Pourquoi de nombreux policiers kenyans envoyés en Haïti démissionnent-ils ?

Les policiers kenyans « démissionnent en masse en Haïti, invoquant des salaires en retard et de mauvaises conditions de travail ».

Selon l’agence Reuters (RT 26 décembre 2024), « une vingtaine d’officiers ont démissionné après avoir dénoncé avoir reçu leur dernier salaire en septembre ».

La mission, soutenue par l’ONU, « est confrontée à des problèmes de personnel et de financement”. Seuls 400 policiers kenyans “ont été déployés sur le terrain, bien en dessous du total de 2 500 soldats qui devaient arriver avec des renforts de huit autres pays ».

C’est ce qui est publié, mais parmi les raisons de ces désertions, il y en a d’autres, plus pertinentes :

La supériorité numérique des bandes terroristes dotées d’armes modernes.

Domination du théâtre d’opérations par des ressortissants haïtiens armés par les USA (connaissance du territoire et de ses habitants).

La collusion des agents de la Police Nationale Haïtienne et des grands hommes d’affaires avec les chefs des principaux gangs.

Le désintérêt des puissances impérialistes pour surmonter la crise.

La cruauté des gangs et leurs liens avec la CIA, le Mossad et les paramilitaires colombiens,

En bref, il y a un sentiment d’impuissance et de peur au sein de la police kenyane corrompue, laissée seule.

Parce que ni les États-Unis, ni l’ONU, ni le Canada, ni la France ne veulent s’impliquer profondément et financer des solutions militaires cruelles qui les compromettent ouvertement. Ils préfèrent le chaos qu’ils manipulent.

Au plus fort du racisme, ils ont inventé une invasion de policiers noirs pour combattre indéfiniment les nationaux noirs haïtiens, qui les surpassent en tout.

Tout cela n’est qu’une simulation perverse.

La CIA et les commandos spéciaux américains clandestins manipulent simultanément les troupes de la police kenyane et de nombreux gangs armés, dans le cadre d’une stratégie de promotion du chaos instrumentalisé.

Les États-Unis, avec l’aide du paramilitarisme et des services de renseignement colombiens, ont formé des gangs et les ont armés pour démobiliser et terroriser le peuple haïtien qui, depuis 2016, menait des marches massives et des frappes puissantes ; exigeant la démocratisation, l’autodétermination et le changement du système politique.

C’est la raison pour laquelle cette superpuissance refuse de se passer de cette ressource criminelle, extrêmement fonctionnelle pour la démobilisation d’un peuple radicalisé.

Les États-Unis ont également fait en sorte que les troupes kenyanes simulent un intérêt pour la « pacification », sachant que cela ne changerait rien à la situation chaotique qui garantit l’état de terreur qui empêche un grand soulèvement populaire encore latent ; Pendant ce temps, le peuple haïtien, même s’il a été mal traité, n’a pas abandonné.

D’où les massacres périodiques, comme le plus récent, avec un bilan de près de 204 personnes assassinées (184 à Cité Soleil et 20 autres dans la vallée de l’Artibonite), presque toutes des personnes âgées.

Tout cela sert à la classe dominante dominicaine pour faire pression sur notre société et la tromper avec le « danger haïtien », alors que le véritable danger est la superpuissance qui domine les deux nations.

Tout cela facilite la recolonisation ici et atténue la pression sur les États-Unis, détournant le rejet de leur régime, promouvant un faux nationalisme contre Haïti et affaiblissant l’anti-impérialisme qui a renforcé la Révolution d’avril et la guerre patriotique de 1965.

Le président dominicain, Luis Abinader, en a joué le rôle, cédant à l’intérêt impérialiste de contrôler cette île des Caraïbes, en raison de son importance géostratégique sur cette frontière impériale et en raison des précieuses ressources minérales existant dans ses entrailles: or, nickel, cobalt, terres rares, titane, uranium

À cela s’ajoute la haine raciste héritée du colonialisme et recyclée dans cette étape néocoloniale ; assumé, responsabilisé et déployé par des tuteurs et des laquais, qui dégoulinent de pus, de fiel et de sang de la tête aux pieds.

Aporrea News 12 Décembre 2024