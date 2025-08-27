Erik Prince veut « faire d’Haïti un centre de mercenaires »

(English)

Erik Prince, 56 ans, fondateur de plusieurs sociétés de mercenaires, à commencer par Blackwater, aujourd’hui rebaptisée, pourrait bénéficier du soutien de Washington pour ses opérations de mercenaires en Haïti. Ou peut-être qu’il fait juste semblant.

C’est ce qu’affirme son ancien collaborateur. Rod Joseph, 47 ans, Haïtien-Américain, est un vétéran de l’armée américaine, candidat au Sénat américain pour la Floride en 2024 et propriétaire de l’entreprise People’s Choice Security & Training à Orlando, en Floride. Joseph affirme qu’il s’était arrangé avec Prince plus tôt cette année pour former les policiers haïtiens, jusqu’à ce qu’ils se disputent.

« J’ai dénoncé Prince », a confié Joseph à Haïti Liberté. « Prince m’a dit qu’il avait un contrat avec le Pentagone. Mais quand j’ai appelé le Pentagone, c’était un mensonge… Je lui ai dit que mon objectif était de former la police, mais en mars, il m’a appelé pour me dire que la mission avait changé, car il lui faudrait deux ans pour former la police et ensuite pour établir la sécurité. »

Joseph affirme que Prince lui a confié sa décision de recourir à des mercenaires plutôt qu’à la formation policière. « C’est à ce moment-là que je lui ai annoncé que j’allais rendre l’affaire publique », a déclaré Joseph, ce qui a donné lieu à un article dans le New York Times le 28 mai 2025. Après l’article, « il m’a insulté et menacé », a déclaré Joseph. « Je l’ai insulté en retour. Je ne lui parle plus maintenant. Haïti est en jeu. La sécurité d’Haïti est très importante pour moi. »

Comptes rendus contradictoires

Le 14 août, Reuters a rapporté, sur la base d’une interview de Prince, qu’il avait conclu « un contrat de 10 ans avec Haïti pour lutter contre les gangs criminels du pays et participer ensuite au rétablissement du système de collecte des impôts du pays ».

Prince a déclaré à Reuters que sa nouvelle marque de mercenaires, Vectus Global, « participerait à la conception et à la mise en œuvre d’un programme de taxation des marchandises importées à travers la frontière entre Haïti et la République dominicaine, une fois la situation sécuritaire stabilisée ». Le lendemain, Prince a annoncé avoir conclu un accord avec le Conseil présidentiel de transition (CPT), impopulaire et non élu, pour le déploiement de près de 200 mercenaires en Haïti afin de cibler les soi-disant « gangs », ces groupes armés de quartier haïtiens étant qualifiés de groupes armés par le gouvernement américain et les médias grand public. Quelques jours plus tard, l’ancien président par intérim du CPT, Fritz Alphonse Jean, a nié l’existence d’un contrat de 10 ans avec Vectus Global. Il a déclaré aux médias haïtiens que « personne dans mon bureau n’est au courant de ce contrat ».

« La perspective d’un contrat à long terme signé par les autorités de transition constituerait en soi une sorte de défi aux institutions de l’État », a déclaré Jean, laissant entendre qu’un tel accord ne pouvait être signé que par un président élu.

Le même jour, le ministre haïtien des Finances, Alfred Métellus, a déclaré : « Il n’existe actuellement aucun contrat avec une société de sécurité étrangère », démentant ainsi les affirmations de Prince.

« Prince dit la vérité », a déclaré Joseph. « Le contrat a été signé en avril. Certains responsables gouvernementaux [comme Jean] sont dans l’ignorance. Le CPT ignore tout de ce contrat. Tout est géré par le Premier ministre [Alix] Didier Fils-Aimé [nommé par la CPT en novembre 2024]. Il a engagé Prince… [et] lui a proposé de sécuriser les ports, les aéroports, les frontières et la DGI afin qu’il l’aide à se maintenir au pouvoir après le 7 février.»

« C’est un accord clandestin », a déclaré Joseph. « Fils-Aimé a versé 45 millions de dollars d’avance, puis a promis 85 millions de dollars par an pendant 10 ans.»

Joseph a déclaré que Métellus savait peut-être que l’accord était signé, mais qu’il était « également corrompu » car « ils voulaient rester au pouvoir. Fils-Aimé ne faisait pas confiance à la police et voulait avoir l’assurance que les mercenaires pourraient le sécuriser, puis former un gouvernement et rester Premier ministre.»

Le mandat du CPT expire le 7 février 2026, date à laquelle il est censé être dissous.

Evergreen gère, Vectus assure la sécurité

Joseph a indiqué que Fils-Aimé avait également signé un contrat en avril avec Evergreen Trading Systems Limited pour « gérer administrativement les douanes, tandis que Prince assurera la sécurité ».

Des articles de presse et des représentants du gouvernement indiquent que l’accord avec Evergreen est toujours en suspens. Haïti Libre a rapporté avoir des informations selon lesquelles Evergreen Trading System Limited devrait « se voir attribuer un contrat de 10 ans » pour « moderniser les services douaniers et frontaliers ». Le Nouvelliste a publié un article similaire, titrant que l’accord en cours était un « Projet de contrat de modernisation des douanes et des frontières d’Erik Prince ». Métellus a déclaré qu’« actuellement, l’État n’exerce pratiquement aucun contrôle sur les produits entrant par la frontière de Malpasse », près de Jimani, en République dominicaine. Il existe quatre points de passage officiels entre les pays voisins.

« S’il est vrai que nous étudions plusieurs options pour renforcer nos infrastructures de sécurité et douanières, ainsi que notre capacité à lutter contre la criminalité transnationale, aucun contrat n’est en cours d’élaboration à ce jour », a précisé Métellus.

Curieusement, malgré de nombreux articles de presse, il semble qu’il n’existe aucun site web pour « Evergreen Trading Systems Limited » et que le seul site web qui semblait correspondre, Evergreen Trading Systems ou ETS, soit hors service.

Ces mystères, ainsi que les affirmations contradictoires de Prince et des deux responsables haïtiens, reflètent le dysfonctionnement persistant au sein du CPT. Le rôle de Prince dans la mise en place du programme de drones armés d’Haïti n’a été révélé par le New York Times que deux mois après son lancement, révélant l’opacité des relations entre Prince et une partie du gouvernement haïtien.

Joseph a déclaré qu’un autre contrat gouvernemental était en cours, aux termes duquel Gilbert Bigio, l’homme d’affaires le plus riche d’Haïti, « facturerait 15 000 dollars par conteneur » entrant dans le port de Port-au-Prince, administré par l’Autorité Portuaire Haïtienne (APH), filiale du groupe Bigio. « Le gouvernement haïtien perçoit 15 dollars par conteneur dans le cadre de cet accord », a déclaré Joseph, et Vectus Global, filiale de Prince, assurerait à nouveau la sécurité.

Erik Prince : Haïti « ne peut pas se gérer toute seule »

Prince espère mettre en œuvre les plans qu’il a exposés l’année dernière dans un épisode de son podcast « Off the Leash », diffusé le 12 mars 2024. Il a expliqué que, début 2023, il avait été contacté par l’avocat du Premier ministre de l’époque, Ariel Henry. Ce dernier cherchait de l’aide pour démanteler les « gangs », en particulier les Forces révolutionnaires de la famille et alliés du G9 (FRG9), une coalition de comités de quartier armés anti-criminalité dotés d’un programme révolutionnaire.

Prince a déclaré que l’objectif de Henry était de réduire le prix du diesel, qui avait quadruplé après la suppression des subventions publiques sur le carburant par le gouvernement haïtien en septembre 2022, déclenchant un soulèvement national et provoquant la prise de Varreux, le plus grand port pétrolier de la capitale, par le FRG9, dans le cadre des manifestations.

Prince a expliqué qu’il avait un « plan prêt à l’emploi » pour une « véritable brigade antigang ».

« J’avais prévu de doter l’unité de forces spéciales canadiennes du Québec », car « ils comprennent le fonctionnement de la police occidentale et parlent français », a-t-il expliqué. « Ils auraient joué un rôle de conseil, d’assistance et de mentorat auprès de 40 à 50 jeunes policiers haïtiens formés pour leur fournir de bons renseignements, une certaine capacité de drone, peut-être un hélicoptère, et cette unité aurait pu éliminer très rapidement ces gangs. » Le plan de Prince visant à déployer des drones armés en Haïti pour cibler les chefs de gangs a déjà été mis en œuvre. Reste à voir s’il parviendra à recruter suffisamment de Canadiens au Québec, ayant la formation adéquate, pour sa future « escouade antigang ».

Joseph a déclaré que Prince ne pourra pas recruter 200 contractuels « parce qu’il ne paie pas… Il ne vous donnera probablement que 1 500 $ par jour… Le salaire courant est d’au moins 3 500 $ par jour. » Il a ajouté que Prince tentera désormais de recruter « sur place » (c’est-à-dire en Haïti) parmi d’anciens soldats et policiers.

Au moins, Prince est honnête, précisant clairement dans l’interview qu’il ne cherche pas à restaurer la démocratie en Haïti. Il a plutôt déclaré qu’Haïti devait « mettre une personne aux commandes, assainir l’endroit et gouverner d’une main de fer ».

Haïti « ne peut pas se gouverner toute seule » et « le pays serait mieux géré par la United Fruit Company ou Dole Pineapple », a-t-il déclaré.

De toute évidence, Prince n’hésite pas à prôner des politiques coloniales pures et dures et l’impérialisme américain dans les pays du Sud. Dans un autre épisode de « Off the Leash » diffusé environ un mois plus tôt, Prince déclarait : « Il est temps pour nous de remettre notre chapeau impérial et de dire : “Nous allons gouverner ces pays” ».

« On peut dire cela de la quasi-totalité de l’Afrique ; ils sont incapables de se gouverner eux-mêmes », a poursuivi Prince, ajoutant plus tard que son analyse s’applique également à l’Amérique latine.

Entreprises militaires privées et loi sur la fragilité mondiale

Jusqu’à présent, l’administration Trump a proposé un ensemble hétéroclite de politiques en Haïti. Mais le rôle croissant de Prince suggère que Trump et le secrétaire d’État Marco Rubio cherchent peut-être à externaliser – peut-être clandestinement – ​​la réponse militaire américaine en Haïti à des mercenaires, comme cela a été fait en Irak, avec des conséquences désastreuses. Depuis que l’avocat d’Ariel Henry a parlé à Prince en 2023, le FRG9 a fusionné avec une coalition rivale, le G-Pèp, pour former la coalition Viv Ansanm, qui a chassé Henry du pouvoir le 29 février 2024. Viv Ansanm s’est désormais constitué en parti politique et sollicite constamment le dialogue auprès du CPT.

La déclaration de Trump et Rubio selon laquelle ils entendent « rendre sa grandeur à la politique étrangère » n’a jusqu’ici abouti qu’à quelques demi-mesures en Haïti, comme la classification de Viv Ansanm comme groupe « terroriste », les pressions diplomatiques exercées auprès de l’Organisation des États américains (OEA) pour qu’elle déploie une force d’intervention et l’arrestation de l’oligarque haïtien Reginald Boulos.

Mais pour provoquer les changements attendus en Haïti, il leur faudra déployer des troupes sur le terrain.

La politique de Washington en Haïti au cours des cinq dernières années a consisté à trouver un moyen d’y mettre en œuvre le Global Fragility Act (GFA) de 2019, en vertu duquel le Pentagone, le Département d’État et l’USAID deviendraient le gouvernement fantôme d’Haïti.

Mais sous la seconde administration Trump, il est difficile de savoir si le GFA restera le cadre à long terme de la politique étrangère de Washington en Haïti, du moins tel que formulé initialement.

Le GFA, adopté sous la première administration Trump avec un soutien bipartisan total, attend actuellement d’être réautorisé en vertu d’une loi bipartite présentée en avril par le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michael McCaul (R-TX), et la représentante Sara Jacobs (D-CA). Rubio a indiqué son soutien au GFA lors de son audition de nomination devant la commission sénatoriale des relations étrangères, tandis que le Conseil atlantique de l’OTAN, ainsi que le groupe de réflexion phare de la politique étrangère américaine, le Council on Foreign Relations (CFR), continuent de le soutenir, témoignant du soutien constant de l’establishment.

Cependant, l’Agence américaine pour le développement international (USAID), l’un des principaux acteurs du GFA, étant désormais démantelée par Trump, l’avenir du programme reste incertain.

L’objectif du GFA est de protéger les intérêts américains dans les « États fragiles », notamment l’accès aux matières premières. La loi a été présentée par ses promoteurs comme « une opportunité d’impulser le changement nécessaire » qui empêcherait « des adversaires comme la Chine et la Russie d’étendre leur influence ». L’Accord-cadre mondial s’appuie sur la Stratégie des États-Unis pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité (SPCPS). Le pilier central de cette stratégie est que le Pentagone fournisse une « assistance sécuritaire » (c’est-à-dire des troupes américaines) pendant dix ans aux partenaires de l’Accord-cadre mondial.

Ces déploiements militaires décennaux sont au cœur des objectifs de l’Accord-cadre mondial : maintenir le contrôle sur les néocolonies américaines tout en tenant la Russie et la Chine à distance.

Bien que Washington souhaite déployer l’Accord-cadre mondial en Haïti, le pays ne dispose pas d’un gouvernement élu pour signer un accord d’« assistance sécuritaire » américaine. Haïti n’a pas connu d’élections depuis neuf ans. Le rôle de Prince semble être de stabiliser Port-au-Prince afin que la CPT puisse organiser des élections.

Cependant, il semble très improbable qu’un gouvernement haïtien nouvellement élu prête serment à l’expiration du mandat de la CPT, le 7 février 2026.

Montée de la violence d’État, perpétrée par des drones, la police et des brigades paramilitaires

Consciente que le temps presse, l’administration Trump pourrait déployer les mercenaires de Prince pour assurer la transition en attendant une meilleure solution. Cependant, jusqu’à présent, les tactiques de Prince se sont avérées peu efficaces. Sa campagne de drones contre les groupes armés de quartier en Haïti n’a rien donné. Aucun chef de groupe armé n’a été tué par les attaques de drones.

Vitel’Homme, chef du groupe Kraze Baryè (Abattez les murs), aurait été blessé lors d’une attaque de drone. Des informations non confirmées font également état d’Izo, chef du groupe armé Five Seconds de Village de Dieu, blessé lors d’une attaque début juin. (Il a attrapé deux éclats de drone en mars.)

La première attaque de drone kamikaze, début mars, contre Jimmy « Barbecue » Cherizier, leader et principal porte-parole de Viv Ansanm, a blessé 14 civils et tué deux autres dans une maison remplie de personnes handicapées physiques, a déclaré Cherizier. Un seul des hommes de Cherizier a été grièvement blessé lors de l’attaque. Le New York Times a rapporté qu’un drone « destiné à attaquer des membres de gangs a explosé sur une base de police » le 19 août, tuant deux membres de l’équipe SWAT et blessant six civils. Cet accident contredit le tweet de Prince du 26 mars 2025, selon lequel « 100 conseillers de police compétents, travaillant avec les unités de police locales restantes, permettraient de faire reculer les gangs et de semer le chaos ». De plus, Prince et la Police nationale d’Haïti (PNH) tuent plus de civils innocents que les « gangs » qu’ils sont censés combattre.

Jake Johnston, du Centre de recherche économique et politique (CEPR), a souligné qu’entre janvier et mai 2025, « l’ONU a recensé 2 680 morts en Haïti. Près de 60 % ont été tuées par la police, et cette proportion est en augmentation récente.» Le rapport suivant de l’ONU, couvrant la période d’avril à juin, a révélé que le pourcentage total de décès et de blessures en Haïti causés par la PNH et les « brigades » paramilitaires qui coopèrent avec elle s’élève à 76 %.

Le rapport de l’ONU poursuit en expliquant qu’« un tiers des décès sont survenus à la suite d’explosions de drones », soit plus de 320 personnes. Nulle part dans le rapport, il n’est mentionné que ces individus étaient associés à des « gangs ».

Le rapport de l’ONU décrit un incident au cours duquel une brigade paramilitaire pro-gouvernementale a « attaqué la ville de Petit-Rivière, tuant à la machette plus de 55 personnes – principalement des agriculteurs – accusées de soutenir un gang. Ces agriculteurs ont été tués alors qu’ils assistaient à une cérémonie religieuse et leurs corps ont été brûlés. »

Acquiescer ou s’unir ?

Ces statistiques récentes soulignent que les soi-disant « gangs » ne sont ni la cause ni les principaux responsables de la violence en Haïti. Bien que certains, soi-disant de « gauche », suggèrent que Cherizier et d’autres dirigeants de Viv Ansanm sont de mèche avec le Département d’État américain, ces statistiques révèlent que l’État haïtien, accaparé par les oligarques haïtiens et les impérialistes américains, est le véritable moteur de la violence en Haïti. En effet, dans une récente interview, le Dr Jemima Pierre a déclaré : « Cherizier… n’est qu’un croque-mitaine utilisé… pour faire croire que [Washington] agit afin de donner à Erik Prince un moyen de pression pour qu’il puisse gagner de l’argent lorsqu’il interviendra.»

« Pour moi, ce n’est pas le problème », a poursuivi le Dr Pierre. Le problème réside dans les agissements des États-Unis : l’importation d’armes, le soutien à l’oligarchie et l’incitation à la violence dans le pays. Je pense que nous devons nous débarrasser de tous ces gens. Nous devons nous débarrasser de l’impérialisme américain. » Un autre intellectuel haïtien, Kervens Louissaint, souligne que le contrôle exercé par Viv Ansanm sur 90 % de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, « a déchiré le voile de l’illusion et révélé ce que beaucoup refusaient de voir : la main invisible qui étrangle le système financier, l’économie, la politique et la souveraineté d’Haïti.»

Cette main, affirme-t-il, « appartient aux oligarques et au soi-disant “secteur privé” – de simples intermédiaires des intérêts américains.»

La main impérialiste américaine qui étrangle le peuple haïtien ne sera pas éliminée par l’acquiescement et de vagues appels à un changement révolutionnaire dans un avenir lointain. Il est nécessaire de dialoguer et de comprendre objectivement les événements qui ont conduit à ce tournant historique crucial.

« Prince doit faire d’Haïti une plaque tournante pour les mercenaires, où il pourrait avoir son propre pays, avec des moyens illimités pour former et exporter des mercenaires dans le monde entier », a conclu Rod Joseph. « C’est ce que je ne veux pas qu’il arrive à Haïti, et je m’y oppose. Nous devrions nous asseoir avec les “gangs” et trouver une solution.»

Cherizier a appelé à des négociations à plusieurs reprises. Il a récemment déclaré : « La seule chose qui puisse sortir Haïti du trou dans lequel il se trouve actuellement, c’est le dialogue. Discutons-nous et expliquons-nous ce dont nous avons besoin.»

Dans une vidéo publiée le 5 juillet, Cherizier a demandé : « Pourquoi ne nous unissons-nous pas tous pour libérer ce pays ? Policiers, soldats, brigadiers, c’est à vous de jouer. Je ne vous demande pas de vous joindre à Viv Ansanm. Je vous demande à tous les trois de vous unir et de résoudre ce problème, de destituer ces neuf voleurs [du CPT] et cet ignoble Premier ministre… Ayez le courage de le faire. » Si vous ne le faites pas, croisez les bras et laissez Viv Ansanm le faire… Si vous êtes nationalistes, ce qui se passe devrait vous révolter. Unissons-nous et écrivons l’histoire.

Travis Ross est basé à Montréal, au Québec. Il est également coéditeur du Projet d’information Canada-Haïti. Travis a écrit pour Haïti Liberté, Black Agenda Report, The Canada Files et TruthOut. Tous ses articles sont rassemblés sur Substack. Vous pouvez le contacter sur X.