En Haïti, une révolution est en marche

Les événements historiques ne sont pas décrétés par les analystes, les intellectuels ou les théoriciens d’une époque donnée ; ils surviennent simplement, malgré la confusion qu’ils sèment dans les structures archaïques de la pensée dominante. Les signes nous sont révélés avec une autorité supérieure et rythment d’innombrables événements qui se produisent avec une telle rapidité qu’ils prennent d’assaut les classes populaires des nations.

Cette vérité est telle que nous disposons d’un riche corpus de témoignages historiques. Qui, à son époque, aurait imaginé l’effondrement du bloc soviétique par la perestroïka dans les années 1980 ou le déclin de la Révolution culturelle de Mao Zedong en Chine communiste après le soulèvement social de la place Tiananmen en 1989 ? Ou encore la chute du mur de Berlin, unifiant l’Allemagne après 28 ans de séparation ? Et tous ces événements marquants ont stupéfié le monde de l’époque.

L’histoire ne s’arrête jamais et façonne à chaque pas l’avenir des peuples, leurs tendances et leurs fondements organisationnels. Qui, à cette époque, n’a pas été ébranlé le 1er janvier 1959, lorsque les rebelles à la barbe touffue menés par le jeune révolutionnaire Fidel Castro, accompagné de l’emblématique Camilo Cienfuegos et de l’Argentin Ernesto « Che » Guevara de la Serna, sont arrivés triomphalement à La Havane au milieu d’une marée humaine ?

Ainsi commença une période caractérisée par la persécution impitoyable de ceux dont la vie de martyre avait façonné les idées de liberté et de justice sociale encore à conquérir. En République dominicaine, la dictature déguisée de la démocratie représentative nous a été imposée, tandis que des dictatures sanglantes et impitoyables régnaient sur notre frère Haïti. Derrière chacun d’eux, sous ses gants de soie, se cachait l’empire satanique, qui intervenait sournoisement en nous, culturellement et spirituellement, avec son programme infernal.

Duarte a nourri son esprit libertaire de la lutte épique pour l’indépendance d’Haïti ; il était inspiré par l’admiration qu’il ressentait pour leur héroïsme et leur courage. « J’admire le peuple haïtien. Je le vois triompher et sortir de la triste condition de l’esclavage pour devenir une nation libre et indépendante. Je lui reconnais deux vertus éminentes : l’amour de la liberté et le courage. Mais les Dominicains, qui ont versé leur sang à tant d’occasions, l’ont-ils fait uniquement pour sceller l’affront de se voir accorder par leurs dominateurs la grâce de leur baiser la main en récompense de leurs sacrifices ? Plus d’humiliation ! Plus de honte ! » Juan Pablo Duarte y Díez.

Le peuple haïtien est passé d’un esclavage impitoyable et sanguinaire à une liberté entravée. La France a contraint la première nation indépendante d’Amérique latine et des Caraïbes à payer des dommages et intérêts de plusieurs millions de dollars pour sa liberté, la privant ainsi de toute possibilité de progrès. Plus tard, les États-Unis et le Canada se sont joints à eux, ce dernier servant d’opérateur minier pour le Royaume-Uni. Haïti, nation sœur, a dû payer un prix très élevé depuis.

La crise actuelle dans laquelle se trouve Haïti, nation sœur, vise les puissances susmentionnées qui, sous le contrôle d’une élite imprégnée de la perversion la plus extrême, ont fait d’Haïti la nation la plus pauvre de l’hémisphère occidental et l’une des plus pauvres du monde. Tous ceux qui réclament une intervention de maintien de la paix en Haïti réclament en réalité une intervention militaire pour contenir une révolte armée qui prend de plus en plus l’allure d’une révolution armée.

Combien de missions de maintien de la paix Haïti a-t-elle menées ? Et qu’ont-elles permis de résoudre ? A-t-on réussi à sortir sa population souffrante de l’extrême pauvreté, de l’état d’insalubrité révoltant dans lequel vit la grande majorité des familles ? A-t-on progressé en matière d’éducation, amélioré le logement et instauré un système de santé humain et inclusif ? Bien sûr que non. Cela ne fait qu’enrichir l’élite sataniste internationale, l’oligarchie haïtienne (étrangère) qui la représente et les politiciens corrompus dont la seule priorité est d’accumuler des richesses pour acquérir des propriétés en France, au Canada, aux États-Unis et ailleurs.

L’union fraternelle de la Chine et de la Russie a provoqué un bouleversement radical dans l’ordre géopolitique actuel. Leur présence dans la région est prometteuse pour les peuples d’Amérique latine et des Caraïbes, et sert de rempart contre les efforts de cette élite sataniste pour accomplir une mission de pacification pour notre pays frère, Haïti. Elle cherche à contenir ou à éliminer l’influence de ce qu’elle appelle des gangs, alors que les véritables membres de ces gangs sont cette élite politique perverse, sataniste, oligarchique et traîtresse, qui s’est enrichie aux dépens des souffrances du peuple haïtien appauvri.

Du chaos a émergé l’espoir d’un changement de cap ; des ténèbres a émergé la lumière éclatante d’un homme qui, après avoir traqué les gangs comme policier, s’est donné pour mission de les persuader et de les conquérir pour atteindre un objectif plus élevé : la rédemption définitive du courageux peuple haïtien.

Jimmy Cherizier, surnommé Barbecue, n’est pas un membre de gang. C’est un patriote qui se soucie de son peuple, et qui est déterminé à mettre fin à un système injuste, empêtré dans l’un des pires réseaux criminels opérant au sein même de l’État en faillite, à sa convenance.

La presse occidentale a orchestré une campagne médiatique diffamatoire contre Barbecue, simplement parce qu’il a pris en charge une entreprise gigantesque : la rédemption d’Haïti. Les médias dominicains, prisonniers de l’oligarchie sataniste dominicaine, sont toujours désespérés, ne sachant que faire. Ils se sentent acculés, perdus, et ne savent même pas quels mensonges inventer. La vérité éclate au grand jour.

Jimmy Cherizier est un leader courageux. Il montre l’exemple, protège les habitants de son territoire et se plaint que lorsqu’il est interviewé par la presse étrangère et que celle-ci publie son interview, celle-ci dit exactement le contraire de ce qu’il a déclaré. Selon ses propres dires, il n’a quitté Haïti pour la République dominicaine que pour des raisons professionnelles et n’aspire pas à vivre hors d’Haïti. Il est toujours ouvert à un dialogue constructif et pour le bien de son peuple. Selon lui, la violence n’est pas la solution.

Oui, c’est ainsi que s’exprime le chef d’un réseau de groupes révolutionnaires armés, surnommé Barbecue, lorsque ses interviews sont diffusées sans retouches. D’autant plus quand ils sont diffusés par la presse sous contrôle oligarchique, avec la voix off de l’intervieweur, disant à propos de Jimmy, le Frère et le Fils de Dieu, combien de choses sont inventées pour le vendre au public pour ce qu’il n’est pas et n’a jamais été !

Tant que les autorités dominicaines continueront de considérer la situation dans leur pays frère haïtien à travers le prisme de Gilbert Bigio, des Clinton et d’autres sympathisants, elles souffriront d’une incompréhension du phénomène, ce qui leur coûtera du pouvoir politique. Marcos Rubio a les mains liées ; le président américain Trump est un allié du tsar russe Vladimir Poutine, qui, avec le président chinois Xi Jinping, est aux commandes du nouveau monde qui émerge en Haïti et en République dominicaine.

Aporrea News

28 mai 2025