Comment le parti Lavalas d’Aristide a basculé à droite

(Première partie sur trois)

(English)

Lorsque l’ancien théologien catholique de la libération Jean-Bertrand Aristide a fait irruption sur la scène mondiale à la fin des années 1980 et au début des années 1990, c’était en tant qu’opposant et victime de l’impérialisme américain. Il a défié les régimes militaires néo-duvaliéristes soutenus par Washington, a qualifié le capitalisme de « péché mortel », a survécu à plusieurs tentatives d’assassinat et a finalement remporté la présidence à deux reprises – en 1990 et 2000 – face à l’opposition américaine.

Aujourd’hui, le parti qu’il a fondé en 1996 (et dont la charte de fondation le désigne comme « leader à vie »), l’Organisation politique de la famille Lavalas (Fanmi Lavalas ou FL), est le principal allié de Washington en Haïti, acceptant de demander une intervention militaire et une occupation étrangères pour écraser une résistance erratique mais efficace d’une coalition hétéroclite de comités armés de quartier qui réclament un changement social radical ou, à tout le moins, un dialogue national inclusif.

La transformation de la famille Lavalas, de champion populaire à collaborateur impérial, s’est produite par étapes au cours des trois dernières décennies et a des parallèles en Amérique latine. On pourrait prendre l’exemple de l’Argentine Juan Perón dont le premier règne de 1945 à 1955 était généralement considéré comme nationaliste et, par certains de ses partisans, penchant vers le socialisme. Mais quand Perón revient finalement au pouvoir après 18 ans d’exil en 1973, il travaille main dans la main avec Washington pour écraser les groupes révolutionnaires et massacrer la gauche péroniste tout en s’alliant aux dictateurs voisins comme Augusto Pinochet au Chili et Alfredo Stroessner au Paraguay.

La transformation du FL a été plus progressive, mais le résultat final est le même. La personnalité et le parti qui autrefois pouvaient mobiliser des milliers de personnes en inspirant l’espoir aux masses sont désormais inefficaces, voire vilipendés.

Cet article ne peut pas retracer l’histoire complète de la famille Lavalas, mais examinera son rôle et celui de ses alliés au cours des cinq dernières années.

Quand un leader lavalas est rejeté par la population

Le Conseil présidentiel de transition (CPT) d’Haïti a récemment nommé Printemps Bélizaire au poste de délégué du département de l’Ouest, qui comprend la capitale et la plus grande ville d’Haïti, Port-au-Prince. Bélizaire est l’ancien député FL du 3e district de Port-au-Prince, qui comprend le grand Carrefour, le flanc sud de la capitale.

La réaction de certains habitants de Port-au-Prince n’a pas tardé. Le matin du 4 décembre, une manifestation a commencé dans le quartier du Canapé-Vert. Les manifestants ont érigé des barricades de pneus enflammés dans plusieurs rues. Dorvil Webestson a rapporté que des brigades locales ont bloqué plusieurs autres quartiers, dont Debrosse et Bois Patate.

Ergens Saint-Pierre, un habitant qui a participé à la manifestation du Canapé-Vert, a expliqué que les habitants du quartier estimaient qu’ils devaient avoir leur mot à dire dans le choix de leurs représentants. « C’est aux habitants de Canapé-Vert de choisir qui les représentera. Nous n’acceptons pas n’importe qui, surtout si cela risque d’aggraver la situation sécuritaire. D’autres habitants présents à la manifestation ont expliqué à Haiti Standard pourquoi la nomination de Bélizaire risque d’aggraver la situation sécuritaire. Cet ancien député est connu pour ses liens avec des individus armés », a déclaré un habitant.

Ce rejet rapide d’un politicien de FL a pu choquer certains, notamment ceux en Occident qui continuent de considérer le parti comme l’avant-garde démocratique d’Haïti.

Les liens présumés des députés FL avec des groupes armés criminels

Bélizaire a fait la une des journaux en Haïti en juin 2019 lorsqu’il a été enregistré au Parlement disant qu’il avait « incendié des commissariats de police et assassiné des gens à coups de machette ».

Cette étrange explosion de colère est survenue environ six mois après que Bélizaire a été convoqué pour interrogatoire en lien avec le meurtre du journaliste Vladimir Legagneur en 2018. Il a répondu en affirmant qu’il avait un engagement diplomatique au Canada et qu’il ne pouvait pas y assister. Il n’y a aucune preuve que Bélizaire se soit rendu au Canada. Néanmoins, il a disparu de la vie publique jusqu’à l’expiration de la convocation. Il n’a jamais témoigné.

La convocation à témoigner et sa disparition temporaire de la vue du public ont suivi des semaines d’accusations réciproques entre Bélizaire et le sénateur Joseph Lambert.

Lambert, qui est maintenant sanctionné par les États-Unis et le Canada pour avoir abusé de sa position « pour faire du trafic de drogue » ainsi que pour avoir collaboré avec des « réseaux criminels et de gangs », a accusé Bélizaire d’avoir aidé le célèbre chef de gang de l’époque, Arnel Joseph, à éviter l’arrestation.

Bélizaire était le représentant élu du 3e district de la capitale, qui comprend les quartiers de Grand Ravine, Ti-Bois et Village de Dieu, entre autres. Arnel Joseph était basé à Village de Dieu, tandis que Vladimir Legagneur enquêtait sur les activités des gangs à Grand Ravine lorsqu’il a disparu.

Un ami de Bélizaire et ancien adjoint de FL, Roger Millien, était également associé à des groupes armés criminels. Millien a admis au Nouvelliste qu’il connaissait personnellement Hervé Bonnet Barthélémy alias Bout Janjan, chef du groupe armé criminel de l’époque, Projet Lasaline. Il a même conduit ce dernier blessé, ainsi que d’autres membres, à l’hôpital après une attaque d’un groupe armé rival. C’est Millien qui a le premier allégué que les attaques de La Saline étaient motivées par des raisons politiques. Il a accusé les politiciens locaux du PHTK d’avoir planifié les attaques.

La version des événements de Millien insiste sur le fait que le PHTK a planifié les attaques de Lasaline pour cibler les partisans de FL. Le 15 novembre 2018, moins de 48 heures après les affrontements, le FL a publié un communiqué de presse, qui a précédé tout autre rapport. Le communiqué de presse indiquait que le parti « condamne fermement le massacre que le régime [du président] Jovenel [Moïse] et [du Premier ministre Jean-Henry] Céant a perpétré à Lasaline ».

Millien a allégué qu’il y avait eu une réunion de planification des attaques à Lasaline à laquelle participaient Jimmy « Barbecue » Cherizier (chef d’un quartier voisin), Ti Junior (chef d’un groupe armé lasaline rival appelé Nan Chabon) et certains membres du PHTK. Ces allégations sont apparues dans les deux premiers rapports du groupe de « défense des droits de l’homme » sur ce qu’ils ont surnommé le « massacre » de Lasaline. Les groupes de défense des droits de l’homme étaient la Fondation Open Eyes (FJKL) et le Réseau national de défense des droits de l’homme (RNDDH). Les deux rapports font directement référence à la version des faits de Millien, et il semble être la seule source de cette allégation.

Millien n’a jamais expliqué comment il pouvait connaître les détails d’une réunion de planification à laquelle il n’a pas assisté. Il n’a pas non plus expliqué pourquoi il n’avait pas prévenu les habitants de Lasaline de l’attaque imminente. Il convient toutefois de noter que, selon un rapport de l’ONU du 21 juin 2019 sur les attaques à Lasaline, les membres du gang Projet Lasaline ont fui avant l’attaque de Nan Chabon, ce qui indique qu’ils ont peut-être été prévenus.

Les efforts de Millien ont réussi à recadrer et à politiser ce qui était initialement compris par de nombreux habitants comme des décès résultant d’une guerre de territoire en cours au lieu d’une attaque d’agents du PHTK contre des partisans de Fanmi Lavalas.

Fanmi Lavalas et le Secteur démocratique populaire (SDP)

Millien et Bélizaire ont collaboré étroitement avec un autre dirigeant de Fanmi Lavalas, le Dr Schiller Louidor. Ce dernier a eu plusieurs confrontations publiques avec Maryse Narcisse, la cheffe du conseil exécutif de FL, allant jusqu’à la qualifier d’« incompétente » et à contester ouvertement sa direction du parti en juin 2018.

Louidor a également cofondé le Secteur démocratique et populaire (SDP) avec André Michel et Marjorie Michel, bien qu’il n’ait jamais officiellement quitté FL.

Après l’assassinat de Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, André et Marjorie Michel sont devenus d’ardents partisans d’Ariel Henry, tandis que Louidor a fini par quitter la coalition. L’ancien sénateur FL Nènel Cassy a également été un dirigeant du SDP pendant des années.

Fanmi Lavalas a du mal à rester pertinent

Après l’assassinat de Jovenel Moïse, le Conseil exécutif de Fanmi Lavalas a décidé de soutenir l’Accord de Montana, signé et annoncé le 30 août 2021, affirmant représenter « un large spectre » de la société civile haïtienne.

Avant d’apporter son soutien à Montana, FL avait fait la promotion de son plan « Chavire chodyè a » (Renverser le chaudron), qui n’avait pas réussi à recueillir un soutien significatif en Haïti.

La décision de soutenir l’Accord de Montana était une concession importante de la part de FL, signalant qu’elle ne pouvait plus facilement obtenir un soutien massif pour ses initiatives.

La direction de l’Accord de Montana au sein du Bureau de Suivi de l’accord (BSA) comprenait des personnalités politiques qui ont participé au coup d’État de 2004 contre Jean-Bertrand Aristide et Fanmi Lavalas.

Les principaux acteurs de la coalition comprenaient des individus comme Pierre Espérance, le chef du RNDDH, dans les bureaux duquel les dirigeants de Montana se réunissaient souvent. Espérance a joué un rôle central dans la campagne de déstabilisation contre Aristide et Lavalas, en collaborant avec le gouvernement putschiste pour cibler et emprisonner les militants et les dirigeants du parti. Magali Comeau Denis, principale porte-parole de l’Accord du Montana, a également joué un rôle central dans la campagne de déstabilisation, en dirigeant les intellectuels du « Collectif Non » et les efforts visant à persécuter et emprisonner le leader de FL, le père Gérard Jean-Juste, après le coup d’État. Comeau Denis est devenu ministre de la Culture du régime putschiste.

Le FL s’est retiré après cinq mois du Conseil national de transition du Montana, car il n’avait pas choisi les dirigeants qu’il souhaitait. D’autres organisations populaires et syndicales ont également commencé à se retirer de l’Accord du Montana lorsqu’il est devenu clair que leur principale stratégie pour accéder au pouvoir était de faire appel à Washington.

La prochaine étape de Fanmi Lavalas a été de soutenir le Conseil présidentiel de transition, organisé en mars 2024 par la CARICOM sous l’œil vigilant de Washington et du groupe CORE. Comme le Dr Jemima Pierre l’a souligné dans son article Anatomy of an Invasion, les membres de ce conseil ont été triés sur le volet par Washington et tous ont dû accepter de soutenir une invasion étrangère sous la forme de la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS).

Le virage du Comité exécutif de la FL vers la bourgeoisie libérale éclairée, observé pour la première fois en 2013, a été officiellement consommé par sa décision de rejoindre le TPC et d’accepter une autre force d’occupation étrangère. C’était une capitulation complète face aux impérialistes.

Fanmi Lavalas prend le contrôle du CPT dysfonctionnel

Le FL représente le « flanc gauche » du CPT avec l’Accord de Montana. Le BSA de l’Accord de Montana a annoncé que depuis le 7 juin 2024, il avait rompu toute communication avec son représentant au TPC, Fritz Alphonse Jean, l’accusant d’avoir détourné « des fonds du renseignement à des fins personnelles ». Entre-temps, l’exécutif de FL a publiquement critiqué Leslie Voltaire, leur CPT qui occupe également la présidence tournante.

S’exprimant au nom du comité exécutif de FL, Joël Édouard « Pasha » Vorbe a déclaré aux journalistes : « Nous avons demandé à Leslie Voltaire de prendre des mesures fortes, y compris la révocation des trois conseillers inculpés. Ils ne peuvent pas siéger au Conseil tant qu’une décision claire du tribunal n’a pas été rendue. »

Il est intéressant de noter que le comité exécutif de FL n’a pas critiqué Voltaire pour avoir demandé une force d’occupation de l’ONU. Dans une lettre d’octobre adressée au secrétaire général de l’ONU, Voltaire demandait « que la MSS soit transformée en une mission de maintien de la paix dès que possible ».

Compte tenu du rôle répressif de l’ONU au lendemain du coup d’État de 2004 et de l’opposition de la plupart des Haïtiens à une autre force d’occupation de l’ONU, la demande de Voltaire est choquante.

Vorbe faisait référence à trois membres du CPT actuellement impliqués dans un scandale de corruption : Smith Augustin, Louis Gérald Gilles et Emmanuel Vertilaire.

Gilles, ancien sénateur de FL, représente les signataires de l’Accord du 21 décembre, qui ont soutenu Ariel Henry. Augustin représente la coalition EDE/RED de l’ancien Premier ministre Claude Joseph, tandis que Vertillaire représente le parti Pitit Desalin (Pitit Dessalines) de l’ancien sénateur Moïse Jean-Charles.

L’Unité de lutte contre la corruption d’Haïti (ULCC) accuse ces trois membres du CPT d’avoir tenté d’extorquer près de 800 000 dollars à l’ancien président du conseil d’administration de la Banque nationale de crédit (BNC).

Selon Robenson Geffrard du Nouvelliste, une source proche de l’ULCC a déclaré que Vertillaire était également impliqué dans un scandale de corruption, accusé d’avoir détourné 1,5 million de gourdes (environ 11 500 $) au profit du parti Pitit Dessalines.

Ces trois membres, ainsi que l’ancien président tournant du CPT, Edgard Leblanc Fils, sont tous considérés comme ayant un lien avec le PHTK et représentent le « flanc droit » politique du CPT.

Leblanc représente le Collectif du 30 janvier, qui comprend le président du PHTK, Liné Balthazar, et le chef de l’UNIR, Clarens Renois. (La faction PHTK de Balthazar fait aussi techniquement partie de l’Accord du Montana, mais elle n’y a jamais participé activement.) Depuis la fin de son mandat de président intérimaire du CPT, Leblanc est devenu quelque peu assiégé au sein du CPT et de sa coalition. Balthazar a tenu une conférence de presse pour dire que le Collectif du 30 janvier ne soutient plus Leblanc et a l’intention de le remplacer comme représentant du CPT.

En résumé, la plupart des personnes nommées par le CPT sont soit accusées de corruption, soit ont perdu tout ou partie du soutien du secteur politique qui les a nommées. Seuls Voltaire de FL et Laurent St-Cyr, qui représente le « secteur des affaires » (c’est-à-dire les oligarques), restent en plus ou moins bons termes – du moins publiquement – ​​avec leurs sponsors.

Fanmi Lavalas dirige désormais la bourgeoisie patripoche d’Haïti

La situation actuelle a incité la journaliste d’Haïti Liberté Marie Laurette Numa à écrire dans un article récent que la « bourgeoisie patripoche [avide de pouvoir] a en quelque sorte obtenu le contrôle politique du pouvoir exécutif ».

En effet, avec cette nouvelle alliance construite autour du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et du président du CPT Leslie Voltaire, Fanmi Lavalas est aux côtés des oligarques et de la bourgeoisie éclairée.

Numa souligne que le Premier ministre Fils-Aimé est « très proche du camp Inite et de Lespwa, directement connecté à l’oligarque Dimitri Vorbe, qui est également membre du même mouvement politique ». Elle a également souligné qu’il est « clair que ce nouveau cabinet ministériel est sous la coupe du secteur privé des affaires ».

Dimitri Vorbe est le vice-président de la Sogener, une entreprise énergétique privée en Haïti. Le PDG de Sogener est le père de Dimitri, Jean-Marie Vorbe, qui a été sanctionné par le gouvernement canadien. Selon le site Internet d’Affaires mondiales, le gouvernement canadien estime que Jean-Marie Vorbe « alimente la violence et l’instabilité en Haïti par la corruption et d’autres actes criminels et en permettant les activités illégales de gangs armés qui terrorisent la population et menacent la paix et la sécurité en Haïti ».

Dimitri est le frère de « Pacha » Vorbe, l’actuel porte-parole de FL. En effet, la bourgeoisie patripoche est en passe de contrôler le CPT jusqu’aux élections promises. Les plans de succession actuels prévoient que Fritz Alphonse Jean prendra la relève en mars et Laurent Saint-Cyr en août.

En supposant que Fils-Aimé reste Premier ministre, la bourgeoisie patripoche conservera le contrôle du gouvernement intérimaire jusqu’à ce que – si leur plan réussit – un nouveau gouvernement élu prête serment le 7 février 2026.

La bourgeoisie libérale éclairée – incarnée par la nouvelle alliance gouvernementale Lavalas/Inite – a peut-être finalement gagné sa bataille contre son rival PHTK pour reprendre le contrôle de l’État haïtien.

(À suivre)

Travis Ross est un enseignant basé à Montréal, au Québec. Il est également coéditeur du Projet d’information Canada-Haïti sur Canada-haiti.ca. Travis a écrit pour Haiti Liberté, Black Agenda Report, The Canada Files, TruthOut et rabble.ca. Il peut être contacté sur X.