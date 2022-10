Daniel Foote : Envoyez des forces spéciales en Haïti ou 25 000 soldats !

Alors que le gouvernement haïtien est sur le point de s’effondrer au milieu d’un soulèvement populaire, l’ex-envoyé spécial des États-Unis en Haïti, Daniel Foote, insiste sur le fait que les États-Unis doivent soit envoyer des forces spéciales pour former une unité SWAT de la police nationale haïtienne, soit envahir avec 25 000 soldats à une date « imminente ».

Le 19 septembre, des militants se sont rassemblés devant la Maison Blanche pour commémorer un an depuis la déportation massive de demandeurs d’asile haïtiens à Del Rio, au Texas.

La commémoration a eu lieu alors qu’un soulèvement populaire en Haïti entrait dans sa troisième semaine, déclenché par la hausse des prix du carburant imposée par le Fonds monétaire international dans un contexte d’inflation galopante et d’insécurité totale.



« Nous devrons réajuster le prix du gaz », a déclaré le Premier ministre par intérim Ariel Henry aux Haïtiens dans un discours télévisé le 11 septembre, cherchant à éviter tout blâme. « Je sais qu’il y a des gens qui vont essayer de vous chauffer la tête, vous dire de descendre dans la rue pour que l’essence ne revienne pas à son prix normal… La violence n’a pas sa place. La violence ne nous mènera nulle part. J’ai lancé un appel au calme à tout le monde.

Les États-Unis et leurs partenaires juniors, cependant, ont cherché à rejeter la responsabilité des troubles sur les intérêts économiques locaux et les soi-disant «gangs».

Le 21 septembre, le président américain Joe Biden a déclaré à l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) : « Nous continuons de soutenir notre voisin en Haïti alors qu’il fait face à la violence des gangs alimentée par la politique et à une énorme crise humaine, et nous appelons le monde à faire de même », ajoutant que « nous avons plus à faire ».

“Si vous regardez les manifestations qui ont lieu à la suite de la fin des subventions sur les carburants, elles sont financées par des acteurs économiques“, a commenté Juan Gonzales, haut conseiller de Biden et directeur du Conseil de sécurité nationale.

A la manifestation devant la Maison Blanche, l’ancien envoyé spécial des États-Unis pour Haïti, Daniel Foote était présent, et il a averti que si Washington ne forme pas une unité de la police nationale haïtienne pour réprimer les soi-disant « gangs » d’Haïti, il lancera une invasion à grande échelle. « Les États-Unis ont deux choix : soit renforcer la police maintenant, probablement en utilisant des formateurs militaires, donc envoyer une compagnie de formateurs des forces spéciales pour former la police et mettre en place une force opérationnelle anti-gang, soit envoyer 25 000 soldats à une période indéterminée mais imminente. à l’avenir », a déclaré Foote.

Ce dernier a démissionné de son poste en septembre 2021, citant le traitement inhumain des Haïtiens à la frontière comme point de rupture.

« J’ai réalisé que je ne pouvais plus avoir l’impact positif et pousser Haïti là où elle doit aller dans mon rôle d’envoyé spécial à cause du gars dans ce bâtiment juste là », a-t-il déclaré à la foule, pointant vers la Maison Blanche.

Cette démission lui a valu les éloges d’éminents intellectuels, dont le cinéaste Raoul Peck, qui a qualifié le témoignage de Foote au Congrès de « bouleversant et rédempteur », affirmant qu’il « rendait une certaine mesure d’honneur à des décennies d’intervention américaine éhontée ».

Depuis sa démission, Foote s’est vivement opposé au soutien continu des États-Unis au Premier ministre haïtien par intérim Ariel Henry, qui reste en poste malgré son implication dans l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse.

Plutôt que de retirer son soutien à Henry, Washington a cherché à l’unir à son principal rival, une coalition de partis politiques traditionnels et des dizaines de soi-disant groupes de la société civile, connus sous le nom d’Accord de Montana.

Décrite comme une alternative “dirigée par les Haïtiens” à Henry, la coalition de Montana propose un gouvernement de transition de deux ans menant à des élections.

Cet Accord est dirigé par Magali Comeau Denis, qui, comme Ariel Henry, a été une figure clé du coup d’État orchestré par les États-Unis en 2004 contre le président Jean-Bertrand Aristide ainsi que ministre de la Culture du régime de facto mis en place après l’éviction .

Jusqu’à présent, les tentatives de l’administration Biden d’unir les deux coalitions se sont avérées infructueuses.

Malgré le poste de Premier ministre d’Henry, l’accord de Montana est de plus en plus favorisé par Washington, le secrétaire d’État adjoint aux affaires de l’hémisphère occidental Brian Nichols l’approuvant publiquement.

Alors que le soulèvement a secoué le gouvernement d’Henry, le groupe de réflexion phare de l’establishment américain sur la politique étrangère, le Council on Foreign Relations (CFR), a publié un document stratégique approuvant l’Accord du Montana comme « le plan haïtien le plus crédible sur la table », déclarant « les États-Unis Les États devraient encore aider les Haïtiens à initier sa mise en œuvre.

Au début de 2022, alors que l’administration Biden faisait pression sur le groupe du Montana pour qu’il fasse un compromis avec Ariel Henry, l’accord s’est rompu.

Le Mouvement haïtien pour la liberté et l’égalité pour la fraternité (MOLEGHAF) s’est retiré, accusant le Montana de participer à « un complot international » et disant « nous n’allons pas faciliter le travail des impérialistes ».

Le parti Fanmi Lavalas de l’ancien président Aristide a discrètement emboîté le pas.

Alors que ces membres ont rompu, Foote et l’establishment libéral ont promu l’accord comme le partenaire idéal des États-Unis et de ses institutions.

« Ils ont besoin de quelqu’un en qui la communauté internationale, le FMI, les donateurs, peuvent avoir confiance et avec qui travailler et le peuple haïtien peut faire confiance et avec qui travailler pour améliorer sa vie et choisir ses propres dirigeants », a-t-il expliqué.

Alors que Foote conseille qui devrait diriger Haïti, il prend soin de projeter le contraire. Lorsque MintPress News lui a demandé si l’Accord du Montana était un mécanisme pour arriver à un tel leadership, il a répondu : « Ne l’appelons pas ainsi parce qu’alors j’offre une préférence pour un groupe ou un autre. Un consensus, disons-le. Et le Montana Group, le 31 octobre dernier, je pense, de 2021, a signé un accord de consensus et l’a considérablement élargi en janvier au point que plus de 80% des acteurs en Haïti, tous ceux qui voulaient y participer, étaient de la partie. Et c’est un consensus adéquat »

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau parle de la même manière. « Nous ne pouvons pas continuer à voir des éléments extérieurs, aussi bien intentionnés soient-ils, tenter de déterminer l’avenir d’Haïti », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Cependant, le même jour, alors qu’il dirigeait la discussion d’un groupe consultatif sur Haïti en marge de l’AGNU, Trudeau a énuméré plusieurs puissances étrangères qui, selon lui, seront impliquées dans l’avenir d’Haïti. « Les partenaires régionaux comme la CARICOM et les partenaires mondiaux comme le Canada, les États-Unis, la France, l’Union européenne et d’autres ont également un rôle extrêmement important à jouer », a-t-il déclaré.

L’objectif principal de Foote, Washington, et de ses partenaires est d’éliminer les soi-disant gangs.

« Les gangs sont partis des gars de [l’ancien président Jean Bertrand] Aristide qu’il paierait pour sortir dans les rues pour semer l’enfer et faire avancer les choses, [et] se sont transformés en organisations criminelles très sophistiquées et lourdement armées à ce moment-là, », a déclaré Foote.

Malgré les actes criminels de groupes comme les 400 Mawazo, qui ont kidnappé des missionnaires américains et canadiens l’année dernière, la principale cible des États-Unis est son rival – une fédération de groupes armés connue sous le nom de « Forces révolutionnaires de la famille G9 et alliés, mess with One, You Mess with All » ou G9.

« La coalition du G9, elle était il y a un an au moins, la mieux organisée et la mieux financée », a déclaré Foote.

Cette coalition, qui appelle à une révolution sociale, est dirigée par l’ancien policier Jimmy “Barbecue” Cherizier.

Le gouvernement américain, par l’intermédiaire du National Endowment for Democracy (NED), a accusé Cherizier d’avoir commis une série de massacres mais n’a présenté aucune preuve, qualifiant ses accusations de “présumées”.

Néanmoins, Cherizier est le seul soi-disant chef de gang en Haïti sous le coup des sanctions américaines de Magnitsky.

Cherizier a gagné du soutien au cours des deux dernières années alors que ses appels à la révolution ont résonné dans des conditions de plus en plus difficiles.

Foote, dans le plus grand quotidien d’Haïti, a averti les Haïtiens de ne pas écouter Cherizier, le qualifiant de “criminel” qui doit être “traqué”.

« Le problème est qu’ils n’ont pas de prédateur naturel en Haïti », a déploré Foote. « La police ne peut pas les prendre. Ils ne peuvent pas rivaliser avec les gangs ; ils sont en sous-effectif, en sous-armement et tout »

Cherizier a occupé le devant de la scène dans le soulèvement en cours, bloquant le plus grand terminal de carburant du pays et se heurtant à la Police nationale d’Haïti (PNH). (Le G9 avait précédemment bloqué le terminal en octobre et novembre 2021 dans le but de renverser Henry, mais a finalement appelé à une «trêve» qui a duré plusieurs mois.) Pierre Espérance, chef du Réseau national haïtien pour Défense des droits de l’homme (RNDDH), a affirmé que Cherizier réprimait en fait les manifestations au nom d’Ariel Henry, bien qu’il n’apporte aucune preuve à son allégation.

Cherizier, tenant une barricade à l’extérieur du terminal pétrolier de Varreux, s’est adressé au peuple haïtien et au Premier ministre assiégé..

“Ariel Henry, préparez-vous pour ce qui s’en vient“, a déclaré Cherizier en brandissant un fusil. « Cette fois, nous allons courir sur vos jambes. Vous pouvez continuer à donner de l’argent aux petits politiciens voleurs affamés, continuer à donner de l’argent aux journalistes affamés et cupides, qui disent que nous obtenons de l’argent pour détruire le mouvement. Nous sommes le mouvement ! Les Forces Révolutionnaires de la Famille G9 et Alliés, nous sommes le mouvement ! Ariel est sur notre cul. Peuple haïtien, tenez-vous derrière vos barricades ! »

En tant qu’envoyé spécial, Foote a préconisé le déploiement américain de forces spéciales pour former une unité de la PNH à éliminer les soi-disant «chefs de gangs» comme Cherizier.

« Avez-vous déjà proposé une quelconque intervention militaire en Haïti ? » Margaret Brennan de CBS a demandé à Foote l’automne dernier.

« J’ai proposé d’envoyer une compagnie ou deux des forces spéciales américaines pour former un groupe de travail anti-gang au sein de la police nationale haïtienne. Vous parlez donc de 30, 60 personnes », a répondu Foote.

Alors qu’Haïti échappe à tout contrôle sous Henry, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et le ministre haïtien des Affaires étrangères Jean Généus font des propositions similaires.

« La proposition que j’ai mise sur la table est que nous devons avoir un programme international de soutien à la formation et à l’équipement de la police », a déclaré António Guterres, « mais il faudra avoir dans cette perspective une force robuste capable de mettre un terme à l’action des gangs ».

« La police nationale est capable de faire son travail mais elle a besoin d’une assistance solide de nos partenaires, et elle a besoin d’une formation adéquate sur le terrain avec l’aide de la communauté internationale », a déclaré Généus à l’AGNU, s’exprimant à la place d’Ariel Henry.

D’autres forces politiques réclament une force internationale pour faire le travail. Suite à des réunions avec le vice-président américain Kamala Harris et d’autres hauts responsables, la République dominicaine a envoyé des troupes à sa frontière et a appelé à une invasion internationale d’Haïti.

« La crise qui déborde des frontières d’Haïti est une menace pour la sécurité nationale de la République dominicaine », a déclaré le président Luis Abinader au Conseil permanent de l’Organisation des États américains.

«Nous avons rencontré non seulement Nancy Pelosi, mais aussi le sénateur Charles Schumer de New York, et nous avons également abordé ce sujet lorsque j’ai rencontré le président du comité des relations étrangères [du Sénat], le sénateur Bob Menendez du New Jersey, et également lors de notre rencontre. avec la directrice de l’USAID, Samantha Power », a-t-il déclaré plus tard dans une interview avec Noticias SIN. « Je crois qu’il ne reste plus qu’à coordonner les moyens… Maintenant, nous [la CARICOM et la République dominicaine] sommes du même avis, il faut que ce soit une “force spéciale” qui pacifie ce pays. »

« Elle doit être concentrée, nous l’avons répété à de nombreuses reprises, dans le maintien immédiat de la paix, une force robuste est nécessaire, capable de récupérer la paix et de mettre fin à la violence déchaînée par les groupes armés », a déclaré le ministre dominicain des Affaires étrangères Roberto Alvarez à l’AGNU.

L’aide dirigée par les États-Unis à la PNH a été importante. De 2010 à 2020, Washington a injecté 312 millions de dollars pour les armes et l’entraînement. En 2021, la Maison Blanche et le Département d’État ont envoyé un total de 20 millions de dollars. En juillet 2022, le département d’État a renforcé le programme de formation SWAT avec un package de 48 millions de dollars.

Les Nations Unies ont envoyé 28 millions de dollars supplémentaires et le Canada 12 millions de dollars.

Alors que les États-Unis renforcent la police haïtienne, ils ont cherché à mettre fin au trafic d’armes non autorisé, interceptant les expéditions passées en contrebande dans les ports et procédant à des arrestations.

L’administration Biden fait pression sur le Conseil de sécurité de l’ONU pour qu’il promulgue ses propres sanctions contre Cherizier et ceux qu’elle accuse d’être des trafiquants d’armes.

Mais Haïti regorge d’armes et la PNH est une force anémique. Bien qu’ils aient attaqué des quartiers du G9 et arrêté et tué plusieurs dirigeants, la police n’a pas été en mesure d’écraser cette fédération de quartier.

Des responsables du département d’État ont déclaré publiquement qu’un programme de formation dirigé par les États-Unis, en collaboration avec la France, le Brésil et le Canada, était en cours.

Le 30 juillet, Mike Stokes, un entraîneur de la police du Département d’État en Haïti, s’est plaint dans un message sur Facebook que « Seuls les politiciens américains pourraient penser que l’envoi de huit instructeurs ici pourrait faire une différence. Haïti a besoin d’une action militaire, si elle veut un vrai changement. »

Mais Foote dit que l’administration Biden hésite à intensifier l’implication des États-Unis avec Ariel Henry au pouvoir.

« C’est une étape critique, et l’appétit est … très réticent à travailler et à sauter avec les deux pieds avec Ariel Henry malgré le fait qu’il soit oint par les États-Unis », a déclaré Foote.

Avec Washington conscient du sentiment populaire en Haïti contre l’ingérence étrangère, l’image de l’Accord du Montana comme “dirigé par les Haïtiens” est essentielle aux desseins impériaux.

Un passage de Henry à l’Accord du Montana créerait de la crédibilité pour une plus grande implication des États-Unis. Le CFR note que « pour les États-Unis, travailler en plus grand partenariat avec de telles organisations… pourrait aider à restaurer la confiance des Haïtiens ».

Le membre fondateur de Montana Accord, Ted St. Dic, a écrit le 7 septembre que « pour donner à ce processus une chance de succès, les États-Unis devraient utiliser des tactiques créatives et agressives pour intercepter les activités criminelles en Haïti ».

Alors que « dirigé par les Haïtiens » est un slogan utile pour la consommation publique, les décideurs américains cherchent à diriger par derrière.

« Formez la police, redonnez à la police sa capacité, ou nous devrons envoyer 25 000 soldats dans une mission de stabilisation au combat », a déclaré Foote.

« Je pense aussi que laisser aux Haïtiens le soin de résoudre leurs problèmes est une ligne qui, à mon avis, ignore une situation vraiment très préoccupante et qui se détériore à l’intérieur du pays », a commenté Juan Gonzales.

« J’ai entendu vos réponses sur votre objectif global d’un processus démocratique dirigé par les Haïtiens », a déclaré le sénateur Bob Menendez (D-NJ) à Todd Robinson, secrétaire adjoint du Bureau des affaires internationales de stupéfiants et d’application de la loi (INL). « Je partage cela, mais quelle est notre initiative pour essayer de créer un semblant de sécurité? »

« Nous, à l’INL, travaillons en étroite collaboration avec la Police nationale d’Haïti, le nouveau directeur général, nous allons envoyer des conseillers », a déclaré Robinson.

Cependant, au Conseil de sécurité de l’ONU, la Russie et la Chine ont voté pour raccourcir le mandat de conseiller de la police américaine, incitant Washington à chercher un moyen de contourner les instances internationales.

« Pourquoi pensez-vous que la Russie et la Chine arrêtent cela ? Parce qu’ils veulent une agitation totale dans l’hémisphère… L’autoritarisme. » Menendez a conclu: « À un moment donné, nous devons réfléchir à la façon de contourner cela. »

C’est exactement ce que Washington a fait. Une loi de 2019 appelée Global Fragility Act (GFA) a créé un cadre pour l’intervention américaine. La GFA vise à renforcer le contrôle américain sur les soi-disant « États fragiles » dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale de 2017 axée sur la concurrence entre les grandes puissances. Il s’agit d’un programme conjoint du Département d’État, de l’USAID et du Département de la Défense qui ordonnerait à l’armée américaine de « jouer un rôle essentiel dans la facilitation de l’ordre public de base et le renforcement des capacités des forces de sécurité étrangères ». Les troupes américaines opéreraient “par le biais d’activités à faible encombrement, coordonnées et axées sur les partenaires” – similaire à la formule de Daniel Foote. Les méthodes du Pentagone comprennent également des « opérations psychologiques et des missions d’opérations d’information ».

La GFA et l’Accord du Montana fonctionnent conjointement. Le CFR résume la stratégie américaine comme « une forme plus ciblée d’aide internationale par le biais du Global Fragility Act, les Haïtiens jouant le rôle principal ».

Si les États-Unis ne se tournent pas vers l’Accord du Montana et la GFA pour mener à bien leurs objectifs militaires aux côtés de la PNH, Foote dit qu’une invasion d’Haïti – la quatrième en un siècle – est garantie.

« Formez la police, redonnez à la police sa capacité, ou nous devrons envoyer 25 000 soldats dans une mission de stabilisation au combat, ce qui accomplira ce qu’elle a prévu de faire, mais il n’y a aucune durabilité là-dedans », a déclaré Foote.

Alors que Foote et les responsables de l’administration ne sont pas d’accord sur la tactique, ils conviennent que l’intervention américaine est la réponse.

“L’autre a été d’essayer de renforcer la Police nationale haïtienne afin qu’une présence internationale ne soit pas nécessaire – c’est un défi et une entreprise à long terme“, a déclaré Gonzales.

Indépendamment du fait qu’Ariel Henry reste au pouvoir ou que l’Accord du Montana le remplace, les États-Unis sont verrouillés et chargés, avec des options pour tous les scénarios.

*Cet article a été publié pour la première fois au MintPress News. Dan Cohen est le co-réalisateur du documentaire à paraître prochainement « Another Vision: Inside Haiti’s Uprising ».