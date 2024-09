Garry Conille en visite dans le Grand-Nord

Le jeudi 22 août dernier, le Premier ministre Garry Conille s’est rendu dans la deuxième ville du pays, Cap-Haïtien à la tête d’une délégation composée de certains membres de son gouvernement notamment le ministre de l’éducation nationale et de la Formation professionnelle Antoine Augustin et de celui des Affaires Etrangères et des Cultes, Dominique Dupuy, tous deux originaires du Nord. Il était également accompagné de son chef de cabinet Nesmy Manigat et des membres du corps diplomatique, incluant des représentants des États-Unis, du Canada, de la France, de l’Espagne, du Chili, de la Suisse, des Nations Unies et de l’Union Européenne pour ne citer que ceux-là.

Quel a été l’objectif de cette visite du jeudi 22 au samedi 24 août 2024? Cette tournée serait selon le gouvernement de présenter la feuille de route gouvernementale et de discuter des priorités pour le développement du Nord. Il s’agissait d’effectuer une évaluation des infrastructures au niveau des départements du Nord et du Nord-est, leur potentiel économique et touristique afin de mieux articuler et de mieux orienter les actions gouvernementales en matière de développement de la Région Nord. On est là pour visiter officiellement la région et envisager ensemble des options de solutions afin d’apporter des réponses appropriées aux enjeux socioéconomiques et sécuritaires du pays. Le Nord est l’une des priorités dans les perspectives d’actions de développement intégré et intégral du gouvernement»

Tout d’abord le Premier ministre a visité l’Hôpital universitaire Justinien et le Centre culturel José Marti. Il en a également profité pour rencontrer et dialoguer sur la crise du pays avec certaines personnalités et autorités locales de la région dont les responsables de l’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN) et de l’Office National de l’Aviation Civile (OFNAC).

Le lendemain vendredi 23 août 2024, il s’est rendu dans le département du Nord-Est où, il a visité particulièrement le Parc industriel de Codevi à Ouanaminthe et celui de Caracol et discuté avec leurs responsables.

Des membres des syndicats des travailleurs ont profité pour déclarer à la presse leurs soucis « Nous espérons que la visite du Premier ministre Garry Conille permettra une nette amélioration en ce qui concerne les conditions de travail et l’application des lois ayant rapport à la protection des travailleurs du secteur textile haïtien »

Il a également effectué une courte visite de 10 minutes sur le canal d’irrigation en construction sur la rivière Massacre à Ouanaminthe, dans le département du Nord-Est. C’est le premier officiel qui s’est rendu sur ces lieux depuis le début des travaux en août 2023. Ce que l’ancien Premier Ministre déchu Ariel Henry n’avait jamais daigné faire pour encourager les paysans.

Cependant, il n’y avait aucune préparation même pour rencontrer le comité de gestion du Canal de sorte qu’il ait pu renseigner. Ce fut presque une visite démagogique, dans la mesure où le gouvernement n’avait rien préparé en cette circonstance. Le Premier ministre a seulement laissé entendre : « Aujourd’hui, je suis venu voir, écouter et comprendre »

Au retour du Nord-est, le cortège du Premier ministre a été justement bloqué par des étudiants du campus Henry Christophe de Limonade. Les étudiants voulaient forcer le Premier ministre à visiter le campus universitaire pour constater l’état du campus et son environnement. De sorte que les responsables de l’État haïtien prennent leur responsabilité dans le pays. Comme il a promis de revenir et d’intervenir afin de tout résoudre, on lui a enfin laissé la chance de partir.

Quelles seront les retombées de cette visite de Garry Conille dans le Grand-Nord ? Il s’agit d’attendre pour voir si la démagogie va continuer. Cependant, il a tenu une réunion d’urgence le lundi 26 août 2024 à la Résidence Officielle de Musseau avec les ministres des Affaires Étrangères et des Cultes, des Travaux Publics, Transports et Communications, de l’Agriculture et des Ressources Naturelles pour discuter avec ces ministres sur le Département du Nord. Espérant que ce n’est pas du bluff continu qui est également à la base de sa visite dans le Grand-Nord.