Et la lutte continue !

Si par naïveté ou par opportunisme certains pensent que l’élection d’un nouveau président aux Etats unis va changer la doctrine diplomatique des USA à l’égard d’Hayti, ils se sont trompés, car la doctrine diplomatique des USA concernant Hayti est basée sur la domination totale du pays, le racisme et le pillage de nos ressources, une doctrine actualisée par Franklin Delano Roosevelt en ces termes:

« Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s’entre-déchirer les uns les autres, c’est la seule façon pour nous d’avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres qui a conquis son indépendance par les armes. Ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de noirs d’Amérique. »

Quel racisme! Quelle haine impitoyable!

Détrompons-nous que l’élection d’un nouveau président aux USA le 5 novembre 2024.va changer quoi que ce soit en Hayti.

En effet, le vote de l’électorat américain a sanctionné les élites du parti démocrate pour leur soutien financier et militaire aveugle du génocide Israélien à Gaza en Palestine et de leur soutien à la guerre en Ukraine, c’est aussi un vote sanction de la hausse de l’inflation avec un taux d’intérêt élevé, et de l’augmentation abusive des prix des produits de première nécessité et du logement; l’échec du Parti démocrate aux élections du 5 novembre 2024 est une leçon et un avertissement aux politiciens qu’ils ne peuvent plus continuer à diriger le pays uniquement aux profits et en fonction de l’agenda des grands donateurs financiers.

Une Opération Girouette a été vite commencée en Europe par les dirigeants anglais, français, australiens et polonais pour féliciter le président élu Américain Donald Trump qu’ils insultaient en le qualifiant de sociopathe sympathisant des néo-nazis, ces dirigeants ont dû supprimer leurs anciens postes sur leurs comptes twitter aujourd’hui plateforme « X ».

Le peuple haïtien doit lutter pour prendre son destin en main.

En dépit de toute considération géopolitique, après 8 mois de paralysie politique et administrative depuis la chute du de facto Ariel Henry et d’innombrables séances de thérapies égoïstes et egocentriques, le pays a désormais un besoin urgent d’un renouveau politique fondamental et révolutionnaire pour sortir le pays de la gravie crise dans laquelle les politiques idéologiques pro-impérialistes et ses alliés l’ont plongé.

Les progressistes Haïtiens doivent s’organiser tant en Hayti qu’à l’étranger pour offrir une alternative politique afin de résoudre la crise politique, économique, sociale et sécuritaire que traverse le pays. Le destin d’Hayti dépend de nos actions politiques et diplomatiques concrètes pour définir l’intérêt national d’Hayti, notre doctrine diplomatique, et définir les priorités nationales dans la recherche d’une franche coopération technique, commerciale et militaire avec toutes les grandes capitales de la planète. La doctrine diplomatique de notre pays depuis l’indépendance d’Hayti en 1804 a toujours été : « PAIX À NOS VOISINS ». Une doctrine consacrée dans la constitution de 1805 pour bâtir un empire politiquement stable, économiquement prospère, socialement juste, militairement puissant et internationalement engagé pour la libération des autres peuples du joug de l’esclavage et leur indépendance.

Les exemples de solidarité de Dessalines à Francisco de Miranda dans sa lutte en Amérique Latine, de Pétion à Simon Bolivar, de Jean Pierre Boyer à la Grèce pour leur indépendance contre la Turquie.

Il est inconcevable que le premier pays à abolir l’esclavage sur le Continent Américain et en Europe soit aujourd’hui sous la domination politique et économique d’un pays qui a suivi notre exemple plus de 60 ans après. Il est temps pour les progressistes de nous réveiller, de nous organiser et nous mobiliser dans une lutte de libération nationale pour la reconquête de notre souveraineté, notre indépendance, et notre dignité.

Les élites politiques, économiques, religieuses et intellectuelles ont démérité de la patrie, seules les masses populaires organisées, conscientisées et mobilisées dans une lutte de libération nationale peuvent sortir le pays de cette profonde crise pour une nouvelle indépendance nationale. La lutte doit continuer !

Progressistes, unissons-nous pour une lutte de libération nationale d’Hayti.

Liberté ou La Mort! La Patrie ou La Mort!