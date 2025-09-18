Décret infâme (500-25) !

« Luis Abinader ne désavoue pas ces déclarations et n’ignore pas ces visées impérialistes, présentes dans ce pays, liées, avec son consentement complaisant, par le Commandement Sud. »

Dans son décret numéro 500 de cette année, Luis Abinader, copiant les décrets de Donald Trump, a adopté la fable du « Cartel des Soleils » et adopté la stratégie consistant à attribuer à tous les cartels de la drogue le statut d’« organisations terroristes ». Cette stratégie sert à militariser de prétendues opérations antidrogue et à utiliser ce sujet comme prétexte pour attaquer, intervenir et envahir militairement des pays souverains hors de leur contrôle.

Ce comportement est exacerbé si les territoires sont riches en ressources énergétiques, en minéraux stratégiques, en eau et en biodiversité. Convoité par les élites capitalistes américaines, leur conquête et reconquête néocoloniales a été confiée au Pentagone et à ses commandements.

C’est le cas du Venezuela et de nombreux pays de Notre Amérique. Telle est la mission prédatrice assignée à son commandement Sud, ouvertement avouée par la générale Laura Richardson lorsqu’elle commandait cette entité.

Elle l’a clairement exprimé en 2023 lors de son discours au Conseil atlantique : « Pourquoi cette région est-elle importante ? Malgré toutes ses richesses en ressources et en terres rares… Le Triangle du lithium, entre l’Argentine, la Bolivie et le Chili… 60 % du lithium de la planète se trouve en Amérique latine. »

Mais son récit ne s’arrête pas là. Pour Richardson, l’Amérique latine possède – et c’est vrai – « les plus grandes réserves de pétrole de la planète », notamment « du brut léger et doux découvert au large de la Guyane il y a plus d’un an ».

Elle a souligné que cette région possède également les ressources d’un « Venezuela riche en pétrole, en cuivre et en or » et a décrit l’Amazonie comme « le poumon du monde ». Finalement, usant d’un langage possessif, l’ancien chef du Commandement Sud a osé déclarer : « Nous possédons 31 % de l’eau douce mondiale dans cette région », soulignant que les États-Unis « ont beaucoup à faire » dans cette région et « nous devons nous mettre au travail ».

Abinader ne peut pas ignorer.

Luis Abinader n’ignore ni ces déclarations ni les visées impérialistes présentes dans ce pays, entravées, avec son consentement complaisant, par le Commandement Sud. Mais ce n’est pas tout. Il n’ignore pas non plus que le soi-disant « Cartel des Soleils » n’est qu’une fable grossière de Donald Trump et de ses conseillers en image.

Des livres ont déjà été écrits sur ce mensonge, le démystifiant. Mais le témoignage de Pino Ariacchi, ancien secrétaire adjoint et ancien directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime, est également largement diffusé.

Lisez attentivement ces paragraphes de son article intitulé « le grand mensonge qui attribue le Venezuela à un narco-état » (27 août 2025) : « Lors de mon mandat de directeur de l’ONUDC, l’agence des Nations Unies contre la drogue et le crime, je me suis rendu en Colombie, en Bolivie, au Pérou et au Brésil, mais je n’ai jamais visité le Venezuela. Ce n’était tout simplement pas nécessaire. La coopération du gouvernement vénézuélien dans la lutte contre le trafic de drogue a été l’une des meilleures d’Amérique du Sud ; elle ne peut être comparée qu’au bilan impeccable de Cuba. Ce fait, dans le récit délirant de Trump décrivant le « Venezuela comme un narco-État », ressemble à une calomnie à motivation géopolitique.»

« Mais les données publiées dans le Rapport mondial sur les drogues 2025 par l’organisation que j’ai eu l’honneur de diriger, racontent une histoire contraire à celle propagée par l’administration Trump.»

Une histoire qui démonte pièce par pièce le cadre géopolitique construit autour du « Cartel des Soleils », une entité aussi légendaire que le monstre du Loch Ness, mais qui justifie à la fois les sanctions, les embargos et les menaces d’intervention militaire contre un pays qui, par coïncidence, se trouve au sommet de l’une des plus grandes réserves de pétrole de la planète.

Le Venezuela selon l’ONUDC : un pays sans importance sur la carte du trafic de drogue.

Le rapport 2025 de l’ONUDC est on ne peut plus clair, ce qui devrait faire honte à ceux qui ont construit une rhétorique diabolisante du Venezuela. Le rapport ne mentionne que brièvement et de manière minimale le Venezuela et indique qu’une infime partie de la production colombienne de drogue transite par ce pays pour se diriger vers les États-Unis et l’Europe. Selon l’ONU, le Venezuela s’est établi comme un territoire exempt de culture de feuilles de coca, de marijuana et de produits similaires, ainsi que de la présence de cartels criminels internationaux.

Il est dominé par le servilisme

Alors, pourquoi est-il capable de publier un décret mensonger et infâme qui implique directement les forces armées dominicaines et l’État dominicain dans ces ignobles plans d’agression militaire américaine contre le Venezuela ?

Pourquoi ?

Pourquoi assumer la politique étrangère criminelle d’un empire génocidaire ? De quel droit ?

Jusqu’où ira sa servilité ?

Il soutient le nazi-fasciste Zelensky.

Il soutient les guerres déclenchées par les États-Unis et l’OTAN.

Il fait profil bas face à l’holocauste palestinien.

Il a soutenu Guaidó, un criminel notoire.

Il a rejoint le Groupe de Lima, d’extrême droite.

Il a soutenu González Urrutia, tueur de prêtres et agent de la CIA.

Il a engagé le pays dans des invasions militaires successives d’Haïti.

Il a convenu avec le Commandement Sud de soutenir sa doctrine de sécurité nationale et les actions militaires correspondantes, ce qui implique l’engagement de l’armée et du territoire dominicains dans des opérations militaires américaines visant à imposer sa domination et son pillage dans cette région.

Il rampe maintenant face au déploiement militaire trumpiste contre le Venezuela et aux processus souverainistes de Notre Amérique, cautionnant les mensonges et les récits qui servent de prétexte à l’assaut de nos vastes réserves de pétrole, de gaz, d’or, de lithium, de terres rares, de titane, d’uranium, de nickel, d’eau et de biodiversité.

La raison est simple et perfide à la fois : Abinader est un magnat devenu politicien, plus docile aux caprices de la Maison-Blanche et du Pentagone que bien des agents et collaborateurs de la CIA.

Abinader est un laquais de corps et d’âme, d’esprit et de cœur. Il est le dirigeant le plus servile de la néocolonialité moderne. Un véritable gouverneur colonial monté sur une pseudo-république.

À nous le droit de se rebeller !

Tel a été son choix infâme, sans le moindre droit d’impliquer l’armée et l’État dominicains dans cette aventure honteuse et dangereuse.

Ni sa Constitution ni celles d’Hipólito, Leonel et Danilo ne le permettent. Et encore moins le droit international bafoué en vigueur.

Civils et militaires, hommes et femmes, jeunes et enfants, nous avons le droit d’en appeler à Duarte, à Luperón, à Gilbert, à Manolo et aux sœurs Mirabal, à Fernández Domínguez et Caamaño, pour contester cette voie funeste, pour nous rebeller contre cette façon d’ignorer notre droit à l’autodétermination et celui de tous les peuples du monde.

Saint-Domingue, République dominicaine 5 Septembre 2025

Aporrea News 6 Septembre 2025