Exposé : Danny Shaw admet que les accusations de trafic d’armes ne sont « pas 100 % véridiques »

Dans sa tentative de style COINTELPRO de « faire tomber » d’anciens collègues et camarades, Shaw « a eu les yeux plus gros que le ventre ».

(English)

Lors d’une réunion enregistrée en secret, l’ancien professeur Danny Shaw a admis que ses déclarations publiques selon lesquelles les journalistes Dan Cohen et Kim Ives ainsi que les membres du comité exécutif du Parti communiste américain (ACP) Haz Al-Din et Kyle Pettis avaient comploté pour envoyer des armes vers Haïti n’étaient « pas 100 % véridiques » et visaient à nuire à leur réputation. « J’essayais vraiment de les faire tomber, j’ai juste merdé. Je ne l’ai simplement pas fait avec art et de manière 100 % véridiques, et ça avait l’air très mauvais », a déclaré Shaw.

Zachariah Primiano, membre de l’ACP, a enregistré la réunion sous la direction du directeur du personnel du parti, Kyle Pettis. Non seulement cela dément complètement les allégations calomnieuses de Shaw contre Cohen, Ives, Al-Din et Pettis, mais cela prouve clairement la tromperie de l’ancien professeur en disgrâce et son intention de les diffamer dans une campagne de dénigrement de style COINTELPRO visant à détruire l’ACP de l’intérieur.

La réunion s’est tenue dans l’appartement de Daniel Gutierrez, ancien membre de l’ACP et de Midwestern Marx, dans le Queens, à New York, le 21 janvier, et a également été suivie par Christopher Prewitt et Shuvu Bhattarai.

Le 17 janvier, Shaw a publié sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Instagram et son site Web personnel une série d’articles écrits et une vidéo de démission de l’ACP.

Alors que Shaw passe la majeure partie de la vidéo de 43 minutes à dénoncer Haz Al-Din et à le doxxer en révélant sa véritable identité (Ali Hammoud), il allègue avoir vu, lors d’un appel Zoom, ses camarades d’alors Al-Din et Pettis avec ses anciens collègues Cohen et Ives, discuter de plans de trafic d’armes à destination de groupes armés en Haïti, en particulier du leader du parti politique Viv Ansanm, Jimmy « Barbecue » Cherizier, que Cohen et Ives ont interviewé et présenté à plusieurs reprises dans leurs rapports écrits et vidéo et dans leur série documentaire Another Vision : Inside Haiti’s Uprising. « Ali, Kyle, Dan Cohen et Kim Ives ont commencé à coordonner le trafic d’armes avec des acteurs étrangers douteux et des oligarques des factions paramilitaires en Haïti », a déclaré Shaw.

Dans un autre article intitulé « Sur le sectarisme et le libéralisme d’Ali « Haz » Hammoud et du conseil exécutif de l’ACP », Shaw affirme que « le 1er novembre, j’ai été amené à une réunion avec Dan Cohen et Kim Ives pour qu’ils puissent envoyer plus d’armes à Haïti par l’intermédiaire de Haz ».

Loin d’être tombé dans une embuscade, Shaw a fait pression sur Cohen pour un débat public tout en rejetant de nombreuses demandes de ses camarades de l’ACP de participer à une réunion privée avec Cohen et Ives pour clarifier et résoudre ses différends politiques avec eux.

Shaw spécule que Hammoud et Pettis travaillent pour le compte du gouvernement américain. « Je me suis senti trompé et piégé. La question qui m’est venue à l’esprit était : sont- ce des agents fédéraux ou simplement des ultra-gauchistes qui obéissent aux ordres du gouvernement fédéral ? », a écrit Shaw. En outre, Shaw affirme également à tort que Cohen, Ives, Al-Din et Pettis ont dénigré le Parti pour le socialisme et la libération (PSL) et l’Alliance noire pour la paix (BAP) et qu’il s’est opposé à plusieurs reprises à de telles dépréciations, mais que les quatre hommes l’ont simplement ridiculisé. « J’ai soulevé toutes les objections. Ils se moquaient de moi, du PSL, de la Black Alliance For Peace et d’autres groupes qu’ils qualifiaient de « libéraux » et d’« humanitaires » comme moi et qui se souciaient réellement des masses. Pourquoi Cohen et Ives profiteraient-ils de quelqu’un comme Ali Hammoud, qui n’a aucune expérience en tant que dirigeant ? J’ai été obligé de contacter mes avocats et de soumettre une déclaration sous serment de cet aventurisme imprudent qui m’a mis en danger, moi et tout le parti », a-t-il écrit.

Alors qu’il se gavait de poulet à la mangue et de beignets de banane, arrosés de jus de betterave et de céleri, Shaw oscillait entre l’excès de confiance, l’amertume et le fait de raconter encore plus de mensonges à ses camarades comploteurs. À la fin, il était clairement inquiet que son complot contre ses anciens camarades et collègues ait échoué et qu’il y ait des retombées. Les allégations de Shaw étaient une tentative de monter un coup d’État contre la direction de l’ACP.

L’opération de diffamation a été coordonnée par Brianna « Bree » Barry, qui a démissionné du parti le 7 décembre, et John Molera, qui était l’avocat officiel du parti jusqu’à sa démission publique le même jour que Shaw. Shaw avoue que Molera a aidé à coécrire ses articles, dans lesquels il a divulgué le nom légal d’Al-Din. Cela viole la confidentialité juridique et pourrait entraîner la radiation de Molera.

Les allégations ont été promues sans critique par les professeurs Daniel Tutt et Colin Bodayle. Tutt est un maître de conférences de l’université George Washington qui est affilié aux Socialistes démocrates d’Amérique, une filiale non officielle du Parti démocrate, et se présente comme un « critique public » de l’ACP. Bodayle est assistant diplômé à l’université de Villanova.

La mission de Shaw a également été applaudie par Jonathan Meade, qui utilise le compte X @jonnysocialism, et Andrew Saturn, tous deux membres du Parti socialiste d’Amérique. Saturn se décrit dans sa bio X comme un « nommé fédéral ». Molera, avocat agréé, avait commencé à enquêter sur Meade et Saturn pour des liens potentiels avec des agences de renseignement, selon la direction de l’ACP, mais a commencé à recevoir du harcèlement en ligne et des menaces de mort. Il s'est alors soudainement retourné contre l’ACP, ce qui a abouti à sa démission publique, qu’il a coordonnée avec Shaw. Molera a depuis désactivé son compte X et quitté DDGeopolitics, une chaîne sur laquelle il avait prévu de lancer une émission.

Tutt a dit à Cohen lors d’un appel téléphonique du 24 janvier qu’il soupçonnait Saturn d’être un agent fédéral. Lorsque Cohen a demandé à Tutt pourquoi il s’alliait objectivement avec des personnes qu’il soupçonnait d’opérer au nom du gouvernement américain contre l’ACP, Tutt a insisté sur le fait que sa critique était différente de la leur. Il a également déclaré que l’ACP était pire que le Parti démocrate.

Conversation de Daniel Tutt avec le journaliste Dan Cohen

La personnalité des médias alternatifs Fiorella Isabel de The Convo Couch a également promu la diffamation, insistant en privé auprès de Cohen sur le fait que le membre du conseil exécutif de l’ACP, Jackson Hinkle, est un agent du FBI, bien qu’elle n’ait fourni aucune preuve. De retour à la réunion, interrogé sur les preuves des allégations de trafic d’armes, Shaw a admis qu’il n’en avait aucune. « Tout ce que j’ai, ce sont des captures d’écran d’Ali Hamoud se préparant pour la réunion, mais c’était lui et Dan Cohen [qui] étaient en train de faire des retours en arrière. Je ne peux pas y accéder. L’enregistrement Zoom qu’Ali Hamoud m’a promis. »

Le 21 janvier, l’ACP a envoyé une lettre de cessation et d’abstention à Shaw. Le soir même, Shaw a publié une deuxième vidéo prétendant offrir une « clarification et des excuses », mais répétant les mêmes allégations contre Cohen, Ives, Al-Din et Pettis. Shaw a insisté pour qu’un enregistrement de la réunion du 1er novembre soit rendu public et a demandé que toutes les parties soient soumises à des tests polygraphiques, souriant visiblement d’un air narquois à sa propre suggestion, tout en réitérant le mensonge selon lequel les autres hommes avaient comploté pour faire du trafic d’armes par l’intermédiaire de « contacts russes ». Au cours de la réunion chez Gutierrez, Shaw s’est vanté que ses « excuses » étaient « follement astucieuses ». Même s’il s’est vanté de son comportement hypocrite, Shaw était conscient que sa campagne de diffamation s’était retournée contre lui, bien qu’il se soit toujours posé en victime.

« Ces deux journalistes m’ont complètement maltraité, moi et le peuple haïtien, alors j’ai essayé de les faire tomber aussi, mais j’ai juste… j’ai eu les yeux plus gros que le ventre. »

« Ma plus grosse erreur, n’est-ce pas, comme je l’ai dit aux camarades hier – toute victoire, les petites victoires sont les nôtres – toute erreur, j’en assume l’entière responsabilité.

En entraînant les deux journalistes avec l’affaire des armes, la situation est devenue incontrôlable », a-t-il répété, expliquant que « cela détourne l’attention du travail à accomplir » de destruction de l’ACP.

Cependant, Shaw espérait utiliser Tutt comme intermédiaire pour négocier avec Cohen et Ives afin d’isoler l’ACP. Tutt a appelé Shaw pendant la réunion, lui suggérant de retirer complètement ses messages et ses accusations, sur la base des conseils d’un « avocat » qu’il avait consulté.

Quand Cohen a demandé à Tutt qui était cet « avocat », Tutt a insisté sur le fait qu’il était « un copain de fac » qui « ne pratique même pas le droit ».

Lors de l’appel téléphonique avec Tutt, Shaw est resté provocateur et a insisté pour qu’il sépare son conflit avec les dirigeants de l’ACP Al-Din et Pettis de celui avec Cohen et Ives.

Même si Tutt a tenté d’aider Shaw, le groupe de conspirateurs a dénigré leurs alliés. Shaw a déclaré que parler à Tutt, c’était comme parler à Gargamel, le méchant de l’émission pour enfants Les Schtroumpfs, tandis que Guttierez a qualifié Bodayle de « petit mou ». Les deux ont ensuite convenu que Bree Barry était « un peu lâche » et « individualiste ».

Shaw, inquiet que lui et Tutt ne soient pas en mesure de négocier pour sortir du conflit avec Cohen et Ives, s’est senti bouleversé par l’échec de son complot et a commencé à implorer l’intervention divine.

« Je pense que Daniel Tutt va avoir un réveil brutal. Je ne pense pas qu’ils [Cohen et Ives] veulent vraiment me parler », a conclu Shaw.

« Croisez les doigts », a interrompu Gutteierez.

« Oh mon Dieu ! », a prié Shaw. « Si je peux m’en sortir. Père céleste ou Mère céleste. Je rejoindrai l’église chrétienne si je peux m’en sortir. Oh mon Dieu ! »

Plus tôt dans la réunion, Shaw a laissé entendre qu’il prévoyait de faire chanter le PSL, auquel il appartenait jusqu’en 2018, date à laquelle il a été expulsé.

« Vous savez que les dirigeants du PSL se contentent de dire « ah, nous espérons que Danny ne viendra pas nous chercher ensuite ». Vous feriez mieux de me balancer un os, fils de pute », réprimande Shaw. « Je vais exposer la merde de ces imbéciles petits-bourgeois. »

Néanmoins, Shaw a indiqué qu’il était heureux que le journaliste Ben Norton l’ait appelé pour le féliciter de son attaque contre l’ACP, Cohen et Ives.

Norton a été licencié en 2021 de The Grayzone pour violation de son contrat, puis a saisi le podcast Moderate Rebels et sa page Patreon associée au rédacteur en chef et co-animateur du podcast de Grayzone, Max Blumenthal, qui a décrit Norton comme un « esprit criminel ». Désormais installé en Chine, Norton a cofondé le site Web Geopolitical Economy Report.

Une histoire de mensonges

Shaw a l’habitude de déformer son expérience sur le terrain en Haïti pour faire avancer sa carrière. Il a souvent affirmé avoir interviewé des « milliers » d’Haïtiens, qu’il décrit comme ayant une position claire et unanime contre Jimmy Cherizier.

Dans une interview du 7 mars 2024 avec le média dominicain VISIONRDN intitulée « Terrible gringo révèle – ce que Barbecue lui a dit en Haïti », l’intervieweur a déclaré à plusieurs reprises et à tort comme un fait que Shaw avait rencontré et interviewé Cherizier, mais Shaw n’a pas corrigé la désinformation et a déclaré que Cherizier était un « mercenaire » et un « chef d’escadron de la mort ».

Les attaques de Shaw sont les dernières d’une campagne plus large d’incitation contre Cohen et Ives, un phénomène que l’on pourrait décrire comme le « syndrome du dérangement de Barbecue ». Dans l’enregistrement, Shaw se vante d’être « la principale voix de la perspective antigang », une position qui s’aligne sur les appels du Département d’État américain à « traquer » Cherizier, que les gouvernements français et canadien soutiennent également.

Ces derniers mois, Shaw a donné la parole à deux des voix haïtiennes les plus racistes et réactionnaires – Jean Saint-Vil alias Jafrikayiti et Dahoud André – qui se sont consacrés à salir Cohen, Ives et Haïti Liberté pour leurs reportages et analyses sur la lutte de libération nationale d’Haïti.

L’ACP n’était pas la seule organisation trompée par Shaw. De nombreuses publications et chaînes en anglais et en espagnol ont également publié ses tirades, notamment The Jimmy Dore Show, The Grayzone, le média d’État vénézuélien TeleSUR, Truthout, NACLA et le Council on Hemispheric Affairs (COHA), entre autres.

Même si le complot de Shaw échappe à tout contrôle, il a insisté sur le fait qu’il recommencerait. « Je ne ferai pas d’erreur de ce genre lors de la prochaine campagne », affirme Shaw. « Il n’y a rien de tel qu’une erreur pour apprendre quelque chose dans la vie ».

Une opération COINTELPRO ?

Aussi amateur soit-elle, la campagne de diffamation de Shaw porte les marques d’une opération COINTELPRO, que les agences de renseignement américaines utilisent depuis longtemps pour perturber les partis et les organisations qu’elles considèrent comme une menace.

Il est à noter que Shaw a allégué que Cohen, Ives, Al-Din et Pettis ont dénigré à la fois le PSL et le BAP, ce qui est non seulement faux mais constitue une tactique typique du COINTELPRO pour créer ou exacerber l’acrimonie entre des groupes partageant les mêmes idées.

Que les agences de renseignement américaines aient ou non été impliquées dans la tentative mal conçue et mal exécutée de Shaw de saboter l’ACP de l’intérieur et de salir Ives et Cohen, les fausses accusations visent objectivement le même objectif que toute opération COINTELPRO : semer la division, la confusion, la peur et la méfiance. C’est un récit édifiant sur la façon dont les organisations et les médias progressistes et anti-impérialistes peuvent être trompés par des acteurs malveillants qui exploitent la bonne foi ou la naïveté pour faire avancer un programme impérialiste néfaste.

« Dans un parti communiste aussi jeune que le nôtre, et qui montre tant de potentiel, il faut s’attendre à des saboteurs et des infiltrés comme Shaw et Molera », a déclaré le président de l’ACP, Haz Al-Din. « Cependant, après l’échec de leur complot visant à subvertir la constitution de notre parti et à me destituer, leur dernière tentative de diffamer le parti s’est retournée contre lui et notre parti est sorti de cette situation plus fort que jamais. »

« Shaw a exposé au monde entier son caractère moral hypocrite et failli », a conclu Al- Din. « En attendant, nous irons de l’avant avec encore plus de détermination pour relever les défis de la formation d’un parti uni et indépendant de la classe ouvrière américaine. »