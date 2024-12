Non à la discrimination de l’UASD aux étudiants dominicains d’origine haïtienne !

Le Mouvement Reconoci-do rappelle à l’UASD de ne pas discriminer les étudiants dominicains d’origine haïtienne

Le cas scandaleux de l’étudiante Paola Apolon Janvier a éclaté récemment, après qu’elle ait assisté, fin novembre, à une émission télévisée bien connue pour présenter sa cause. Paola Apolon Janvier, une jeune dominicaine d’origine haïtienne, née à Villa Mella, étudiait son sixième semestre de médecine lorsqu’elle a appris que les autorités de l’Université autonome de Saint-Domingue (UASD) exigeaient un paiement équivalant à 3,800 dollars américains pour pouvoir poursuivre ses études. Bien que ses frais de scolarité aient été initialement traités en reconnaissant son statut dominicain, l’université l’a ensuite considérée comme une étrangère et lui a imposé une énorme dette, basée sur les frais de scolarité très élevés facturés aux étudiants étrangers dans l’université publique.

Comme on le sait, la République dominicaine mène depuis des décennies une politique raciste de dénationalisation au détriment des personnes d’origine dominicaine, ce qui a abouti à la consolidation de la plus grande population apatride de tout l’hémisphère. Cette politique a commencé par des mesures arbitraires de la part de fonctionnaires racistes dans les registres d’état civil, a été suivie par des mesures administratives de la part de la JCE, puis la Constitution a été modifiée en 2010 pour bloquer l’accès à la nationalité aux personnes nées dans le pays de pères et de mères d’origine haïtienne, et enfin en 2013, le jugement anticonstitutionnel et raciste 168-13 a dénationalisé plus de deux cent mille personnes. La loi 169-14 qui a suivi est venue consolider cette dénationalisation, proposant une naturalisation spéciale comme moyen de surmonter l’apatridie. Dans ce cadre, il est très grave que l’UASD n’envisage pas une politique spécifique pour respecter le droit à l’éducation des Dominicains d’origine haïtienne.

En ce sens, l’UASD devrait avoir une politique spécifique pour garantir la non-étrangerisation et la non-exclusion des Dominicains d’origine haïtienne de l’enseignement universitaire, pour éviter l’assimilation de l’institution à des politiques de discrimination raciale qui constituent une oppression structurelle et un régime qui, selon la légalité internationale, est qualifié d’apartheid.

Nous sommes solidaires de Paola Apolon Janvier et appelons les organisations nationales et internationales de défense des droits humains à l’accompagner et à la soutenir dans son combat pour faire valoir son droit à une éducation universitaire.

Reconoci.Do 21 Décembre 2024