Fini le silence face à la destruction d’Haïti !

La Déclaration antifasciste de Caracas appelle à une solidarité active avec Haïti, dénonçant les interventions étrangères, la crise humanitaire à la frontière avec la République dominicaine et l’impact d’une dette historique imposée par la France. Le document exige des réparations, la justice et un plan d’action global pour sauvegarder la souveraineté haïtienne. Face au silence international, la première nation libre d’Amérique exige un soutien concret pour éviter un nouveau génocide.

Le 28 novembre, dans le cadre du Congrès mondial contre le fascisme, le néofascisme et les expressions similaires organisé en République bolivarienne du Venezuela, la séance plénière de l’Internationale antifasciste a diffusé la Déclaration antifasciste de Caracas. Ce document, soutenu par 1 200 délégués de 76 pays, lance un appel urgent à une solidarité active avec Haïti sous la devise : « Face à la destruction d’Haïti, plus de silence ».

La Déclaration commence par souligner le rôle historique d’Haïti en tant que première nation noire libre d’Amérique latine et des Caraïbes, dont la révolution a enterré le système esclavagiste et a apporté une précieuse solidarité internationale au mouvement indépendantiste du continent. Cependant, cet exploit héroïque a été répondu par la France coloniale par un blocus naval et l’imposition d’une dette de 150 millions de francs, un fardeau qui limite encore aujourd’hui le développement d’Haïti.

Le texte souligne que la demande de réparations d’Haïti auprès de la France « ne vise pas seulement à régler une dette financière, mais aussi à réparer les dommages structurels que ce fardeau impose au développement de son peuple ». La lutte pour les Afro-réparations est reconnue comme un acte de justice historique, soutenu par des militants et des organisations internationales.

La Déclaration dénonce également « le financement par les États-Unis et des gouvernements comme celui de la République Dominicaine de la plupart des armes dont disposent les groupes paramilitaires et criminels en Haïti », soulignant cette situation comme une attaque directe contre la stabilité du pays. En réponse, une future Conférence mondiale de la diaspora haïtienne a été convoquée pour mobiliser la solidarité internationale autour de la souveraineté et de l’indépendance haïtiennes, ainsi qu’une campagne en cours contre tout type d’intervention étrangère.

Le document expose également la crise humanitaire alarmante découlant des actions du gouvernement dominicain, qui, selon la plainte, « applique des expulsions massives avec de graves conséquences humanitaires ». Ce traitement viole les droits internationaux et vise à « exterminer tout vestige d’Haïti », exacerbant les tensions et perpétuant l’exclusion.

L’Internationale Antifasciste appelle à construire des alliances entre les peuples qui subissent les effets du système mondial de domination, en remettant en question les formes anciennes et nouvelles d’oppression qui perpétuent les inégalités. La Déclaration réaffirme le droit des peuples à déterminer leur propre avenir et préconise une action collective pour lutter contre l’expansionnisme fasciste et raciste.

Dans la sphère latino-américaine, le communiqué n’oublie pas de mentionner des inquiétudes concernant des personnalités comme Javier Milei, président de l’Argentine. Selon le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Yván Gil, Milei « revendique des attitudes fascistes et les affiche avec fierté », soutenu par « des médias fascistes contrôlés par les élites », qui légitiment le racisme, le machisme et la xénophobie.

Haïti, en tant que berceau de la liberté dans les Amériques, exige plus que de simples déclarations : il exige un plan d’action mondial pour retrouver son autonomie et prévenir un nouveau génocide. La Déclaration antifasciste de Caracas constitue un appel urgent à la responsabilité historique et à la solidarité active. Face au silence complice, l’engagement est clair : ne pas abandonner Haïti dans sa lutte pour la dignité, la justice et la souveraineté.

Voici dans son intégralité l’appel à la solidarité active : déclaration de Caracas de l’internationale antifasciste

L’agression colonialiste dont souffre systématiquement le peuple haïtien est une conséquence du fait qu’il a été la première nation noire et libre d’Amérique latine et des Caraïbes, qui a enterré le système esclavagiste et qui, grâce à sa précieuse solidarité internationale, a obtenu au XIXe siècle l’indépendance du Venezuela, de la Colombie, de l’Équateur, du Pérou, de la Bolivie et du Panama avec les troupes dirigées par Simon Bolivar, c’est la même nation qui a aboli l’esclavage en République dominicaine, en plus d’avoir accueilli les restaurateurs dominicains en 1865 et de leur avoir fourni des armes et des ressources pour l’éradication définitive de la République dominicaine en tant que colonie de l’Espagne.

La naissance d’Haïti a été répondue par la France coloniale par un blocus naval et la demande de paiement de 150 millions de francs qui augmentaient avec les intérêts. Au début du XIXe siècle, la République d’Haïti, en opposition à l’impérialisme naissant des États-Unis, a contribué à la formation d’un blocus anticolonialiste. La réponse impériale a été le mépris de la nation, les blocus économiques, les invasions militaires et l’intervention parfumée à travers les impositions politiques du Core-Group. La réponse aux manifestations populaires massives de 2019 exigeant la restitution des fonds de PetroCaribe a été de remplir Port-au-Prince de bandes paramilitaires pour que le peuple ne se batte pas. L’ONU a dénoncé le fait que les armes destinées aux gangs proviennent des ports de Miami et a récemment montré des preuves que les armes destinées à la police nationale de la République dominicaine leur parviennent également.

L’agression impériale a transformé le glorieux peuple haïtien en une nation ingouvernable, étouffée par les attaques erratiques des bandes criminelles. Il s’agit d’un test de laboratoire, qui provoque de profondes blessures dans l’âme nationale et un exode massif à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Aujourd’hui, Haïti, où interviennent des mercenaires noirs au service des États-Unis et un conseil de gouvernement qui a signé l’intervention militaire, résiste et se bat, des barricades sont dressées contre les paramilitaires des quartiers et ils arborent le drapeau Bwa Kale. D’autre part, plus de la moitié de la population vit dans la faim, avec près d’un million de déplacés et Port-au-Prince prise par les paramilitaires. Haïti exige non seulement des déclarations, mais un plan d’action pour récupérer son autonomie en tant que première République indépendante et éviter le génocide et la transformation d’Haïti en colonie par les États-Unis.

Haïti et la République dominicaine, avec leurs différences, sont deux nations où intervient l’hégémonie du nord qui vise les richesses de l’île – l’or et les terres rares – et sa position géostratégique. Au pire moment de l’agression contre le peuple haïtien, la République Dominicaine gouvernée par l’allié des États-Unis, Luis Abinader, intensifie une politique de haine raciste contre la communauté haïtienne qui produit environ 8% du PIB de la RD, proposant d’exterminer tous les vestiges d’Haïti, violant leurs droits en tant que migrants et réfugiés, ignorant toutes les normes du droit international et appliquant une déportation massive avec de graves conséquences humanitaires.

Dans le cadre de l’événement des équipes de promotion antifasciste, nous exigeons une ouverture en solidarité effective avec Haïti à travers un plan d’action :

Dénoncer devant les organisations internationales et l’opinion publique mondiale le financement par les États-Unis et des gouvernements comme celui de la République Dominicaine de la plupart des armes que les bandes paramilitaires et criminelles possèdent en Haïti.

Avertir les gouvernements et les peuples du monde du plan répressif du président Luis Abinader contre les familles haïtiennes et dominicaines-haïtiennes en République Dominicaine.

Demander la convocation d’une Conférence mondiale de la diaspora haïtienne en 2025 pour la solidarité, l’indépendance et la souveraineté du peuple haïtien. Contre le génocide et pour une véritable démocratie populaire. Lancer une campagne permanente contre toute intervention étrangère en Haïti !

Signatures

Comunidad Haitiano-venezolana.

Red de Organizaciones Afrovenezolanas.

Articulación Regional de Afrodescendientes de las Américas y El Caribe

Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela-Haití. Asamblea Nacional.

Movimiento Poder Negro de Colombia.

Solidaridad Dominicana con Haití.

Acción Afro-dominicana.

Agenda Solidaridad, República Dominicana.

Escuela Ideológica Social Afrodisporica de Venezuela.

Comité Democrático Haitiano en Argentina.

Wanafrica Senegal-España.

Cumbe Internacional Anti-imperialista, Afrodescendiente y Africano.

Comité Solidaridad Somos Haití

Cumbe Nacional Afrovenezolano

Pagina XII 6 Décembre 2024