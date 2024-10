Liberté du Jourdain à la mer des Caraïbes ! À bas l’apartheid en Palestine et en République dominicaine !

Un an après le début de l’offensive génocidaire sioniste contre le peuple palestinien, malgré ses innombrables crimes sauvages, la résistance n’a pas été vaincue et s’est étendue au Liban, au Yémen et en Irak. Selon certaines estimations, plus de cent mille personnes ont été tuées par l’État génocidaire d’Israël à Gaza. Face à cela, un mouvement massif a émergé dans le monde entier, mené par la jeunesse, contre le fascisme, le colonialisme et l’impérialisme, en solidarité avec le peuple palestinien, tandis que l’axe génocidaire dirigé par les gouvernements des États-Unis, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et d’Israël, est de plus en plus isolé dans le monde, en raison du rejet massif de sa politique raciste d’extermination.

Le gouvernement de droite et raciste de Luis Abinader s’est placé du côté du sionisme, soutenant ses crimes en Palestine, non seulement en raison de sa subordination absolue au gouvernement américain, mais aussi parce qu’il s’inspire des crimes israéliens pour promouvoir sa propre politique de nettoyage ethnique et d’apartheid en République dominicaine. Mais en République dominicaine, la classe ouvrière commence également à résister aux attaques répressives, avec un arrêt de travail héroïque dans la construction des centres touristiques de Punta Cana et de Bávaro.

Abinader a intensifié la persécution raciste au cours des trois dernières années et a annoncé le 2 octobre son accélération, avec l’intention de procéder à un nettoyage ethnique, en expulsant au moins dix mille personnes par semaine. Son objectif déclaré est de réduire la taille de la communauté des travailleurs immigrés haïtiens, mais en réalité, il cible également les Dominicains d’origine haïtienne qui sont apatrides en raison de la dénationalisation raciste appliquée en 2013. Pour avancer dans cette direction, le gouvernement pro-impérialiste d’Abinader s’appuie sur des mobilisations néofascistes et des actions paramilitaires qui revendiquent ouvertement le génocide de 1937 contre les Haïtiens et les Dominicains noirs à la frontière. Dans le même temps, le gouvernement d’Abinader rejoint le chœur de la droite qui appelle à davantage de troupes d’occupation impérialistes contre Haïti.

La solidarité avec le peuple palestinien, libanais, yéménite et avec tous les peuples arabes qui se soulèvent contre le fascisme sioniste et l’impérialisme américain, dirigés par le président sénile et dépravé Joe Biden, implique d’exiger du gouvernement dominicain qu’il abandonne sa politique de complicité active avec le génocide, qu’il rompe ses relations diplomatiques avec Israël, qu’il expulse Mekorot et qu’il mette fin à tous les accords économiques et diplomatiques répressifs entre les deux États. Cette demande doit être exprimée dans les rues, dans les universités, sur les lieux de travail.

En même temps, nous devons nous unir en solidarité active avec les arrêts de travail et les mobilisations de la classe ouvrière immigrée et noire dominicaine qui résiste à l’avancée du fascisme paramilitaire et du néo-trujillisme du gouvernement PRM. Nous devons également soutenir la demande de départ des troupes militaires d’occupation d’Haïti. En luttant activement et en nous organisant contre le projet d’apartheid en République dominicaine, nous faisons notre part dans la lutte mondiale contre le capitalisme, le fascisme, le colonialisme et l’apartheid.

Rompons maintenant les relations diplomatiques, économiques et culturelles avec l’État d’Israël !

Vive la grève des travailleurs à Punta Cana et Bávaro ! Pour une grève générale contre le nettoyage ethnique et le fascisme !

Du Jourdain à la mer des Caraïbes, une seule lutte contre le fascisme, l’impérialisme et le capitalisme !

Libérez la Palestine et la République dominicaine !

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine

8 Octobre 2024