Face à l’offensive de la classe politique pro-impérialiste!

« On commence à mourir quand on commence à garder le silence face à l’injustice » disait Ernesto Che Guevara

Et devant cette macabre situation que vie Hayti, un vrai patriote, un vrai progressiste ne peut garder le silence devant cette injustice sociale, politique, économique, financière, fiscale et sécuritaire que les oligarques et la classe politique moribonde lui imposent.

Théoriquement nous vivons une période prérévolutionnaire ou les masses populaires n’acceptent plus leurs conditions matérielles d’existence (condition objective) et ou les classes dominantes ne peuvent plus maintenir leur domination politique et économique de plus de 218 ans, soit depuis l’assassinat crapuleux du fondateur de la patrie le 17 octobre 1806, mais les conditions subjectives nous manquent pour une véritable révolution socialiste en Hayti, l’existence d’un avant-garde révolutionnaire et progressiste pour des mot d’ordre clair et précis pour une mobilisation générale et permanente (spontanée) en vue de la prise du pouvoir politique, malheureusement le climat sécuritaire est défavorable et pour l’émergence de cet avant-garde. La lutte idéologique doit continuer pour aider à l’organisation et la conscientisation des masses populaires. La crise Haytienne est structurelle et nécessite des solutions structurelles, non pas conjoncturelles.

La violence en Hayti est une violence structurelle d’État, instaurée et institutionnalisée par des décisions politiques (ajustement Structurel) pour créer et maintenir la pauvreté et la misère des masses populaires à travers les brutalités militaires et policières par des dirigeants insouciants et apatrides sous le protectorat de leur tutelle impérialiste (USA et France). Les patriotes et progressistes en Hayti et à l’étranger doivent se battre à coté des masses populaires pour une véritable libération nationale « si nous ne nous battons pas pour nous libérer, les impérialistes se battront pour nous garder esclaves a vie » disait Thomas Sankara.

Nous devons solennellement nous engager à coté des masses prolétariennes : « dans ce monde, Moi je suis et serai toujours du côté des pauvres (masses populaires des villes et de la paysannerie), je serai toujours du côté de ceux qui n’ont rien et à qui on refuse jusque-là la tranquillité de ce rien » (Federico Garcia Lorca).

Nous ne cesserons de dénoncer les intrigues des politiciens de la classe politique sans exception aucune unies au sein du Conseil présidentiel de la transition. Nous ne cesserons également de combattre contre la domination néocoloniale des puissances impérialistes occidentales et devant les machinations politiques pour renforcer la déstabilisation en Hayti, nous proclamons :

Non à la force multinationale d’appui à la sécurité en Hayti, non à sa conversion en force maintien de la paix des nations unies dans le cadre de la Global Fragility Act of 2019. Non à toute ingérence étrangère en Hayti, oui à la coopération internationale des pays du Sud global. Nous réclamons et exigeons de la France la restitution de la rançon de l’Indépendance et la réparation des 179 ans d’exploitation esclavagiste de 1625 au premier janvier 1804. Nous réclamons et exigeons des États-Unis d’Amérique du Nord la restitution de notre réserve d’or emporte par ses marines en 1914 et réparation pour les 19 ans d’occupation militaire et de pillage des ressources naturelles du pays de1915 a 1934, L’Italie par exemple s’est acquittée de sa réparation envers la Libye pour les atrocités de la colonisation.

Voilà pourquoi nous luttons à côté des masses populaires. Voila pourquoi les progressistes doivent lutter à cotes des masses populaires pour une véritable lutte de libération nationale. Tout le reste est démagogie et bluff, car La doctrine diplomatique des États-Unis d’Amérique du nord, de l’Angleterre et de la France a toujours été de maintenir Hayti dans la pauvreté, la misère, la désorganisation structurelle de la société et de l’État pour servir de mauvais exemple pour leur colonie et leur population d’ascendance africaine (Martinique, Guadeloupe, Guyane pour la France, Les populations Afro américaines aux USA, la Jamaïque, le Bahamas etc.… pour l’Angleterre).

Il est temps d’exploiter les contradictions entre les néo-macoutes du PHTK et ses alliés et les politiciens bourgeois et petits bourgeois de la classe politique traditionnelle et nous frayer une percée révolutionnaire pour la libération nationale d’Hayti.

Progressistes de tous les pays, unissons-nous pour une lutte de libération nationale d’Hayti.

Liberté ou La Mort! La Patrie ou La Mort!