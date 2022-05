Insécurité : deux hôpitaux ferment leurs portes !

By

La docteure Benetty Augustin, 44 ans, une pédiatre spécialisée dans la prise en charge des enfants épileptiques qui travaillait à la clinique d’épilepsie de l’hôpital Saint-Damien de Tabarre, a été enlevée le jeudi 5 mai vers 6 h 30, à Laboule 12, Pétionville.

Suite à cet enlèvement les hôpitaux St. Luke et St. Damien pour exiger la libération d’Augustin ont fermé catégoriquement leurs portes et selon un responsable « Tous les services sont fermés ; nous ne prenons même pas les urgences ».

Les médecins et autres agents de santé continuent à être de plus en plus victimes de ce phénomène criminel. Ainsi, le mardi 17 mai 2022, à Port-au-Prince, alors qu’il s’apprêtait à rentrer chez lui, le docteur orthopédiste Jacques Pierre-Pierre, directeur médical à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH), a été enlevé à la ruelle Waag, par des individus à bord d’une voiture de marque Toyota Land Cruiser.

« Il ne sert à rien d’accumuler des malades dans un endroit appelé hôpital s’il n’y a pas d’équipe médicale pour les aider », a déclaré le Dr Richard Frechette, médecin et prêtre catholique romain qui a fondé l’orphelinat Nos Petits Frères et Sœurs et le St. Luke Foundation en Haïti.