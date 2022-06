Haïti souffre de la tourmente créée par les États-Unis

Haïti est en train de s’effondrer dans sa capacité à fonctionner en tant que pays au quotidien. La moitié de sa population n’a pas accès à l’eau potable et a du mal à trouver suffisamment de nourriture pour se nourrir et nourrir sa famille. Les services sociaux – éducation, routes, soins de santé publics en cette période de pandémie – et d’autres types d’infrastructures sociales et physiques ont presque disparu.

Haïti ne s’était pas remis d’un tremblement de terre majeur en 2010 qui a dévasté Port-au-Prince et fait des centaines de milliers de morts ou de sans-abri, lorsqu’un autre tremblement de terre a frappé le sud d’Haïti en 2021. Il n’y a pas eu de réponse adéquate à la dévastation des tremblements de terre ou à celle des ouragans et des tempêtes tropicales. Les travailleurs et les agriculteurs appauvris se sont retrouvés face à un avenir auquel ils avaient peu d’espoir de survivre.

Ce chaos s’est maintenant intensifié, car la structure gouvernementale d’Haïti s’est effondrée. L’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 – dont les auteurs ultimes n’ont toujours pas été découverts – et l’incapacité des politiques haïtiens, année après année, à convoquer des élections ont approfondi cette dérive incertaine. La menace a été accrue par la capacité des criminels à kidnapper presque n’importe qui dans un but lucratif, obligeant même les passagers des bus à payer une rançon.

En plus de la corruption galopante et de la dissolution du système politique, la réalité quotidienne est devenue encore plus éprouvante pour la population, puisque l’inflation a grimpé à près de 27 %, la plus élevée depuis 19 ans. Lorsque le “Five Second Gang” s’est emparé du principal palais de justice d’Haïti par la force des armes (et probablement avec de l’aide interne) et a commencé à vendre ses meubles, tels que des climatiseurs et des ordinateurs, sur le marché public, les flics ont refusé d’agir, affirmant qu’ils ne l’avaient pas fait. [Ils n’] ont [pas] les armes lourdes dont ils ont besoin pour correspondre à la puissance de feu du gang.

Rôle des États-Unis dans la catastrophe haïtienne

Les États-Unis, avec l’aide de la France, ont joué un rôle dominant dans la création de l’effondrement actuel d’Haïti, tandis que la présence de l’ONU sous différentes formes a laissé les États-Unis jeter un voile sur son rôle.

Fin février 2004, avec des forces insurgées à la périphérie de Port-au-Prince, les États-Unis ont enlevé le président démocratiquement élu Jean Bertrand Aristide et son épouse, Mildred Trouillot, et les ont transportés par avion en République centrafricaine. Les troupes américaines, ainsi que des contingents français et canadiens, ont mis en place un gouvernement intérimaire en Haïti. Celui-ci a ensuite été remplacée en juin par la mission onusienne MINUSTAH, acronyme de son nom en français. Treize ans et 7 milliards de dollars plus tard, la MINUSTAH a été remplacée par le BINUH – un acronyme français pour le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Sa mission se limitait à superviser les flics et le système judiciaire. Le mandat du BINUH doit maintenant être renouvelé par l’ONU.

David Oxygène, secrétaire général du Moleghaf, a déclaré au site d’information haïtien AlterPresse le 17 juin : « Sous le contrôle des États-Unis, les grandes puissances impérialistes occupent toujours Haïti. La question du renouvellement du mandat du BINUH s’inscrit dans une logique de suppression de la souveraineté d’Haïti, pour que ce soient les organisations internationales qui organisent les élections dans le pays et placent des satellites au pouvoir politique. » Moleghaf est un mouvement progressiste pour la liberté, l’égalité et la fraternité des Haïtiens.

Il semble y avoir des manœuvres en cours concernant le BINUH. Haïti-Liberté, un hebdomadaire haïtien basé à Port-au-Prince et à Brooklyn, a rapporté une rencontre entre Helen La Lime, la cheffe du BINUH et un ancien haut diplomate américain, et l’ancien président Aristide.

Le Nouvelliste, le quotidien haïtien, a rapporté le 17 juin que Lavalas, le parti politique d’Aristide, avait organisé une manifestation aux Cayes, une grande ville du sud-ouest d’Haïti, exigeant qu’Ariel Henry, l’actuel président par intérim, démissionne et qu’Aristide soit nommé président par intérim.

Les États-Unis continuent d’expulser ou de refuser des réfugiés haïtiens

La contribution quotidienne des États-Unis à la catastrophe actuelle d’Haïti est de centaines de déportés. En mai, les États-Unis ont expulsé plus de 4 000 Haïtiens, un record, portant le nombre total de déportés sous l’administration Biden à plus de 25 000. Ceux-ci ont été déportés vers un pays en proie à la crise créée par le colonialisme et l’impérialisme – un pays qui manque de nourriture, d’eau potable, d’abris, de soins de santé, d’emplois et de sécurité physique pour la plupart de ses habitants.

Ces déportés sont ceux que les services de l’immigration et des douanes déterminent comme n’étant pas couverts par le statut de protection temporaire, établi pour certains haïtiens vivant aux États-Unis avant le 29 juillet 2021. Le TPS a alors été accordé en raison des conditions dangereuses en Haïti.

Les agents de la Border Patrol montés à cheval ont refoulé des réfugiés haïtiens à la frontière du Texas. Les garde-côtes américains rebroussent chemin et rapatrient des centaines de pauvres haïtiens fuyant par bateau, généralement des voiliers surpeuplés.

Un certain nombre d’organisations américaines, en particulier l’Alliance noire pour une immigration juste, ont opposé le traitement raciste des Haïtiens à la promesse de l’administration Biden d’accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens – qui sont en grande majorité d’origine européenne blanche.

Workers World 22 juin 2022