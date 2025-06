D’un processus électoral à l’autre, la saga continue !

(8ème partie)

La cérémonie de prestation de serment des 7 membres du CEP, initialement prévue à la Cour de cassation, a été déplacée à 11 heures à l’EMA (École de la Magistrature) pour des questions de sécurité. Mais, c’est seulement à 13 heures que les récipiendaires ont pu prononcer le serment traditionnel. Ce retard est dû par le fait que plusieurs des nominés n’avaient pas pensé à se munir de leur fameuse Carte d’Indentification Nationale (CIN), pièce d’identité obligatoire justifiant de leur nationalité, un document requis par la Cour de cassation pour procéder à la cérémonie. Ils étaient trois dans cette situation délicate qui, par le temps qui court, aurait pu leur coûter leur poste. Pire, la cérémonie tournait en comédie loufoque lorsque le Président de la Cour de cassation, Jean Joseph Lebrun, chargé d’officier ce jour-là, a constaté que Mme Marie Florence Mathieu, désignée par le Conseil de l’Université, n’avait aucune pièce, aucun papier même non officiel en sa possession pour l’identifier. Elle a été prise de panique craignant sans doute de voir le « job » lui filer sous son nez. Mais, plus de peur que de mal.

Bons princes, les magistrats qui supervisaient l’investiture ont fait appel à des témoins – personnalités connues de la Cité – pour servir de parrains et de caution pour elle. Ne sommes-nous pas en Haïti, n’est-ce pas ? Pays où tout ou presque est possible, même le pire. Le Président de la Cour de cassation devait souligner pour les nouveaux membres du CEP l’importance de cet organe électoral pour le pays, en particulier en ces temps de troubles. Il a aussi rappelé que la mission de cette institution c’est d’organiser et de contrôler en toute indépendance toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. Jean Joseph Lebrun les a invités à s’approprier les principes de la gestion électorale, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la transparence et l’efficacité qui selon lui, sont essentiels pour garantir l’intégrité, tant apparente que réelle, du processus. Il a aussi appelé toutes les catégories sociales de la population à soutenir le Conseil électoral provisoire dans cette mission cruciale. « Mesdames et messieurs les Conseillers électoraux, les yeux des citoyens sont fixés sur vous.

Ils s’attendent à ce que les fonds destinés aux élections soient utilisés à bon escient et que les services fournis soient efficaces. C’est ainsi que vous allez mettre en application le principe d’efficacité. » Par ailleurs, dans une brève allocution, le Président du CPT, Leslie Voltaire, a déclaré : « Aujourd’hui, nous faisons un pas essentiel vers la restauration de la légitimité de nos institutions. Chaque Conseiller électoral installé en ce jour incarne l’espoir d’un peuple désireux de se faire entendre. Le travail n’est pas encore achevé. Nous allons poursuivre les efforts pour permettre aux représentants des secteurs des droits humains et des organisations de défenses des droits des femmes de rejoindre le Conseil électoral provisoire. Mettez-vous au travail dès maintenant avec l’engagement et la conviction que requiert cette lourde responsabilité. En prenant fonction, vous vous engagez à mener une lutte sans merci qui exigera beaucoup de vous : du courage, une détermination sans faille, de l’intégrité, de la transparence et un sentiment patriotique très prononcé.

Votre rôle est crucial pour restaurer la confiance du peuple dans ces institutions. Difficile est la mission, mais pas impossible. » Pour sa part, le chef du gouvernement, Garry Conille, voyait en cette installation une étape importante vers les élections. « La prestation de serment du nouveau Conseil Électoral Provisoire (CEP) marque une étape importante, déterminante et cruciale dans le processus devant conduire à l’organisation des élections générales dans le pays. » Cette installation a eu lieu en deux temps. Après la cérémonie de prestation de serment à l’École de la Magistrature, était venu le temps de l’installation des membres du CEP au siège de l’institution, toujours à Pétion-Ville, cette fois par le Garde des sceaux, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Me Carlos Hercule.

Celui-ci les a exhortés à se montrer à la hauteur de cette lourde responsabilité qui leur est confiée. Il les a encouragés à travailler pour que la population fasse de nouveau confiance aux institutions étatiques et à faire un bon usage des fonds alloués à leur travail. A l’issue de leur installation et sans attendre la nomination des deux autres, les 7 membres du CEP ont procédé à l’élection du Bureau du Conseil d’Administration de l’institution. Ont été élus Président du CEP, Patrick Saint-Hilaire, Vice-Présidente Schnaida Adely, Trésorier Jacques Desrosiers et enfin Secrétaire général Nemrod Sanon. Histoire peut-être de rassurer les membres du CEP qu’ils sont bien dans leur fonction à la tête d’un Conseil Électoral Provisoire même un peu bancal, ce même jour, « Les membres du Conseil Présidentiel de Transition et du Conseil Électoral Provisoire ont tenu une réunion autour de l’organisation des prochaines joutes électorales. La sécurité nécessaire aux opérations du processus électoral notamment l’organisation d’un référendum sur la nouvelle Constitution ainsi que la mise en place des mécanismes visant à garantir un processus transparent, démocratique, libre et inclusif, ont été les principaux défis abordés lors de cette rencontre » d’après une note de la présidence haïtienne élue domicile provisoirement à la Villa d’Accueil.

En effet, depuis que le Palais national, entre autres, et les principaux sites administratifs et institutionnels de la capitale haïtienne soit 102 institutions publiques et 622 établissements privés, selon le dernier Rapport du CARDH (Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme), ont déménagé à Pétion-Ville pour cause d’insécurité qui règne dans le centre-ville de Port-au-Prince et le quasi-blocus imposé par les groupes armés. Paradoxalement, l’installation a été réalisée après pratiquement une semaine de quasi-guerre civile opposant la PNH, la MMAS, les FAD’H aux hommes de Jimmy Chérizier dit « Barbecue » chef de l’organisation armée « Viv Ansanm » à Port-au-Prince et ses banlieues, voire dans le département de l’Artibonite. Quatre jours plus tard, soit le mardi 22 octobre 2024, une autre rencontre a eu lieu cette fois-ci avec plusieurs institutions internationales et le CEP au siège de la présidence à la Villa d’Accueil autour de Leslie Voltaire accompagné pour l’occasion de plusieurs de ses collègues Conseillers-Présidentiel.

Parmi ces institutions, on soulignait notamment la présence du BINUH (Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti) et celle du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Lors de cette rencontre, il était question de la planification d’une journée d’échanges dans les plus brefs délais autour des défis posés par les prochaines compétitions électorales d’après Mme Maria Isabel Salvador, la Représentante en Haïti du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Alors que le CEP incomplet fraichement installé commençait à travailler, les partisans de Me Gédéon Jean n’entendaient pas lâcher l’affaire. Le vendredi 25 octobre 2024, ils ont organisé sous les fenêtres des membres du CPT, à la Villa d’Accueil, un Sit-in pour exiger, selon eux, le respect du choix de leur candidat comme Conseiller électoral. Ils étaient plusieurs dizaines de ce secteur pour contester le choix du CPT de mettre à l’écart Gédéon Jean. Devant la presse, ce vendredi 25 octobre, les organisateurs, par la voix de Me Arnel Rémy, Coordonnateur du Collectif des avocats pour la défense des droits de l’homme (CADDHO), ont déclaré : « Pour nous, c’est une violation des droits lorsque le Conseil a décidé de rejeter notre candidat qui a justement remporté l’élection organisée. Nous nous sommes réunis en grand nombre pour dénoncer le comportement du CPT. En ce sens, nous exigeons la publication dans les plus brefs délais de l’arrêté présidentiel avec le nom du membre du Secteur des droits humains ainsi que celle des femmes. » Du lundi 28 au mercredi 30 octobre 2024, une délégation haïtienne ayant à sa tête Frinel Joseph, membre du Conseil Présidentiel de Transition, se trouvait à Washington pour des rencontres avec diverses institutions internationales et régionales, notamment l’Organisation des États Américains (OEA) et la Commission européenne pour la démocratie, appelée Commission de Venise.

Cette délégation était composée du nouveau Président du CEP, Patrick Saint-Hilaire, du Trésorier Jacques Desrosiers et du Directeur exécutif du CEP Max Délice et bien entendu de Frinel Joseph. Durant ce séjour dans la capitale fédérale américaine, plus exactement le mardi 29 octobre, le responsable des questions électorales au sein du CPT, Frinel Joseph et les autres ont eu une longue séance de travail avec le Secrétariat pour le renforcement de la démocratie et les Observateurs permanents de l’OEA en compagnie de la Commission européenne pour la démocratie sur quatre thématiques bien précises : (1) La tenue des élections, avec des discussions sur la sécurité, le financement et le processus électoral ; (2) Le Cadre législatif constitutionnel et électoral, avec des réflexions sur l’adaptation et la mise en place d’un cadre solide et inclusif ; (3) Les Droits politiques et électoraux, avec évaluation des droits fondamentaux des citoyens dans le contexte des élections ; (4) La Gouvernance et l’engagement international en explorant des modalités de collaboration et de soutien avec les acteurs internationaux.

Signalons que le déplacement du dirigeant haïtien à Washington avait été facilité par l’OEA et le Département de Coopération et d’Observation Électoral (DECO) dans le cadre de l’accompagnement des autorités haïtiennes par la Communauté internationale en vue de la réforme constitutionnelle, d’un référendum et de l’organisation des élections libres, selon les dires des dirigeants de l’Organisation des États Américains. Histoire de se familiariser avec les techniques électorales, Patrick Saint-Hilaire, le Président du CEP, la Vice-Présidente de l’institution, Schnaïda Adely et trois autres responsables de l’organisme électoral sur le plan administratif : Max Délice, Directeur exécutif, Abbé Bernard, Directeur des opérations électorales et son adjoint, Clément Jules Charles, dans le cadre d’une autre délégation, ont séjourné à Washington DC durant la même période en vue d’observer le déroulement des opérations des élections américaines qui devaient avoir lieu le lundi 4 novembre 2024.

Toute cette équipe du CEP a eu des rencontres avec plusieurs officiels américains et des institutions liées au gouvernement des Etats-Unis parmi lesquelles l’USAID (Agence Américaine pour le Développement International) aussi bien que l’IFES (International Foundation and Electoral Système – Fondation Internationale pour le Système Électoraux). Entre-temps à Port-au-Prince, certains leaders ou acteurs politiques commençaient à se positionner sur l’échiquier en vue de la bataille électorale en perspective. Tel est le cas de l’ancien chef du gouvernement sous la présidence de Jovenel Moïse, Jean-Michel Lapin, qui fleurait déjà la lutte de pouvoir entre les deux têtes de l’exécutif de la Transition, autrement dit entre le CPT et le Premier ministre Garry Conille. Invité de radio Magik9 le jeudi 31 octobre 2024 pour faire le point de la situation sociopolitique dans le contexte d’insécurité frappant la capitale et la lutte pour le leadership du pouvoir, Jean-Michel Lapin qui ne cache plus son intention de se présenter à la prochaine présidentielle, a voulu être pédagogue en plaçant les responsabilités et les rôles de chacune des deux branches de la Transition – Primature et Présidence -.

Au prime abord, il faisait porter le chapeau du peu de résultats de la Transition au Premier ministre Garry Conille qui, selon l’ancien pensionnaire de la Primature, est chargé de faire des propositions au CPT. Ce 31 octobre 2024, sur Panel Magik, Lapin imputait l’échec de la Transition à son lointain successeur : « Toutes ces batailles sont issues de groupes qui pensent garder encore le contrôle de l’État et de certaines institutions dans le but de gagner les prochaines élections. Le CPT a raison d’imputer les manques de résultats au gouvernement dirigé par Garry Conille, car la responsabilité d’action, leur coordination et les propositions doivent provenir de la Primature. Le Premier ministre Garry Conille doit prendre sous sa responsabilité l’échec et la réussite de la Transition, car exceptionnellement, c’est la première fois dans l’histoire politique du pays qu’un Premier ministre bénéficie du contrôle de cinq ministères régaliens. » Le vendredi 8 novembre 2024, le tout nouveau Président du Conseil Présidentiel de Transition, Leslie Voltaire, lui donnait raison. Il limogeait Garry Conille.

Un mois après son arrivée à la tête du CPT, Voltaire mettait à exécution une promesse qu’il avait faite : couper la tête politiquement du Premier ministre après l’humiliation subie à New York lors de la 79e Assemblée générale des Nations-Unies en septembre 2024 par ce dernier. Pourtant, malgré cet épisode inattendu qui aurait pu retarder le processus voire tout chambouler, le CEP a poursuivi son enracinement après la visite d’une partie de ses membres à Washington et le CPT lui donna même l’occasion de s’affirmer davantage dans le paysage. Le samedi 9 novembre 2024, la présidence devait organiser un Forum autour des défis et des conditions pour garantir la réussite du référendum et les élections à venir. Le Premier ministre fraichement limogé, Garry Conille, dont les jours à la tête du Gouvernement étaient comptés, avait pris part à cette journée de réflexion. Il avait même promis tout son appui et se proposait d’accompagner le CEP durant tout le processus. « Tout l’accompagnement sera donné au Conseil Électoral Provisoire (CEP) et au Comité de pilotage de la réforme constitutionnelle pour atteindre les objectifs visés » disait l’éphémère chef de Gouvernement ce 9 novembre 2024. (A suivre)

C.C