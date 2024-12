États-Unis : certains immigrants haïtiens quittent Springfield, Ohio par peur d’être expulsés

By

24 novembre 2024 – Springfield, Ohio – Ketlie Moise a fui les violences indescriptibles dans son pays natal, Haïti, dans l’espoir de trouver la paix et une partie du rêve américain, en s’installant à Springfield, Ohio, a rapporté CBS News.

« Je reste ici », a déclaré Moise à CBS News. « J’ai deux boulots pour faire mon affaire. C’est pour ça que je ne retourne pas en Haïti. »

Moise a économisé de l’argent pendant des années et a récemment ouvert un restaurant. Elle fait partie des milliers d’immigrants haïtiens qui construisent leur vie à Springfield et qui se retrouvent désormais dans la ligne de mire de la nouvelle administration Trump. Selon les estimations de la ville, environ 12 000 à 15 000 Haïtiens résident dans la région de Springfield.

C’est lors du débat entre le président élu Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris, le 10 septembre, que Springfield est apparue sur le devant de la scène, lorsque Trump a répété des affirmations fausses et démenties sur les immigrants haïtiens qui y vivaient. Les autorités locales ont déclaré qu’il n’existait aucun rapport crédible pour étayer de telles allégations.

Trump a fait de la question des expulsions massives un pilier important de sa campagne présidentielle. « Nous allons avoir la plus grande expulsion de l’histoire de notre pays, et nous allons commencer par Springfield et Aurora », a déclaré Trump aux journalistes le 13 septembre, faisant référence à Aurora, Colorado, une autre ville que Trump a tenté de mettre en avant. .

La semaine dernière, il a annoncé qu’il nommerait Tom Homan, qui a été directeur par intérim du service américain de l’immigration et des douanes au cours de son premier mandat, comme son soi-disant « tsar des frontières » pour superviser ce processus.

Moise, comme la plupart de ses compatriotes haïtiens de Springfield, est ici légalement grâce au statut de protection temporaire, auquel Trump a promis de mettre fin. Le programme TPS permet aux fonctionnaires fédéraux d’accorder des mesures d’expulsion et une autorisation de travail aux immigrants en provenance de pays en proie à des guerres, des catastrophes environnementales ou d’autres crises « extraordinaires ».

Moise dit qu’il connaît une dizaine d’amis et de voisins qui ont récemment quitté Springfield, ainsi que plusieurs employés du restaurant. Il a déclaré avoir également appris alors qu’il était à Springfield que sa mère avait été tuée par balle dans l’entreprise familiale en Haïti. « J’ai peur parce que mon entreprise en Haïti a été bombardée et j’ai perdu ma mère », a déclaré Moise à CBS News. « Quelqu’un s’introduit dans l’entreprise, ils tirent sur ma mère avec une arme à feu, ils bombardent mon entreprise… S’ils me renvoient vers Haïti, surtout pour moi, je vais mourir, je vais être morte. »

La propre fille de Moise fait partie de ceux qui ont quitté Springfield. Moise a déclaré que lorsque sa fille lui a dit qu’elle voulait partir, il a envisagé de la rejoindre. « Oui, j’y pense toujours. Je ne sais pas où je vais aller, mais j’y pense toujours », a déclaré Moise.

La foi alimente la motivation de Moise à rester à Springfield et à diriger son restaurant, alors que son entreprise et son avenir sont en jeu. « Nous espérons que tout se passera comme prévu », a-t-il déclaré. « Dieu a un moyen de tout résoudre. »

Aporrea News 24 novembre 2024