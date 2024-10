Abinader suit les traces de Trujillo : grande mobilisation contre le fascisme est urgente !

Le 2 octobre 2024 ont été commémorés les 87 ans depuis le discours dans lequel Trujillo a annoncé depuis Dajabón la politique d’extermination contre la population haïtienne et dominicaine d’origine haïtienne, qui était déjà menée depuis la fin septembre et durerait jusqu’à la mi-1938, connu sous le nom de La Coupe ou Massacre du Persil. Cette campagne génocidaire a fait des milliers de personnes assassinées, blessées et déplacées de force.

Actuellement, le gouvernement d’Abinader recycle la théorie du complot utilisée par le trujillisme pour donner une couverture idéologique à ce génocide : il présente la classe ouvrière d’origine haïtienne comme une menace à la souveraineté. En outre, il a choisi précisément le 2 octobre pour annoncer depuis le siège du ministère de la Défense au pays une campagne de nettoyage ethnique, avec une augmentation du taux d’arrestations arbitraires et d’expulsions massives, établissant un quota de dix mille expulsions par semaine. Cette annonce s’inscrit dans une convergence entre le gouvernement et les organisations paramilitaires d’extrême droite qui exigent que les persécutions raciales s’intensifient dans le pays.

Le gouvernement lance cette offensive confiant dans le capital politique obtenu lors des élections de mai et en même temps pour détourner l’attention des scandales de corruption et de son attaque brutale contre les droits démocratiques du peuple dominicain. Ces dernières semaines, le gouvernement a annoncé la destruction de la conquête sociale de 4% du PIB pour l’éducation, en fusionnant le MINERD avec le Mescyt sans augmenter son budget ; a annoncé une réforme constitutionnelle antidémocratique qui réduit la représentation proportionnelle au Congrès, et se prépare à imposer une contre-réforme fiscale brutale afin que la classe ouvrière paie plus d’impôts tout en maintenant les exemptions pour la classe capitaliste, ainsi qu’une contre-réforme anti-ouvrière.

Pour faire avancer ce programme, le gouvernement a l’intention de manipuler et d’exalter les préjugés raciaux des secteurs les plus arriérés et les plus trujillonais du peuple dominicain. Ironiquement, tout en agitant un faux concept de souveraineté, le gouvernement porte atteinte à la souveraineté en se subordonnant à l’impérialisme américain, en soutenant l’invasion sioniste de la Palestine et du Liban, en cédant les gisements de terres rares de Pedernales aux États-Unis, en multipliant les concessions minières à Barrick Gold, Gold Reserveet Unigold, ou autoriser des actions extraterritoriales du système judiciaire américain sur le territoire dominicain, entre autres actions antinationales. Les faux nationalistes d’extrême droite ne disent rien de ces faits.

Le contexte de cette politique comprend également la pression de l’extrême droite néofasciste. L’organisation néonazie et pro-Trujillo connue sous le nom d’Antigua Orden Dominicana (AOD) a organisé une petite marche le 27 septembre pour exiger du gouvernement qu’il accélère les expulsions massives. La marche a été suivie par des influenceurs d’extrême droite financés par le gouvernement grâce à ses énormes budgets publicitaires, ce qui montre qu’en plus d’être un lourd fardeau pour le peuple dominicain, ces personnalités ne sont pas apparues spontanément mais sont les porte-parole organiques d’une politique de l’État. En moins de 48 heures, le gouvernement a fait une concession politique importante aux néonazis, en limogeant le directeur de la DGM, dont la carrière au pouvoir a été entachée de violations brutales des droits de l’homme, et en le remplaçant par quelqu’un d’encore plus douteux, le vice-amiral Ballester Lee, qui a été interrogé à plusieurs reprises pour sa participation présumée à la disparition forcée du journaliste de gauche Narcisazo González. Il s’agit d’une insulte à la mémoire d’une des victimes de Balaguer, de la part d’un président qui s’était comparé à Balaguer lors de sa campagne de réélection.

Le 1er octobre, le ministre de l’Intérieur et de la Police Faride Raful a annoncé la création d’une direction comprenant cinq départements et 15 divisions pour l’application du décret 668-22, promulgué il y a deux ans, qui autorise l’expulsion des « étrangers » résidant dans des logements privés ou des terres appartenant à l’État, et leur retour au pays est interdit à vie. Ce décret, qui implique un traitement différencié selon la race et viole le principe d’égalité devant la loi, au lieu de simplement appliquer la législation en vigueur sur la propriété foncière.

La mesure prise par le ministre est très grave car elle permettra au gouvernement de s’en prendre aux communautés où vivent des milliers d’haïtiens et de dominicains d’origine haïtienne, dénationalisés et en situation d’apatridie, comme les bateyes situés sur les terres du CEA ou les entreprises sucrières privées.

L’annonce publique de la fixation d’un quota de 10 000 expulsions confirme que le gouvernement travaille depuis un certain temps avec un système de quotas, maintient l’état d’exception de facto et autorise le DGM à violer les lois et la Constitution en effectuant des perquisitions sans décision judiciaire, détenant arbitrairement et massivement des noirs, et que ces violations des droits de l’homme ont une responsabilité tout au long de la chaîne de commandement, à commencer par la présidence de la République. Avec cette méthode illégale qui viole les traités des droits de l’homme signés par l’État dominicain, des records de déportations ont été atteints au cours des trois dernières années et un nouveau record devrait être atteint en 2024. Bien que les détentions arbitraires et les expulsions massives n’empêchent pas les Haïtiens de travailler Le retour et la réunification des familles augmentent sans aucun doute l’oppression et la violence qui font partie du régime d’apartheid qui prévaut dans le pays.

Avec ses concessions, le gouvernement encourage l’APD, qui constitue un grand danger pour le peuple dominicain, et pas seulement pour la communauté des travailleurs immigrés. Le groupe est largement connu pour ses menaces de mort contre des journalistes, des organisations de défense des droits de l’homme et pour ses activités paramilitaires, participant aux côtés de la police nationale à la répression des manifestations de gauche et effectuant même des travaux de patrouille et d’enlèvement de personnes noires en toute impunité. Le PGR a joué un rôle très important, sous les administrations de Jean Alain Rodríguez et Miriam Germán, en assurant l’impunité à cette organisation paramilitaire, et les autorités locales du PRM ont financé et employé des membres de cette organisation.

Une nouvelle manifestation néonazie est annoncée pour le 5 octobre sur la Plaza de la Bandera. La seule façon d’arrêter cette avancée du fascisme paramilitaire et du néotrujillisme gouvernemental passe par l’organisation et la mobilisation populaires. C’est pourquoi nous réitérons l’appel que nous avons lancé aux organisations populaires et ouvrières, face aux marches fascistes promues par l’institut Duartiano avec l’AOD en 2022, à mener une grande mobilisation nationale contre le fascisme et le racisme.

Assez de déportations massives, régularisation maintenant !

Assez d’apatridie et de dénationalisation !

Justice pour Narcisazo !

Non aux réformes antidémocratiques d’Abinader !

Unité populaire et ouvrière dans la rue contre le néotrujillisme, le fascisme et le racisme !

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine

3 Octobre 2024