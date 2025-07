Que trame ICE derrière l’arrestation de l’oligarque Rٞéginald Boulos ?

Pendant des décennies, Pierre Reginald Boulos, 69 ans, l’un des hommes d’affaires les plus riches et les plus puissants d’Haïti, a été un interlocuteur clé et un chouchou du Département d’État américain (DoS). Surnommé « Reggie » par de nombreux membres du service extérieur, il a été cité dans les câbles diplomatiques secrets obtenus par Wikileaks et publiés par Haïti Liberté en 2011.

Mais le 17 juillet 2025, des agents de l’Immigration and Custom Enforcement (ICE) ont fait une descente dans sa demeure de 1,4 million de dollars à Boca Raton, en Floride, et ont arrêté Boulos « pour violation de la loi sur l’immigration et la nationalité [et] contribution à la déstabilisation d’Haïti », selon un communiqué de presse de l’ICE du 21 juillet 2025.

Il a été conduit au centre de traitement des services de Krome Nord de Miami et comparaîtra devant le juge de l’immigration Jorge Pereira le 31 juillet à 8 heures du matin au centre de détention de Krome. Boulos a été transféré le 19 juillet « dans un centre de détention fédéral à Homestead », selon le Miami Herald. Il risque d’être expulsé vers Haïti, qu’il a fui peu avant l’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, un crime pour lequel il est largement considéré comme un auteur intellectuel et un financier.

Depuis l’arrestation en 2012 de Clifford Brandt, autre figure emblématique de la bourgeoisie haïtienne, pour l’enlèvement de deux membres d’une famille d’élite rivale, le peuple haïtien n’avait jamais été autant fasciné par un drame de la classe dirigeante. En mai, le Département d’État a classé le parti politique haïtien Viv Ansanm (Vivre ensemble), issu d’une coalition de groupes armés de quartiers du Grand Port-au-Prince, comme une « organisation terroriste étrangère », menaçant de sanctions tout Haïtien lui fournissant une aide matérielle. Parallèlement, le Département d’État a également averti que « les résidents permanents légaux et les citoyens américains… pourraient faire l’objet de poursuites pénales et d’interdiction de territoire ou d’expulsion des États-Unis » s’ils étaient considérés comme « fournissant un soutien matériel ou des ressources à Viv Ansanm ».

Boulos semble être la première victime de cette nouvelle politique américaine. En effet, le 21 juillet, le secrétaire d’État Marco Rubio a publié une déclaration indiquant que le Département d’État « a déterminé que certaines personnes ayant le statut de résident permanent légal aux États-Unis ont soutenu et collaboré avec des chefs de gangs haïtiens liés à Viv Ansanm », sans nommer explicitement l’oligarque.

Ironiquement, Boulos est né à New York et a passé la majeure partie de sa vie en tant que citoyen américain. Il n’a renoncé à sa citoyenneté américaine qu’il y a une dizaine d’années, lorsqu’il a lancé son propre parti politique en Haïti, le MTVAyiti. (L’acronyme signifiait à l’origine le Mouvement pour une Troisième Voie, mais a été remplacé par le Mouvement pour la Transformation et la Valorisation d’Haïti). En fait, l’administration Trump soutient que Boulos a menti lors de sa demande de résidence permanente aux États-Unis en omettant ses ambitions politiques en Haïti. Il a reçu sa « carte verte » l’année dernière, selon le New York Times.

Boulos a toujours joué un rôle majeur dans les troubles politiques haïtiens au cours des quatre dernières décennies. Lui et sa famille ont contribué et soutenu les deux coups d’État contre le président Jean-Bertrand Aristide en 1991 et 2004. Les câbles de WikiLeaks indiquent que Boulos a joué un rôle de premier plan dans la « création d’armées privées » par la bourgeoisie en 2005, en fournissant des armes et des munitions aux policiers pour combattre les « gangs » des bidonvilles haïtiens, opposés au coup d’État et à l’occupation. D’autres câbles montrent comment Boulos a orchestré et financé l’opposition à la deuxième candidature présidentielle de René Préval en 2005, comment il a ensuite changé d’avis et exhorté son adversaire Leslie Manigat à céder sa place à Préval après l’élection très serrée du 7 février 2006, et comment il a été poursuivi en 2007 par le procureur général Claudy Gassant pour « contrebande, corruption et extorsion de fonctionnaires des douanes ».

Boulos était également un fervent partisan de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), qui a occupé militairement le pays de 2004 à 2017. Il a poussé la force à commettre de terribles massacres dans les bidonvilles d’Haïti. « Nous attendons que [le chef de la MINUSTAH, Juan Valdés] donne des instructions claires aux troupes sous son commandement pour débarrasser Cité Soleil des criminels, comme ils l’ont fait à Bel Air », a déclaré Boulos aux auditeurs de Radio Métropole le 5 janvier 2006. « On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. Nous pensons que les généraux de la MINUSTAH doivent prévoir des mesures pour limiter les dommages collatéraux. Mais nous, du secteur privé, sommes prêts à créer un fonds d’aide sociale pour aider tous ceux qui seraient les victimes innocentes d’une action nécessaire et courageuse qui devrait être menée à Cité Soleil. » Pendant ce temps, Jimmy « Barbecue » Cherizier, président et porte-parole de Viv Ansanm, a nié dans une vidéo du 20 juillet que Boulos ait jamais apporté un soutien matériel à Viv Ansanm, fondé en septembre 2023 en tant que « mouvement populaire » armé contre le Premier ministre fantoche américain Ariel Henry, que Viv Ansanm a réussi à renverser en février 2024.

Cherizier a déclaré que Boulos, par l’intermédiaire d’un trafiquant d’armes nommé Frantzy « Didi » Valmé, avait vendu des armes et donné de l’argent à lui-même et à d’autres chefs de groupes armés de quartier en 2019, 2020 et 2021. Boulos a également financé le leader de Cité Soleil, Jean-Pierre Gabriel, pour lancer la coalition G-Pèp, un jour après que Cherizier eut lancé sa coalition G9 en mai 2020. S’ensuivirent quatre années de sanglantes batailles entre quartiers, auxquelles la trêve de Viv Ansanm mit finalement fin. « C’étaient Didi et Reginald Boulos qui apportaient de l’argent [et des armes] dans tous les quartiers populaires », a déclaré Cherizier.

Propriétaire d’Universal Motors et d’Autoplaza, le concessionnaire Nissan d’Haïti, Boulos a demandé à Cherizier d’incendier le concessionnaire Toyota rival, situé en face du quartier Delmas 6 de Barbecue. Cherizier a refusé, et un profond désaccord public est apparu entre les deux, témoignant de l’indépendance croissante des groupes armés de quartier vis-à-vis de leurs anciens clients bourgeois.

Outre ses concessions automobiles, Boulos a été propriétaire de la chaîne de supermarchés Delimart, du journal Le Nouveau Matin et de la Société immobilière et financière d’Haïti (SIF).

L’une des plus grandes controverses autour de Boulos concerne son rôle largement soupçonné dans l’assassinat de Jovenel Moïse. Bien qu’il ait nié toute implication, le conflit entre les deux anciens alliés était très acrimonieux, et Boulos disposait des relations et des fonds nécessaires, au moins en partie, pour organiser le déploiement de 28 mercenaires étrangers en Haïti et commettre le meurtre.

« Les États-Unis ne permettront pas à des individus de bénéficier des avantages d’un statut légal dans notre pays alors qu’ils facilitent les actions d’organisations violentes ou soutiennent des organisations terroristes criminelles », a déclaré Rubio dans sa déclaration du 21 juillet.

La principale interrogation concernant l’arrestation de Boulos demeure le mobile de l’administration Trump. « Cette affaire a fait l’objet d’une enquête conjointe avec le Service de sécurité diplomatique du Département d’État américain et la Direction de la détection des fraudes et de la sécurité nationale du Service de la citoyenneté et de l’immigration des États-Unis », indique le communiqué de presse de l’ICE du 21 juillet. Le Département d’État a déterminé que la présence ou les activités de Boulos aux États-Unis pourraient avoir de graves conséquences négatives sur la politique étrangère américaine, ce qui justifie l’accusation d’expulsion. Plus précisément, les autorités ont déterminé qu’il avait participé à une campagne de violence et de soutien aux gangs, contribuant ainsi à la déstabilisation d’Haïti. De plus, dans sa demande de résidence permanente légale, il a omis de divulguer son implication dans la création d’un parti politique en Haïti, le Mouvement pour la Transformation et la Valorisation d’Haïti, et qu’il avait été déféré aux autorités haïtiennes par l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC) pour détournement de prêts, ce qui justifie un motif supplémentaire d’expulsion fondé sur cette fraude. Il est actuellement détenu par l’ICE (Enforcement and Removal Operations).

Boulos, allié de longue date de Washington en Haïti, est-il un agneau sacrificiel ayant fait son temps ? Son arrestation vise-t-elle à atténuer et à détourner les accusations selon lesquelles les États-Unis ne cibleraient que les pauvres d’Haïti et non la riche bourgeoisie qui a contribué à l’émergence des « gangs » haïtiens, désormais de plus en plus indépendants et appelant à un « changement de système » et à la révolution ?

Ces questions pourraient trouver une réponse si Washington expulse effectivement Boulos vers Haïti dans les prochains jours.