expulser tous les immigrants qui se trouvent dans la région de Marien.

POUR LE RID, la tournée que Marco Rubio fera, à travers le Costa Rica et son gouvernement au service de la bourgeoisie et de l’oligarchie, est d’empêcher le Nicaragua et les entreprises chinoises de construire un canal, d’où la nouvelle route partirait d’un port qui serait construit à Bluefields, la principale ville de la région autonome du sud des Caraïbes, elle traverserait la partie centrale du Nicaragua, à travers le lac Xolotlán, et repartirait par le port de Corinto, dans le Pacifique. Le projet aurait un tracé qui s’étendrait sur environ 445 kilomètres de long, avec une largeur comprise entre 290 et 540 mètres et une profondeur de 27 mètres ; Avec cette visite de Marco Rubio, il s’agit pour le gouvernement du Costa Rica d’officialiser une alliance avec d’autres gouvernements au service des intérêts nord-américains.

En outre, nous pensons que Rubio fixe les lignes directrices du président américain récemment assermenté, Donald Trump, au gouvernement inféodé de Luis Abinader et du Parti révolutionnaire moderne (PRM), caractérisé par sa soumission totale et son comportement de gouverneur colonial aux lignes directrices de l’empire américain.

Le RID souligne que la visite de Marco Rubio prévue le 5 février 2025 au pays de Duarte, Luperón, Caamaño, Manolo Tavares Justo et de tous les révolutionnaires qui ont défendu avec bravoure, courage et détermination la souveraineté et l’autodétermination de notre peuple pour établir notre politique nationale et internationale selon les convenances des ouvriers, des paysans, des professionnels, des femmes au foyer et de tous les secteurs populaires ; Nous comprenons que Marco Rubio a pour mission que le gouvernement fantoche de Luis Abinader renforce les structures qui répondent aux intérêts de la bourgeoisie, une oligarchie qui défend la livraison de nos richesses aux entreprises du grand capital nord-américain, canadien et européen.

La Référence de la Gauche Dominicaine -RID- affirme qu’il viendra pour que le gouvernement Perremeísta, ses complices et son groupe d’opposition, soutiennent l’approfondissement des pressions pour renforcer les blocus économiques et commerciaux contre les gouvernements de Cuba, du Venezuela, du Nicaragua et du Mexique, qui ont maintenu haut l’indépendance, la souveraineté et l’autodétermination de leurs peuples et ont condamné la politique interventionniste de l’ancien colosse nord-américain.

Le RID continue qu’avec la visite de Rubio, la livraison de nos ressources naturelles et minières aux États-Unis et aux sociétés d’exploitation telles que Barrick Gold se poursuivra et sera renforcée, et la présence militaire américaine sur l’île augmentera, tant sur le territoire dominicain, où ils ont déjà une base à Pedernales, qu’en Haïti voisin.

Le RID est convaincu qu’une autre des lignes directrices que Marco Rubio est venu esquisser pour Luis Abinader, qui s’est comporté comme un gouverneur de colonie, est la conviction de la manière dont doit agir le pays, devenu un narco-État, un blanchisseur d’argent, un niveau élevé de corruption parmi les politiciens, les capitalistes, les militaires, la police, les fonctionnaires et un siège de complices pour plusieurs criminels échappant à la justice d’autres pays ; ainsi que la gestion ratée et frustrée que le PRM et Luis Abinader ont développée en réponse à l’engagement pris avec le pays.

Dans le même temps, la gauche révolutionnaire, progressiste et anti-impérialiste dénonce et rejette la politique hypocrite de double race, raciste, nazi-fasciste et violant les droits de l’homme de Donald Trump contre les immigrants arrivant sur le territoire continental des États-Unis, en promouvant une expulsion massive et abusive d’un pays, dont ils ont été une partie importante du développement que cet empire en déclin a pu réaliser.

Le RID, en tant qu’expression de la gauche révolutionnaire, aux côtés des secteurs progressistes et anti-impérialistes, réaffirme que Marco Rubio n’est pas seulement un véritable homme politique de l’empire américain, mais qu’il est l’expression extrême du fascisme nazi, du ressentiment et l’allié le plus fiable que Donald Trump a trouvé pour continuer à appliquer la politique de blocus, de sanctions, de guerre hybride, d’invasions, de tentatives d’assassinat, de violation du droit au commerce international, à la souveraineté, à l’autodétermination, aux coups d’État, à l’ONU, pour imposer des gouvernements marionnettes qui répondent et défendent les intérêts d’un empire qui n’impose plus le destin de la planète à sa guise, mais qui nous fait déjà face à la présence d’un monde multipolaire.

Pour cette raison, nous refusons la visite et déclarons votre presence non grata.

Seule l’unité du peuple sauve le peuple

Le peuple de Duarte, Caamaño, Luperon, Bolívar, Martí, Sandino et Fidel, gagnera !

Le Comité Exécutif 4 février 2025