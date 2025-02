L’USAID est indéfendable !

La soi-disant agence internationale pour le développement des Etats-Unis, d’abord avec l’acronyme AID puis USAID, est absolument indéfendable.

Institutionnellement, c’est un organe du Département d’État et de la politique étrangère des États-Unis.

La politique étrangère des États-Unis, dans leur condition d’impérialisme américain – centre dominant de l’impérialisme occidental et du supra-gouvernement mondial qu’ils ont créé – n’a pas été une politique de coopération et de respect mutuel entre les nations, mais de soumission, de violence, de guerres, d’interventions militaires, d’exploitation, de prédation et de soumission. Coloniale et néocoloniale

Et ce, indépendamment de qui gouverne et de qui contrôle leurs pouvoirs et leurs institutions étatiques, y compris l’USAID.

Mais, en ce qui concerne l’essence et les entrailles de l’USAID, il y a pire : elle a été – et est – un instrument de la CIA et d’une bonne partie de ses opérations sales.

La CIA est une organisation d’espionnage et d’opérations criminelles. Elle a une histoire sombre partout où elle opère et ces caractéristiques sont imprimées sur l’USAID, qui lui sert d’écran.

L’USAID a servi à la CIA non seulement pour espionner, infiltrer, manipuler les partis, les institutions, les mouvements sociaux, les politiques publiques, culturelles, éducatives, sanitaires… mais aussi pour conspirer, déstabiliser, déclencher des guerres hybrides, promouvoir le paramilitarisme, contrôler des processus, contribuer à des coups d’État durs et doux, intervenir, contrôler des entreprises et des programmes de toutes sortes.

L’USAID a eu besoin de décorations, de bonbons et d’accroches pour exécuter et emballer une partie de ses différentes missions.

Leur emphase et leurs caractéristiques varient selon les époques, les circonstances et les acteurs qui dirigent cette agence et ses antennes nationales et régionales.

Avec la montée des luttes pour les droits civiques, des mouvements antiracistes et d’immigration, des revendications féministes, des luttes environnementales et de la lutte contre la corruption… les secteurs du pouvoir et les membres des soi-disant « think tanks » américains, influents au sein du Parti démocrate-PD et dans certains secteurs du Parti républicain-PR, ont compris qu’il était opportun de faire appel à ces questions comme à des ornements, des accroches et des bonbons utiles pour graisser leur politique de domination et de manipulation impérialiste. Ils ont également inclus des programmes sociaux contre le sida, le soutien aux enfants sans défense et aux femmes maltraitées.

Cette ligne a davantage gravité au sein du PD et de ses gouvernements, qui ont également eu une influence beaucoup plus grande sur les structures de l’USAID et sur les spécialistes de la CIA en la matière.

Il ne s’agit pas, bien sûr, de politiques systématiquement antiracistes, antixénophobes, antihomophobes, féministes, écologiques, anticorruption… et encore moins de politiques qui se rapportent et promeuvent la lutte des classes, l’anti-impérialisme et la contestation de la domination néocoloniale.

Ce sont des poses ambivalentes, avec beaucoup de simulation et de superficialité. Ce sont des formules médiatisées, des recours formels pour attirer ou neutraliser des secteurs discriminés et opprimés ; des formules qui ne touchent pas aux racines profondes du capitalisme patriarcal, raciste, xénophobe, écocidaire et corrompu.

Cela n’a rien à voir avec la gauche, ni même avec le progressisme indépendantiste, et cela n’affecte encore moins le rôle de l’USAID en tant qu’instrument de la CIA, au service du système capitaliste-impérialiste de domination, toujours en faveur de la droite et du colonialisme.

L’USAID, comme la CIA, a sa propre corruption, qui se révèle parfois lorsque des fractures et des divisions internes se produisent, comme celles actuelles, provoquées par la décadence et la décomposition du capitalisme impérialiste américain et occidental, un terreau fertile pour le trumpisme néofasciste et les magnats néonazis, aussi corrompus et criminels que l’establishment du PD et le secteur des relations publiques non trumpiste lui-même.

Aporrea News 18 Février 2025