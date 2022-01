Pamela White sur Jovenel Moise : « mettez-le de côté » et adoptez « l’option Premier ministre »

Quatre mois plus tard, Jovenel Moïse a été assassiné et remplacé par un Premier ministre soutenu par les États-Unis, alimentant les soupçons d’implication américaine.

Lors d’une audience peu remarquée de la commission des affaires étrangères de la Chambre en mars 2021, intitulée “Recommandations politiques sur Haïti pour l’administration Biden“, un ancien ambassadeur en Haïti a recommandé que la façon de traiter avec le président gênant Jovenel Moïse était de « le mettre de côté » et adopter ce qu’elle a appelé « l’option du Premier ministre ».

Les États-Unis n’étaient pas satisfaits de Moïse et, à l’approche de nouvelles élections dans un contexte de détérioration de la situation sur le terrain, ils souhaitaient une transition plus rapide. « Ce serait bien s’il démissionnait, mais je ne pense pas que cela se produira », avait déclaré l’ancienne ambassadrice Pamela White lors de l’audience, interrogée par le représentant Ted Deutch, D-Fla. White a été officier du service extérieur en Haïti de 1985 à 1990 et a été ambassadeur de 2012 à 2015. « Donc je pense que si nous le mettons en quelque sorte de côté, vous savez, dans le meilleur des mondes, et que nous avons un Premier ministre nommé qui n’est pas corrompu, qui n’est pas du secteur politique, n’est pas du secteur privé – il y a plusieurs très bons candidats. Je ne vais pas les nommer, mais il y en a plusieurs. »

White semble signifier «mis de côté» dans le sens hypothétique, discutant de l’avenir d’Haïti sans l’ancien président comme un obstacle, mais l’expression prend un nouveau sens compte tenu de son assassinat en juillet aux mains de mercenaires colombiens prétendument organisés par des éléments de l’élite haïtienne. Les commentaires ont circulé parmi les Haïtiens en ligne, renforçant les soupçons sur l’île que les États-Unis avaient approuvé l’opération contre Moïse. « Personne sain d’esprit ne penserait que j’aie quoi que ce soit à voir avec son assassinat », a déclaré White à The Intercept mercredi. « Je ne veux pas clarifier une déclaration qui était très claire. J’ai eu raison. Moise n’avait pas l’étoffe d’un président. Il avait totalement perdu le soutien [du] peuple haïtien. Avec raison ».

Après que son prédécesseur, Jocelerme Privert, ait quitté ses fonctions après moins d’un an en tant que président provisoire, Moïse a prêté serment en tant que président en février 2017 pour un mandat de cinq ans. Alors que son opposition soutenait qu’il devrait quitter ses fonctions cinq ans après le départ du président précédent, Moïse a fait valoir que l’expiration de son mandat en février 2021 était prématurée et qu’il prévoyait de rester au pouvoir jusqu’à la tenue de nouvelles élections.

Le 5 juillet, Ariel Henry, un neurochirurgien allié de l’ancien président Michel Martelly, a été nommé premier ministre par Moïse. Henry, qui avait été membre de gouvernement auparavant mais qui était plus récemment membre d’une commission supervisant la réponse du pays au Covid-19, avait été antérieurement membre du Conseil des Sages, un groupe de sept dirigeants haïtiens soutenus par les États-Unis. Deux jours plus tard, Moïse a été abattu dans sa chambre et Henry a commencé à se battre pour devenir le chef de facto de la nation.

Un procureur chargé d’enquêter sur l’assassinat a révélé qu’immédiatement après le meurtre, Henry avait eu deux appels téléphoniques avec Joseph Badio, un ancien responsable de la justice haïtienne accusé d’avoir dirigé l’opération. Le présumé financier du complot, Rodolphe Jaar, a été arrêté vendredi en République dominicaine à la demande des États-Unis. Jaar, un homme d’affaires haïtien qui avait déjà été reconnu coupable de trafic de drogue et a servi d’informateur pour la Drug Enforcement Administration des États-Unis, a déclaré au New York Times qu’il avait participé à ce qu’il pensait être un enlèvement, et non un assassinat, parce qu’on lui avait dit, qu’il avait l’approbation des États-Unis. « Si le gouvernement américain était impliqué, alors c’était sûr », a déclaré Jaar, bien que le Times ait soutenu qu ‘« aucune preuve n’a émergé » quant à l’implication du gouvernement américain.

Comme l’a rapporté The Intercept en juillet, les mercenaires colombiens qui ont perpétré le coup ont été embauchés par une entreprise basée en Floride. Au moins sept d’entre eux avaient reçu une formation par l’armée américaine.

LORS DE L’AUDIENCE DE MARS, après avoir déclaré qu’il y avait plusieurs candidats de qualité pour le poste de Premier ministre qui pourraient prendre le pouvoir après que le président aurait été “mis de côté”, White a suggéré que la prochaine étape serait de recréer le conseil électoral du pays, ou CEP, avec suffisamment de légitimité pour stabiliser le gouvernement. Le CEP supervise les élections depuis le coup d’État soutenu par les États-Unis en 2004 qui avait évincé Jean Bertrand Aristide, un partisan de gauche de la théologie de la libération qui est devenu le premier président démocratiquement élu d’Haïti en 1991. (Après qu’un autre coup d’État l’ait renversé plus tard cette année-là, Aristide est revenu deux fois à la présidence, de 1994-96 et 2001-04.)

« Ensuite, nous avons ce sommet auquel nous assistons, nous sortons l’ancien CEP, nous avons un sommet où les acteurs reviennent à la table et nous discutons de la façon dont nous pouvons obtenir la bonne représentation et l’informer d’avoir un CEP crédible, je veux dire que c’est une solution que je peux voir se produire dans un avenir très proche », a déclaré White.

White a déclaré à The Intercept que la situation en Haïti était devenue incontrôlable, mais qu’elle n’était pas impliquée. « Toute cette saga est tout simplement incroyable. Vous avez plus qu’assez de personnages néfastes sur lesquels enquêter. Je ne suis pas l’un d’entre eux », a-t-elle déclaré.

« Le problème avec les gouvernements de transition », a déclaré White lors de l’audience, « c’est que nous sommes à nouveau dans ce pétrin et que cela ralentit tout ici. … J’ai écrit un article, ou j’ai fait partie d’un article dans le New Yorker, il y a quelques années, où j’ai dit que je pense que c’est exactement ce dont nous avons besoin. Mais je pense qu’en ce moment, nous pourrions utiliser l’option du premier ministre ».

White avait répondu à une question de Deutch, qui soutenait qu’aucune élection ne pouvait être considérée comme légitime si elle était supervisée par Moïse. Paradoxalement, il a suggéré que le président devait être destitué pour défendre la démocratie. Deutch a exprimé que toute élection ou référendum supervisé par l’administration Moïse serait automatiquement considéré par le peuple haïtien comme illégitime. Nous avons vu sur le terrain, j’ai entendu de première main, des groupes de défense des droits de l’homme et des chefs de l’opposition affirmer que le mandat de Moïse est terminé le 7 février et qu’un gouvernement intérimaire est nécessaire pour organiser des élections maintenant. La question que j’ai pour vous, ambassadeur White, est la suivante : si le conseil électoral provisoire ne peut pas répondre à la norme de liberté, d’équité et de crédibilité, mais que le président actuel ne démissionne pas, comment le Congrès, l’administration Biden et la communauté internationale la communauté peut-elle jouer un rôle responsable en s’assurant que toute élection tenue est crédible et légitime, puis en facilitant l’acceptation publique des résultats et en servant de médiateur entre l’administration Moïse et l’opposition ?

La réponse de White à Deutch était la deuxième fois dans son témoignage qu’elle suggérait que Moïse soit «mis de côté», ce qui renforce l’idée qu’elle parlait de la façon dont la politique haïtienne pourrait se dérouler en son absence, pas nécessairement que créer violemment son absence devrait être un objectif. « Il m’est difficile d’imaginer avoir des élections réussies cette année en Haïti. Laissant de côté pour le moment la question de savoir si le président Moïse aurait dû partir en février, ou devrait-il partir en février prochain, je ne connais pas la réponse, mais je ne crois pas qu’actuellement les institutions nécessaires soient en place pour assurer une transition en douceur. Le [gouvernement des Etats Unis], l’OEA et l’ONU ont tous déclaré que le mandat de Moïse se termine en 2022, mais plusieurs experts constitutionnels haïtiens ainsi que les cliniques des facultés de droit de Harvard, Yale et NYU ne sont pas d’accord », a-t-elle témoigné.

« Voici quelques suggestions rapides », a-t-elle déclaré. « Si le président Moïse ne démissionne pas, il devrait se retirer. Il doit être complètement transparent et honnête. Il doit amener les acteurs pertinents autour de la table. Un Haïtien respecté devrait être nommé premier ministre. Il ou elle devrait immédiatement dissoudre le CEP actuel et convoquer un sommet avec tous les acteurs politiques concernés pour établir un CEP légal.

À LA MI-SEPTEMBRE, le procureur haïtien a révélé les allégations concernant le rôle d’Henry dans l’assassinat. Henry a exhorté le patron du procureur à le renvoyer; quand il a refusé, Henry les a renvoyés tous les deux. Moins de deux semaines plus tard, alors que les États-Unis soutenaient Henry, Daniel Foote, l’envoyé américain en Haïti, a démissionné en signe de protestation, citant en partie la volonté américaine de soutenir Henry. Fin septembre, Henry dissout consciencieusement le CEP.

Dans l’interview d’octobre 2019 du New Yorker à laquelle White a fait référence au Congrès, elle a exprimé des sentiments similaires. “La solution occidentale consistant à organiser immédiatement des élections dans des pays contrôlés depuis des décennies par des dictateurs et des milices impitoyables n’a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais”, a déclaré White. « Nous avons besoin d’une réflexion créative sur la façon dont un pays avec un faible niveau d’éducation et des niveaux de pauvreté élevés peut fonctionner afin de fournir des services de base à ses citoyens. Les élections sont si corrompues et les candidats si inexpérimentés qu’elles ne peuvent pas être considérées comme une bonne solution. Dans le meilleur des mondes, un conseil d’Haïtiens bien éduqués et expérimentés formerait un gouvernement de coalition – il comprendrait des représentants des entreprises et de la société civile – avec des conseillers occidentaux de haut niveau. Elle a ajouté: «Un plan de développement réaliste serait détaillé afin que tous les citoyens puissent le voir, avec un budget réaliste, pas de grands bâtiments fantaisistes, pas de voitures fantaisistes ou de budgets de voyage lucratifs. Une forte présence policière serait également d’une grande aide, surtout si elle était formée pour rendre de réels services à la population, et pas seulement la sécurité. Mais si quelqu’un pense qu’une autre élection va résoudre tous les malheurs d’Haïti, il se trompe malheureusement.

Pour ses commentaires lors de l’audience de mars, White a déclaré à The Intercept qu’elle ne parlait que pour elle-même, un point qu’elle a également souligné lors de l’audience. “Rien de ce que j’ai dit n’a quoi que ce soit à voir avec la politique américaine. Je ne parle certainement pas au nom de l’administration Biden », a-t-elle déclaré. « Personnellement, je souhaite qu’en ce moment nous (USG) » – le gouvernement américain – « ayons le courage de mettre Henri de côté. Il n’est pas digne de confiance.

The Intercept 13 janvier 2022