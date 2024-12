La société haïtienne de demain !

La lutte à laquelle s’inscrit Haïti Liberté est celle de la renaissance d’Haïti. Celle pour que le pays cesse d’être l’otage d’une lutte de clans pour le pouvoir. Contre ce monde où l’injustice, l’indignité, la bassesse ont libre cours. Un autre monde offrant une alternative valable qui puisse nous aider à changer de paradigme afin qu’Haïti devienne un pays nouveau ayant une mentalité nouvelle où règnent véritablement la démocratie, la liberté et l’État de droit.

Cela signifie un nouveau système où l’homme Haïtien n’est plus un loup pour ses pairs. Un système basé sur le respect mutuel, abandonnant le capitalisme oligarchique pour échapper au piège de la violence absurde, arbitraire, pour que change profondément notre façon de vivre ensemble et rendre la vie en communauté plus décente et plus fraternelle.

En effet, la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui frise désormais l’absurde. Elle n’évolue que dans le sens des intérêts de la classe exploiteuse. En fait, il s’agit d’un « hold-up » bien orchestré mettant en cause littéralement les conditions de vie de la majorité de la population haïtienne.

Le pays pourri dans lequel nous vivons n’est pas une fatalité. Il résulte d’un choix sociopolitique et économique pensé pour abandonner les masses à leur sort. Les dirigeants sans mission ni principes ont négligé, sinon refusé, d’organiser le système politique et la société afin de garantir une certaine stabilité. Et c’est en toute bonne conscience de classe, qu’ils ont construit la situation actuelle avec ces fraudes, ces mensonges, cette corruption, ces manœuvres obscures qui pourrissent tout l’environnement social.

Il convient d’ajouter ce point d’actualité qu’est cette tuerie grotesque, barbare, cynique et criminelle produit dans le quartier du Wharf de Jérémie, à laquelle s’adjoint la longue liste des mécanismes du sous-développement chronique. Un pays qui est incapable de vivre des fruits de son travail au point de dépendre de l’aide des autres est forcément condamné par cette situation désespérée qui ne peut conduire inévitablement qu’à l’échec ou à la défaite.

La dégradation de la situation politique est catastrophique. Pire, les causes se multiplient. L’absence de l’Etat et l’impunité constituent les véritables trous noirs de cette situation. Ils sont responsables de toutes ces affaires macabres qui se succèdent et devant lesquelles la population est impuissante. En fait, ce sont les dénominateurs communs de tous les maux dont nous souffrons actuellement. Si le pays est devenu un foyer de criminalité où on relève différents types de trafics (drogues, organes d’êtres humains, meurtres, etc.), c’est parce que les véritables coupables, les auteurs intellectuels de ce commerce illicite n’ont jamais été poursuivis, voire inquiétés par la justice.

Pour ne citer qu’un exemple, prenons le cas de l’activiste Dickson Oreste, qui a été froidement assassiné sur commande des gens au pouvoir. Or, les personnalités politiques impliquées dans ce meurtre sont connues pratiquement de tous, pourtant, elles n’ont jamais été inquiétées. Ce crime, sans doute comme tant d’autres, semble déjà avoir été classé aux oubliettes de l’Histoire.

Même inculpés, des mercenaires ont pu trouver le moyen de déjouer la justice en rejetant tous les bureaux d’instruction du Tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il faut changer de main pour passer à la vitesse supérieure afin d’accélérer la voiture et faire d’Haïti un État-nation, afin qu’elle devienne un lieu de vie agréable pour tous, sans exception.

Il faut, en effet, repenser un grand projet de société pour notre pays afin qu’un changement sociétal devienne possible. Un projet qui démontrerait une réelle volonté de changer de direction, tant sur le plan politique, économique et social. Un projet qui refusera systématiquement, l’asservissement et l’aliénation du peuple.

Cependant, nous ne pouvons pas atteindre cet objectif d’une nation nouvelle, dynamique, décidée à sauvegarder sa dignité et sa souveraineté sous le règne du capitalisme sauvage, car il est incompatible avec la justice sociale.

Que cela plaise ou non, personne ne peut douter un instant que dans cette cacophonie et ce fouillis politique rien de positif, ne peut en sortir. Il faut une voix puissante et limpide, des actions claires, seules capables de nous conduire vers un avenir radieux. De cette conjonction, l’influence de l’impérialisme s’affaiblira et sa domination prendra fin à jamais.

La société haïtienne de demain doit construire ses propres organisations pour se défendre, contre les groupes croissants de cette classe bourgeoise composée de corrompus et de corrupteurs conscients de leurs actes. Pour se faire, il faut avoir un sens moral et politique clair, imprégné d’un anti-impérialiste fort et ayant la volonté d’unir la société en imposant une rupture totale avec l’ancien système. Il est impératif et possible de changer cette situation en favorisant l’arrivée de gouvernements soucieux des besoins de la population. C’est ainsi que nous pourrons construire une société de justice et de progrès.

Une société qui sera fondée sur des considérations évidentes de lutte de classe en harmonie avec nos aspirations socialistes. De tout cela émerge une certitude qui doit être claire pour tous : la société haïtienne de demain devra certainement se débarrasser de toutes les scories impérialistes en donnant le meilleur exemple avec un gouvernement fort, révolutionnaire, ayant la capacité d’affronter le grand ennemi du genre humain.