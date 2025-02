Le CPT sombre dans le ridicule !

Une semaine après que Voltaire est allé prier la sainte Vierge Marie au Vatican, les États-Unis du président Républicain Donald Trump ont gelé le financement octroyé par l’ancien président démocrate Joe Biden destiné à financer la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MMSS).

Qui pis est, le même jour, 4 février, occasion de la commémoration de l’abolition française de l’esclavage, 70 soldats des forces aériennes du Salvador atterrissent dans le pays pour renforcer la mission sans mission que dirige le Kenya.

Ont été présents à l’aéroport pour accueillir ces salvadoriens, l’actuel président du Conseil présidentiel Leslie Voltaire, accompagné du commandant en chef de la MMSS, Godfrey Otungue, du directeur général de la police haïtienne, Rameau Normil, ainsi que l’ambassadeur français Antoine Michon et celui du Canada André François Giroux. Cependant pour la première fois, le chef d’orchestre, l’ambassadeur américain n’y était pas pour la supervision. Qu’est-ce qui ne va pas ?

Aux policiers salvadoriens « Un grand merci pour les efforts que vous faites en vue d’augmenter l’effectif de la MMAS et de nous aider à pacifier le pays. Merci à vous qui avez laissé épouses, époux, enfants et amis pour venir nous aider ici » leur a dit Voltaire, mais cette aide n’est pas gratuite, Leslie, il faut aussi les payer. Comment allez-vous faire, déjà les kenyans sont très récalcitrants du fait du retard de leur payement. Qui va le faire, c’est la question que vous devriez être en train de vous poser avant de recevoir ces valeureux salvadoriens.

Mais y-a-t-il preuve plus conséquente de la nullité de ce Conseil présidentiel de transition, quand la majorité des partis qui avaient envoyé leurs représentants au sein de cet outil construit par l’impérialisme américain leur ont retiré leur support soit pour corruption sinon pour incapacité sans doute de répondre aux objectifs du moment.

Et même le parti Fanmi Lavalas, qui sans doute serait dans la course à la présidence, dans une note rendue publique se démarque complètement de l’agissement de son pion en la personne de Leslie Voltaire qui lors de sa visite en France a tout bonnement déclaré la date des élections en novembre prochain et d’un quelconque referendum au mois de mai 2025. Il a également indiqué qu’en plus des départements de l’Ouest et de l’Artibonite qui sont perturbés par l’insécurité, les élections pourraient bien avoir lieu dans les 8 autres départements.

Par la grâce du Pape François, tout se passera miraculeusement dans le pays. Dites-moi M. Leslie, vous devriez aller plus souvent au Vatican….Pour le ridicule, vous et vos acolytes du CPT, vous êtes franchement imbattables !

Fanmi Lavalas pour sa part, critique cette approche. Il qualifie cette démarche du CPT, de mascarade, de démagogie. La note poursuit que « Tout citoyen a droit à une vie paisible chez lui, à la liberté de mouvement, au droit de se nourrir, de recevoir des soins de santé et d’éducation, ainsi que le droit d’empêcher les gangs de prendre complètement le contrôle du pays »

De plus, le CPT annonce le carnaval dans un pays qu’il dénonce comme ayant une insécurité sans pareille. La triste réalité est que ce pouvoir aveugle et sourd tire le rideau sur les vrais problèmes des masses populaires. Car ils sont tous incapables d’organiser le pays sans piller ces finances. Ils sont incapables de prendre en compte la réalité. Et dans ce cas, c’est le néant logique du ridicule, et de la démagogie qui se perpétue !