Nous condamnons les exécutions des travailleurs haïtiens !

Nous condamnons les exécutions de travailleurs haïtiens dans le cadre de la politique officielle raciste et xénophobe

Dans la nuit du 17 octobre, une patrouille de la Police Nationale a attaqué le quartier de Mata Mosquito, dans la municipalité de Verón-Punta Cana, assassinant brutalement l’ouvrier haïtien Jems Joacin. Les témoignages des travailleurs résidant sur place indiquent que la bande policière, profitant de la persécution raciale déclenchée par le président Abinader et le ministre Faride Raful, se livrait à l’extorsion, procédant à des arrestations arbitraires pour exiger le paiement des libérations, menaçant de remettre les victimes à la DGM. Ces opérations d’extorsion se sont intensifiées, profitant de l’état d’urgence de facto, ainsi que de la définition d’un quota de 10 000 personnes expulsées par semaine, annoncé par le gouvernement le 2 octobre. Comme il s’agissait de la troisième opération d’extorsion en une semaine seulement, certains travailleurs ont tenté de se défendre, et c’est dans ce contexte que les policiers ont procédé à l’exécution de Joacin, qui était totalement désarmé et inconscient de l’affrontement, avec des balles dans la poitrine, effectuer un achat dans une épicerie.

Selon les médias locaux, l’équipe policière était dirigée par le sous-lieutenant Berto Marcelo Louis. Les médias liés au gouvernement ont décrit l’exécution comme le résultat d’une “confrontation”, mais il est évident que l’action des travailleurs pour se défendre avec des pierres contre l’agression des agents d’extorsion n’a pas permis aux sbires d’exécuter un homme avec balles. Même si les hommes de main avaient tiré sur des personnes qui se défendaient avec des pierres, cela ne pourrait pas être qualifié de « confrontation », car un usage disproportionné et illégal de la force meurtrière serait évident. Tel serait le cas de l’exécution, le 22 octobre, dans la municipalité d’Enriquillo, à Barahona, de l’ouvrier Yoel Charles, abattu par des hommes de main de la police alors qu’il portait une machette.

Ces exécutions interviennent non seulement dans le contexte de l’échec total de la soi-disant « réforme de la police », censée mettre fin à cette pratique illégale mais institutionnalisée, mais aussi dans le contexte d’une offensive raciste officielle ayant pour objectif de parvenir à l’expulsion de plus de 500 000 personnes de la communauté immigrée haïtienne au cours de l’année prochaine. Selon les dernières estimations officielles publiées par l’Institut National des Migrations, la communauté immigrée haïtienne est composée de 553 mille personnes. Même si les déportations n’atteindront pas leur objectif d’expulser l’ensemble de la communauté, étant donné que de nombreuses personnes expulsées reviennent, le simple fait que l’objectif des expulsions coïncide avec la taille officiellement estimée de la communauté persécutée est un indicateur de l’intention de perpétrer un nettoyage ethnique, un crime contre l’humanité. Il est très grave que les partis et les organisations sociales qui se disent démocrates ne condamnent pas cette politique officielle et ne se mobilisent pas pour la vaincre.

La liste des crimes est interminable. Le 9 octobre, des soldats ont attaqué un travailleur haïtien dans la communauté de Las Palmas, dans la municipalité d’Oviedo, en lui tirant une balle dans le dos avec un fusil de chasse et en le battant violemment. Il a été secouru par des membres de la communauté et emmené dans une clinique. Le directeur local de la DGM, Nibelin Nova Cuevas, a déclaré que l’armée n’agissait pas dans le cadre d’une opération formelle de la DGM. Cependant, ce qui caractérise la campagne de persécution actuelle est le déploiement non coordonné de hordes policières et militaires sur tout le territoire national à la recherche des Noirs, menant même des raids sans ordre judiciaire. Lorsque les personnes détenues présentent leurs documents en règle, elles sont envoyées dans des casernes et des détachements ou dans le mystérieux « Centre de vacances Haina » pour examiner leurs documents, un protocole ouvertement inconstitutionnel et discriminatoire.

La surpopulation, la faim et l’insalubrité dans ce camp de concentration surnommé à tort « Centre de vacances » sont telles que le 17 octobre, des dizaines de personnes arbitrairement détenues se sont révoltées, exigeant de l’eau, de la nourriture et une définition rapide de leur situation, puisqu’elles subissent une détention indéfinie sans accès. à l’assistance juridique. Les autorités ont nié tout acte de violence, malgré les informations selon lesquelles il aurait été violemment réprimé et les images dans lesquelles des soldats auraient tiré avec des armes de guerre à l’intérieur du camp de concentration. D’autres crimes récents qui ont choqué le peuple dominicain et la communauté immigrée ont été le rejet du travailleur haïtien Mikelson Germain le 11 septembre d’un toit par un agent d’immigration, à Verón-Punta Cana, et la détention arbitraire et les menaces contre le dominicain. Le leader haïtien Franklin Dinol, du Mouvement reconnu, le 12 octobre.

Les mobilisations néofascistes, stimulées par le gouvernement, se sont également multipliées. Les 27 septembre et 5 octobre, brandissant des drapeaux américains et israéliens, des groupes néo-nazis se sont mobilisés à Saint-Domingue pour une accélération des expulsions. Une foule d’extrême droite a également assiégé le siège du MOSCTHA le 8 octobre, sans que la police nationale n’intervienne pour garantir sa sécurité. Le 10 septembre, une manifestation de travailleurs retraités de la canne à sucre réclamant le paiement de leurs retraites et la fin du travail forcé a été harcelée par le syndicat pro-patronal de Central Romana, affilié au syndicat officiel CNUS.

Nous exigeons justice pour Jems Joacin et Yoel Charles, nous appelons toutes les organisations qui se prétendent démocratiques ou de gauche, les organisations sociales et de défense des droits de l’homme, à dénoncer la politique du président Abinader et du ministre Faride Raful qui entend semer la terreur parmi les travailleurs d’origine haïtienne pour parvenir à leur déplacement forcé. Assez de l’impunité accordée par le PGR aux agents répressifs et aux paramilitaires néofascistes. Assez d’apartheid. Il est urgent d’avancer vers l’organisation d’une large mobilisation nationale contre les violences racistes du gouvernement et de l’extrême droite.

Mouvement socialiste des travailleurs

22 Octobre 2024